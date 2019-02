Kurucs ar septiņiem punktiem palīdz 'Nets' vienībai pārspēt Bertāna 'Spurs'

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs pirmdien iemeta septiņus punktus, kas palīdzēja viņa pārstāvētajai Bruklinas "Nets" komandai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā savā laukumā ar rezultātu 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26) uzvarēt Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs".

Zīmīgi, ka šī bija pirmā reize kopš 2014. gada decembra, kad "Nets" guvusi uzvaru pār "Spurs". "Spurs" vienībai šis bija trešais zaudējums pēc kārtas un septītais pēdējo astoņu maču laikā.

Kurucs, iesaistoties no rezervistu soliņa, šajā spēlē laukumā pavadīja 11 minūtes, kuru laikā trāpīja vienu no diviem divpunktniekiem, vienu no diviem trejačiem un abus "sodiņus". Vēl Latvijas basketbolista kontā četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un divas piezīmes.

Savukārt "Spurs" starta pieciniekā nākušais Bertāns aizvadīja pieticīgāku spēli. Laukumā pavadītajā 31 minūtē viņš guva divus punktus, jo realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, kamēr abi tālmetieni lidoja grozam secen. Vēl latvieša rēķinā četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens un divas piezīmes. Kamēr viņš bija laukumā, "Spurs" ielaida par desmit punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija dalīts sliktākais rādītājs starp starta piecinieka spēlētājiem.

"Nets" uzvaru ar 23 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm kaldināja D'Endželo Rasels, kamēr 15 punktus pievienoja Džo Heriss. Savukārt "Spurs" rindās ar 26 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Lamarkuss Oldridžs, bet 23 punkti Demaram Derouzenam.

"Nets" šajā spēlē izcīnīja negaidīti pārliecinošu uzvaru, ļaujot "Spurs" komandai vadībā uz neilgu brīdi izvirzīties vien pašā cīņas sākumā. Savukārt pēc tam iniciatīvu pārņēma mājinieki, kuru pārsvars pēc pirmā puslaika bija jau 14 punkti (52:38).

Savukārt otrajā puslaikā "Nets" spēja savu vadību palielināt jau līdz vairāk nekā 20 punktiem.

"Nets" ar 32 uzvarām 62 spēlēs ieņem stabilu sesto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, kamēr "Spurs" ar 33 panākumiem 62 mačos ir astotā Rietumos.

Nākamo spēli "Nets" aizvadīs trešdien, kad uzņems Vašingtonas "Wizards", bet "Spurs" šajā pašā dienā savā laukumā tiksies ar Detroitas "Pistons".