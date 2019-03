Kurucs gūst 11 punktus, tomēr neglābj 'Nets' no zaudējuma

Latviešu basketbolists Rodions Kurucs sestdien guva 11 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, neglābdams Bruklinas "Nets" komandu no zaudējuma.

"Nets" viesos ar rezultātu 88:117 (23:28, 21:26, 20:30, 24:33) piekāpās Maiami "Heat" komandai, ciešot trešo zaudējumu pēc kārtas.

Kurucs maču sāka no rezervistu soliņa, nospēlēdams 27 minūtes un 41 sekundi, kas bija lielākais laiks komandā. Viņam atvēlētajās minūtēs cēsnieks grozā radīja divus no četriem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un visus četrus soda metienus.

Tāpat viņš izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu un pieļāva vienu kļūdu. "Nets" ar Kurucu laukumā ielaida par septiņiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Bruklinas vienībā par Kurucu rezultatīvāks bija tikai Džo Heriss, kurš guva 15 punktus.

"Heat" rindās ar 25 punktiem izcēlās Kellijs Oliniks, bet ar 16 atlēkušajām bumbām atzīmējās Bams Adebajo.

"Nets" nopietnu pretestību izrādīt spēja tikai spēles pirmajā puslaikā, kurā Kurucs atzīmējās ar efektīgu bumbas triecienu grozā no augšas. Spēles otrajā daļā viesu pretestība tika salauzta, un "Heat" ātri ieguva 20 punktu pārsvaru, ielikdami spēcīgus pamatus savai uzvarai.

Bruklinas komanda ar 32 uzvarām 65 spēlēs Austrumu konferencē saglabā sesto vietu, bet tai uz papēžiem min Detroitas "Pistons", kam procentuāli ir tāda pati uzvaru un zaudējumu attiecība. Savukārt "Heat" ar 28 panākumiem 62 cīņās ir desmitā.

"Nets" nākamo spēli aizvadīs pirmdien, kad savā laukumā uzņems Kristapa Porziņģa pārstāvēto Dalasas "Mavericks".