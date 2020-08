Kurucs jaunajā pozīcijā palīdz pieveikt NBA līderus; 'Mavericks' svin pirmo uzvaru

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) noslēguma turnīrā otrdien uzvaru izcīnīja Bruklinas "Nets" vienība, kuras pamatpiecinieka centra pozīciju aizpildīja Latvijas basketbolists Rodions Kurucs. Pirmo uzvaru trīs Orlando aizvadītajās spēlēs izcīnīja arī Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda.

Bruklinas "Nets" klubs ar rezultātu 119:116 (40:34, 33:31, 21:23, 25:28) pieveica līgas līderi Milvoku "Bucks" komandu, bet Dalasas "Mavericks" ar rezultātu 109:104 (27:37, 29:23, 19:22, 20:13, 14:9) papildlaikā pārspēja Sakramento "Kings" basketbolistus.

Kurucs spēli sāka pamatpiecniekā, lielāko daļu no tās aizvadot centra pozīcijā, kurā viņš aizstāja Džeretu Alenu. Basketbolists laukumā pavadīja 28:34 minūtes, izceļoties ar desmit punktiem (2/3 divpunktu metienos, 2/8 trīspunktu metienos), četrām atlēkušām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm un divām pārtvertām bumbām.

Cēsnieks arī divreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, bet, viņam esot laukumā, klubs pretiniekiem piekāpās ar viena punkta deficītu.

Spēles pirmajā puslaikā Latvijas basketbolists bieži sedza pagājušās sezonas vērtīgāko spēlētāju Janni Adetokunbo, kurš 16 minūtēs sakrāja 16 punktus, tikai vienreiz metot neprecīzi no spēles. Taču ar veiksmīgām darbībām izcēlās arī Kurucs, kurš gan guva astoņus punktus, gan deva savu artavu aizsardzībā.

Bruklinas komanda, kurai palīdzēt nevarēja deviņi tās basketbolisti, pārsteidzoši precīzi izpildīja tālmetienus, pirmajā puslaikā realizējot 14 no 32 trīspunktniekiem. Pateicoties šai precizitātei, komanda puslaika pārtraukumā bija vadībā ar rezultātu 73:65.

Otrajā puslaikā "Bucks" komandai vairs nepalīdzēja komandas līderi Jannis Adetokunbo un Kriss Midltons, kuri tika atpūtināti, savukārt "Nets" komanda vairs nespēja mest tik precīzi no trīspunktu metienu distances.

Kuruca izpildījumā grozam secen lidoja vairāki tālmetieni, bet vidzemnieks spēlēja nozīmīgu lomu spēles izskaņā, izceļoties ar nepieciešamām darbībām bez bumbas.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 26 punktiem bija Timotejs Luvavu-Kabaro, kurš līdz šim NBA karjerā tik daudz punktu vienā mačā nebija guvis. Savukārt Milvoku komandas sastāvā nepārspēts ar 16 puntkiem tā arī palika Adetokunbo, 13 komandas basketbolistiem spēlējot starp 14 un 24 minūtēm.

"Nets" pēc pirmā triumfa noslēguma turnīrā ar 32 uzvarām 67 spēlēs joprojām ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, bet vietu virs komandas atrodas Orlando "Magic" vienībai, kurai ir šāda paša bilance. Savukārt "Bucks" ar 54 panākumiem 68 mačos joprojām ir pirmajā vietā visā līgā.

Dalasas "Mavericks" komandas rindās Porziņģis atzīmējās ar 27:21 minūtēm, kurās viņš sakrāja 22 punktus (6/11 divpunktu metienos, 0/7 trīspunktu metienos, 10/11 soda metienos), septiņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un divas pārtvertas bumbas. Liepājnieks trīs reizes kļūdījās, sakrāja sešas piezīmes, bet, viņam spēlējot, Dalasas klubs pretiniekiem zaudēja ar piecu punktu deficītu.

Spēles pirmā daļa labāk padevās Sakramento kluba basketbolistiem, ar kuriem aizsardzībā nespēja tikt galā "Mavericks" vienība. Savukārt Porziņģim nepadevās tālmetieni, bet basketbolists vairākkārt izprovocēja noteikumu pārkāpumus, trāpot astoņus no deviņiem soda metieniem.

Pēc pirmajām 24 minūtēm vadībā ar četru punktu pārsvaru bija "Kings" komanda, bet Porziņģim puslaika pārtraukumā bija jau 14 punkti.

Taču spēles otrajā puslaikā liepājnieku ievērojami ietekmēja piezīmes, kuru dēļ viņš vairākkārt tika pietaupīts. Sesto, pēdējo piezīmi Porziņģis nopelnīja trīs minūtes pirms sīvās spēles pamatlaika beigām.

Pamatlaika izskaņā iespēju izraut uzvaru neizmantoja Deārons Fokss, bet papildlaikā krietni veiksmīgāka bija "Mavericks" vienība. Tās panākumu ar 34 punktiem, 20 atlēkušajām bumbām un 12 piespēlēm kaldināja Lukam Dončičs, bet "Kings" rindās 28 punkti un deviņas piespēles Foksam.

"Mavericks" komanda ar 41 uzvaru 70 spēlēs saglabā septīto vietumu Rietumu konferencē, bet "Kings" 67 spēļu laikā uzvarējusi 28 reizes. Sakramento vienība joprojām ir 12. pozīcijā konferencē.

NBA spēles: Bruklinas 'Nets' – Milvoku 'Bucks' un Dalasas 'Mavericks' – Sakramento 'Kings'

Spēle noslēgusies. "Mavericks" 114:110 "Kings"Bērks trāpa abus soda metienus, bet Sakramento klubs punktus vairs negūst. Porziņģis šajā mačā atzīmējās ar 22 punktiem, bet sakrāto piezīmju dēļ izšķirīgajos spēles notikumos nepiedalījās. Uzvarētāju labā 34 punkti, 20 atlēkušās bumbas un 12 piespēles Lukam Dončičam.

"Mavericks" 112:110 "Kings"Ārkārtīgi sarežģītu metienu trāpa Bogdanovičs, kurš bija garām aizmetis pirmos 14 izpildītos metienus. Četras sekundes pirms papildlaika beigām noteikumi pārkāpti pret Treju Bērku.

"Mavericks" 109:104 "Kings"Dalasas komanda iztērē uzbrukumā palikušo laiku līdz galam, bet Dončičs pēc neprecīza metiena sagrābj atlēkušo bumbu. Sakramento vienībai atliek apzināti pārkāpt noteikumus, lai stādinātu laiku. Papildlaikā vēl atlikušas 18,0 sekundes.

"Mavericks" 109:104 "Kings"Finijs-Smits ielido no laukuma stūra, ar atkārtotu metienu panākot jau +7. Hīlds vēl dod "Kings" cerību stariņu, trāpot sarežģītu pustālo metienu. Atlikušas 40,7 sekundes.

"Mavericks" 107:102 "Kings"Dončičs pēc ilgas spēles ar muguru pret grozu panāk Dalasas klubam vadību. Sakramento vienībai jau vairāki izmocīti uzbrukumi pēc kārtas. Klebers trāpa tālmetienu! Pamatlaikā atlikusi 1:21 minūte.

"Mavericks" 99:99 "Kings"Dončičs gandrīz realizē divpunktnieku pēc soda, bet pēc tam trāpa tikai vienu soda metienu.

"Mavericks" 98:99 "Kings"Fokss ar pustālo metienu pēc dribla atklāj rezultātu papildlaikā. Viņam ar precīzu trejaci atbild Hārdavejs. Vēl viens precīzs metiens Foksam, kurš šoreiz to izpilda soda laukumā. Saspēles vadītājam jau 28 punkti.

Noslēdzies pamatlaiks. "Mavericks" 95:95 "Kings"Abas komandas apmainās ar neprecīziem uzbrukumiem, katrai komandai nerealizējot trīs iespējas pēc kārtas. Pamatlaika izskaņā Fokss apzināti sagaidīja pēdējās sekundes, bet viņa pustālais metiens bija mazliet par stipru.

"Mavericks" 95:95 "Kings"Klebers ar aktīvu cīņu par bumbu panāk Holmsa sesto piezīmi. Tomēr vācietis trāpa tikai vienu soda metienu.

"Mavericks" 94:95 "Kings"Hārdavejs pēc Dončiča piespēles trāpa trīspunktnieku. Pamatlaikā atlikušas 2:20 minūtes.

"Mavericks" 91:95 "Kings"Porziņģim sestā piezīme! Pret latvieti aizsardzībā samainās aizsargs Korijs Džozefs, kurš izseko līdzi liepājnieka darbībām un ar augumu uzņem kontaktu pēc Porziņģa caurgājiena. Pamatlaikā atlikušas trīs minūtes.

"Mavericks" 91:95 "Kings"Aizsardzībā apjūk Sakramento kluba aizsardzība, saputrojoties Dončiča un Porziņģa izspēlētā "pick-and-roll". Porziņģis pēc slovēņa piespēles tiek pie viegla 22. punkta, bet Dončičam jau 31 punkts, 15 bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles jeb "triple-double".

"Mavericks" 89:95 "Kings"Pēc minūtes pārtraukumā laukumā atgriezies Porziņģis! Viņu uzreiz izaicina Fokss, kurš trāpa sarežģītu pustālo pāri latvieša izslietajai rokai.

"Mavericks" 89:93 "Kings"Bjelica ar ļoti tālu trīspunktnieku panāk Sakramento komandai mazliet lielāku pārsvaru. Pamatlaikā atlikušas vēl 5:34 minūtes.

"Mavericks" 87:88 "Kings"Dončičs pārejas uzbrukumā trāpa sarežģītu metienu, krītot uz sāniem, kā arī tiek pie viena soda metiena. To gan viņš netrāpa.

"Mavericks" 82:88 "Kings"Bārnss apspēlē pretspēlētāju ar muguru pret grozu, palīgā nāk Porziņģis, kurš saduras ar pretinieku un dabū piekto piezīmi. Liepājniekam nākas pamest laukumu 8:47 minūtes pirms pamatlaika beigām. Spēlē atgriežas Dončičs.

"Mavericks" 82:87 "Kings"Latvijas basketbolists trāpa tālu divpunktu metienu, bet tad atkal izjauc Foksa nodomus ar Holmsu izpildīt "gaisiņu". Pieci punkti sadeldēti bez Dončiča laukumā.

"Mavericks" 77:87 "Kings"Veiksmīgi pārejas uzbrukumā nospēlē serbs Nemaņa Bjelica, kurš pagaida, lai garām palido pretinieks, tad trāpa trīspunktnieku. Minūtes pārtraukums "Mavericks", pamatlaikā vēl desmit minūtes.

"Mavericks" 77:84 "Kings"Kristaps Porziņģis atgriezies laukumā līdz ar ceturtās ceturtdaļas sākumu. Viņam gan uzreiz aizzogas garām Holmss, kurš atlēkušo bumbu uzreiz no gaisa triec grozā. Porziņģis atbild ar diviem precīziem soda metieniem, izprovocējot pārkāpumu caurgājienā.

Noslēgusies 3. ceturtdaļa. "Mavericks" 75:82 "Kings"Dalasas klubam problēmas joprojām sagādā ātro Sakramento basketbolistu nosegšana.

"Mavericks" 74:80 "Kings"Beizmors un Dončičs apmainās ar precīziem trejačiem. Beizmoram pagaidām 16 punkti, bet Dončičam jau 29 punkti, 11 bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles.

"Mavericks" 71:73 "Kings"Sakramento komandu piemeklējušas ķibeles zem sava groza, "Mavericks" izcīnot vairākas bumbas uzbrukumā pēc kārtas. Dalasas komandai tiekot pie ceturtās iespējas vienā uzbrukumā, Dončičs gūst divus punktus, kā arī tiek pie soda metiena.

"Mavericks" 68:71 "Kings"Dalasas klubs ar vairākiem veiksmīgiem uzbrukumiem spējuši pietuvoties. Porziņģis pēc nopelnītās piezīmes bijis uz rezervistu soliņa.

"Mavericks" 61:69 "Kings"Porziņģim nevajadzīga ceturtā piezīme pēc cīņas par pozīciju pie sava groza pret Holmsu.

"Mavericks" 61:65 "Kings"Porziņģis vēlreiz nonāk tajā pašā pozīcijā, bet šoreiz griežas caur kreiso, nevis labo plecu. Latvietis gan trāpa Bārnsam ar elkoni, nopelnot trešo piezīmi. Uzbrukumu vēlāk Porziņģis netrāpa tālmetienu. Garām lidojuši visi septiņi trīspunktnieki.

Spēle beigusies! "Nets" 119:116 "Bucks"Bruklinas komanda nevainojami nosedz Milvoku komandu tās pēdējā uzbrukumā. "Nets" svin pirmo uzvaru noslēguma turnīrā, pieveicot līgas vadošo komandu.Kurucs laukumā pavadīja 29 minūtes, kuru laikā guva desmit punktus un savāca četras atlēkušās bumbas.

"Mavericks" 59:63 "Kings"Porziņģis pēc pagrieziena trāpa skaistu pustālo metienu, bumbai atsitoties pret vairogu. Basketbolistam jau 16 punkti.

"Nets" 119:116 "Bucks"Garets Templs, tuvojoties uzbrukuma laika beigām, trāpa pustālo metienu pēc dribla. Pamatlaikā atlikušas 6,8 sekundes!

"Nets" 117:116 "Bucks"Saspēles vadītājs Džonsons savāc bumbu pie pretinieku groza un gūst divus punktus, bet aizsardzībā nospēlē Kurucs, kurš pirmais tiek pie bumbas pēc kļūdainas piespēles. Trīsdesmit sekundes līdz pamatlaika beigām Divinčenzo ātrajā uzbrukumā tiek garām Kurucam, gūstot divus punktus.

"Mavericks" 56:63 "Kings"Bogdanovičs ātrajā uzbrukumā izpilda bezpalīdzīgu metienu pret Porziņģi, tomēr latvietis pārkāpj noteikumus pret Holmsu, kurš savāca atlēkušo bumbu. Otrā piezīme Porziņģim. Holmss netrāpa abus brīvmetienus, bet Džozefs uzreiz trāpa trīspunktnieku.

Sācies 2. puslaiks. "Mavericks" 56:60 "Kings"

"Nets" 115:114 "Bucks"Kurucs veiksmīgi izaicina Konatonu pie stīpas, bet "Bucks" aizsargs pagūst ar piespēli stūrī atrast Kailu Korveru, kurš trāpa tālmetienu. Vēlāk metiens tomēr tiek atzīts kā divu punktu vērts.

"Nets" 115:110 "Bucks"Vēlreiz atkārtojas tas pats! Luvavu-Kabaro gūst vēl trīs punktus, bet tad neveiksmīgā ātrajā uzbrukumā nopelna sesto piezīmi. Atlikušas vēl 2:16 minūtes.

"Nets" 112:110 "Bucks"Luvavu-Kabaro pēc Čiozas piespēles ar trejaci atgūst vadību. Aizsargam jau 23 punkti un četri trāpīti tālmetieni.

"Nets" 109:110 "Bucks"Bruklinas komanda izspēlē skaistu sadarbību, kurā Kurucs ar aizsegu atbrīvo Čiozu. Saspēles vadītājs gūst netraucētus punktus. Pamatlaikā vēl trīs minūtes.

"Nets" 104:107 "Bucks"Kurucs pēc minūtes pārtraukuma izpildu pēkšņu tālmetienu. Tas gan ir neprecīzs. Basketbolists nu jau trāpījis tikai divus no astoņiem trīspunktniekiem. Garām gan met arī Vilsons, kurš turpina centra pozīcijā spēlēt pret Kurucu.

"Nets" 104:107 "Bucks"Vilsons ar ceturto piegājienu trāpa kādu metienu no distances. Žakam Vonam nākas prasīt minūtes pārtraukumu. Ceturtajā ceturtdaļā atlikušas piecas minūtes.

"Nets" 104:104 "Bucks"Kurucs kļūdās piespēlē. Ātro uzbrukumu viņš vienatnē nevar apstādināt, izvairoties no Vilsona, kurš triec bumbu grozā. Franks Meisons pēc tam jau izlīdzina rezultātu. "Bucks" komandai tagad talkā nākuši tieši gados jaunie spēlētāji.

Noslēdzies 1. puslaiks. "Mavericks" 56:60 "Kings"Puslaika izskaņā Porziņģis gandrīz pielabo grozā neprecīzu Dončiča tālmetienu, bet otrā laukuma pusē piespiež Foksam izpildīt sarežgītu divsoli. Pirmajā puslaikā Porziņģis 17 minūšu laikā atzīmējies ar 14 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām. Dončičam pagaidām 18 punkti, četras piespēles, bet arī piecas kļūdas. Pretinieku labā 18 punktus guvis Deārons Fokss.

"Mavericks" 56:58 "Kings"Hīlds, cenšoties tikt apkārt Porziņģa aizsegam, pārkāpj noteikumus. Kurzemnieks trāpījis jau astoņus no deviņiem soda metieniem. "Mavericks" komanda izmetusi par 21 brīvmetienu vairāk nekā pretinieki. Tas bijis galvenais komandas trumpis.

"Nets" 104:100 "Bucks"Setiņarpus minūtes pirms pamatlaika beigām spēlē atgriežas Kurucs. Dīdžejs Vilsons ar efektīgu "danku" ļauj "Bucks" sasniegt 100 punktu robežu.

"Mavericks" 52:54 "Kings"Porziņģis ar piespēli atrod Dončiču, kurš nepalecas pietiekami augstu, lai ietriektu bumbu grozā.

"Nets" 102:98 "Bucks"Bledso, klupdams krizdams, ar piespēli atrod Iljasovu, kurš trāpa trejaci. Milvoku kluba veterāni cenšas atspēlēties pret "Nets" jaunekļiem.

"Mavericks" 52:52 "Kings"Latvijas basketbolists laikus ieņem vietu zem groza, Džailzs viņu nosviež uz dēļiem. Porziņģis trāpa divus soda metienus, gūstot jau 12. un 13. punktu.

"Mavericks" 50:52 "Kings"Porziņģis pēc bumbas noķeršanas "postā" ar žiglu kustību apmāna Hariju Džailzu, bet tad tiek viņam garām gar gala līniju un izceļas ar "2+1" gājienu.

"Nets" 100:90 "Bucks"Čioza pēc Milvoku komandas kļūdas ātrajā uzbrukumā trāpa tālmetienu. Lielākais Bruklinas kluba pārsvars šodien.

"Mavericks" 43:50 "Kings"Porziņģis netrāpa jau piekto trīspunktnieku spēlē. Otrā laukuma galā Beizmors trāpa sarežģītu metienu no soda laukuma, neskatoties uz liepājnieka pretestību. Riks Kārlails lūdz "taimautu".

"Mavericks" 38:44 "Kings"Porziņģis uzbrukumu pēc neveiksmīga mēģinājuma spēlēt ar muguru pret grozu izprovocē piezīmi un trāpa divus brīvmetienus.

"Mavericks" 34:42 "Kings"Tiesneši pēc atkārtojuma noskatīšanās lemj par labu Dončičam, trešo piezīmi tomēr piešķirot Bārnsam. Tādējādi slovēnim šobrīd tikai divi pārkāpumi.

Noslēgusies 3. ceturtdaļa. "Nets" 94:88 "Bucks"Trešajā ceturtdaļā Bruklina realizē vien trīs no 13 trejačiem, bet diži veiksmīgāk nav gājis arī Milvoku komandai, kura turpina spēlēt bez Adetokunbo un Midltona. Ceturtdaļā rezultāts 21:23.

"Mavericks" 34:42 "Kings"Dončičs, mazliet nevaldāmi "nesoties" uz priekšu, notriec Bārnsu, nopelnot piekto kļūdu un trešo piezīmi. Slovēnis lūdz treneri Kārlailu palūgt video atkārtojumu, ko speciālists piekrīt darīt.

"Nets" 92:87 "Bucks"Šī, visticamāk, būs nerezultatīvākā spēles ceturtdaļa pagaidām. Krītot trīspunktu metienu procentam, cīniņš kļuvis krietni nerezultatīvāks.

"Mavericks" 34:42 "Kings"Astoņas minūtes pirms puslaika pārtraukuma laukumā atgriežas Porziņģis.

"Nets" 88:86 "Bucks"Kurucs nomainīts četras minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām. Basketbolistam pagaidām 21 aizvadīta minūte un desmit punkti. Var sagaidīt, ka vidzemnieks laukumā atgriezīsies ceturtās ceturtdaļas vidū, lai uz tā aizvadītu noslēdzošās spēles minūtes.

"Mavericks" 31:39 "Kings"Īpaši aktīvs bijis Dončičs, kurš savācis jau 13 punktus, bet arī trīs kļūdas.

"Nets" 86:80 "Bucks"Kurucam izkārto brīvu trīspunktnieku, kurš knapi aizskar stīpu. Basketbolists nu jau trāpījis vien divus no septiņiem tālmetieniem.

"Nets" 86:78 "Bucks"Bruklinas klubs piespiež pretiniekiem veikt 24 sekunžu pārkāpumu. Īpaši svarīgu lomu aizsardzībā spēlēja arī Kurucs, kurš nosedza pēdējo caurgājiena mēģinājumu. Milvoku vienība turpina spēlēt bez Adetokunbo laukumā.

"Nets" 83:78 "Bucks"Iljasova pēc Bledso piespēles samazina deficītu līdz diviem punktiem, bet Templs atbild ar precīzu tālmetienu. "Bucks" treneris Maiks Budenholzers pieprasa pārtraukumu.

Noslēgusies 1. ceturtdaļa. "Mavericks" 27:37 "Kings"

"Mavericks" 24:37 "Kings"Beizmors no mugurpuses nobloķē Dončiču, kurš neveiksmīgi piezemējas, samežģījot potīti. Sakramento klubs laukuma otrajā pusē, spēlējot piecatā pret četriem, izkārto brīvu tālmetienu Beizmoram.

"Mavericks" 24:34 "Kings"Šķietami mazliet saniknotais Dončičs realizē divus smagus metienus pēc kārtas.

"Nets" 76:67 "Bucks"Rodions Kurucs pašaizliedzīgi stājas milzīgā Lopeza ceļā, uzņemot kontaktu un izprovocējot pretinieku uz pārkāpumu uzbrukumā. Otrā laukuma pusē ceturtdaļas ievadā cēsnieks aizmetis garām divus tālmetienus.

"Mavericks" 19:27 "Kings"Beizmors izsit bumbu Dončičam un ātrajā uzbrukumā tiek pie diviem soda metieniem. Dončičs pēc epizodes turpina pārbaudīt tajā savainotu plaukstu.Porziņģi nomaina pēc nepilnās deviņās minūtēs gūtiem sešiem punktiem.

Sācies 2. puslaiks. "Nets" 73:65 "Bucks"

"Nets" 76:65 "Bucks"Kurucs pēc caurgājiena ar divsoli izaicina Lopezu, kurš bloķē viņa metienu. Puslaiku uz rezervista soliņa sācis Adetokunbo.

"Mavericks" 15:19 "Kings"Zvaigznes Porziņģis un Fokss apmainās ar veiksmīgām darbībām aizsardzībā. Vispirms latvietis dodas caurgājienā, pēc kura viņa piespēli pārtver Fokss. Taču otrajā laukuma galā "Mavericks" centrs izjauc Foksa iecerētu "gaisiņu".

"Mavericks" 13:17 "Kings"Porziņģis ar gariem soļiem nonāk līdz groza apakšai, kur viņu ar noteikumu pārkāpumu sagaida vairāki pretinieki. Liepājnieks trāpa abus soda metienus.

"Mavericks" 10:17 "Kings"Porziņģis pēc izcilas Dončiča piespēles netraucēti triec bumbu grozā no augšas. Pretinieki pagaidām turpina lielisko spēli uzbrukumā.

Noslēdzies 1. puslaiks. "Nets" 73:65 "Bucks"Novājinātā Bruklinas komanda guvusi 73 (!!!) punktus pret līgas labāko komandu aizsardzībā. "Nets" basketbolisti pirmajā puslaikā trāpīja 14 no 32 trīspunktu metieniem. Skaidrs, ka šādu precizitāti būs grūti saglabāt. Tas ir jauns "Nets" rekords šosezon (iepriekš trāpīti 13 tālmetieni puslaikā). Kurucs laukumā pavadītajās 13 minūtēs guvis desmit punktus un savācis divas bumbas zem groziem. Adetokunbo pagaidām 16 punkti, trāpot septiņus no astoņiem no spēles izpildītajiem metieniem.

"Mavericks" 4:12 "Kings"Sakramento komandas basketbolisti spēli sākuši veiksmīgi, trāpot četrus no pieciem trīspunktniekiem. Porziņģis nerealizē tālmetienu kā "otrais temps".

"Mavericks" 2:0 "Kings"Dalasas klubs spēli sāka ar sadarbību, kas paredzēta, lai Porziņģis tiek pie bumbas groza tuvumā. Liepājnieks realizē pusāķa metienu.

Spēle sākusies! "Mavericks" 0:0 "Kings"

"Nets" 66:62 "Bucks"Kurucs turpina bumbas kustību pa perimetru, asistējot Krisa Čiozas precīzā trejacī.

"Nets" 60:58 "Bucks"Rodions Kurucs izveicīgi sagrābj atlēkušo bumbu uzbrukumā un gūst desmito punktu spēlē.

"Nets" 58:58 "Bucks"Vairāki veiksmīgi caurgājieni ļauj Milvoku basketbolistiem rezultātu izlīdzināt. "Nets" klubs nepilnas četras minūtes pirms puslaika pārtraukuma lūdz minūtes pārtraukumu. Kurucs pēc pauzes atgriežas laukumā.

"Nets" 58:52 "Bucks"Džastins Andersons trāpa ļoti tālu trīspunktnieku. Bruklinas klubs jau precīzi izpildījis desmit tālmetienu!

"Nets" 50:50 "Bucks"Ar precīzu tālmetienu uzreiz pēc atgriešanās laukumā atzīmējas Luvavu-Kabaro, kuram jau 13 gūti punkti Bruklinas kluba labā. Uzbrucējs pagaidām bijis zināms vien kā enerģisks spēlētājs aizsardzībā.

"Nets" 45:45 "Bucks"Kreisās paceles cīpslas savainojuma dēļ spēlē neatgriezīsies 40 gadus vecais Krofords, kuram šī bija pirmā spēle šosezon. Vecmeistars sešās minūtēs izcēlās ar pieciem punktiem un trim rezultatīvām piespēlēm.

"Mavericks" pamatpiecnieks: Luka Dončičs, Trejs Bērks, Tims Hārdavejs, Dorians Finijs-Smits, Kristaps Porziņģis. "Kings" pamatpiecnieks: Deārons Fokss, Korijs Džozefs, Bogdans Bogdanovičs, Herisons Bārnss, Rišons Holmss.

"Nets" 45:45 "Bucks"Precīzs Ērika Bledso trīspunktnieks piespiež Žaku Vonu pieprasīt minūtes pārtraukumu.

"Nets" 45:39 "Bucks"Otrās ceturtdaļas ievadu bremzējušas vairākas tiesnešu svilpes. Taču mazpazīstamie Bruklinas basketbolisti turpina saglabāt vadību pret līgas līderi.

"Nets" 42:37 "Bucks"Pirmgadnieks Donta Hols, ieņemot pozīciju pirms cīņas par atlēkušo bumbu, uz zāles grīdas atstāj Janni Adetokunbo. Tiesnešiem nākas abus spēlētājus izšķirt. Soģi pēc atkārtojuma noskatīšanās gan lemj, ka abiem piespriežamas vien parastas personīgās piezīmes.

Noslēgusies 1. ceturtdaļa. "Nets" 40:34 "Bucks"Ceturtdaļas izskaņā Džanans Musa sagrābj atlēkušo bumbu pie pretinieku groza un ar sirēnlauzi noslēdz ceturtdaļu. Mačā pagaidām dominējuši metieni no distances. Bruklinas komanda realizējusi septiņus no 18 trīspunktu metieniem, bet Milvoku basketbolisti – septiņus no 14.

"Nets" 27:28 "Bucks"Kurucs no laukuma stūra trāpa otro tālmetienu! Basketbolistu nomaina pēc 9:21 laukumā pavadītām minūtēm. Cēsnieks pagaidām guvis astoņus punktus, pārtvēris vienu bumbu un divreiz pārkāpis noteikumus.

"Nets" 24:28 "Bucks"Kurucs izpilda vēl vienu neprecīzu tālmetienu. Adetokunbo pārejas uzbrukumā atkal "aizlien" garām cēsniekam, gūstot savu 12. punktu.

"Nets" 24:26 "Bucks"Kurucs netrāpa otro izpildīto tālmetienu. Uzbrukumu vēlāk Latvijas basketbolists pa gala līniju aizzogas aiz Adetokunbo muguras, bet viņu ar piespēli atrod Džamals Krofords, kurš tikko uzsācis 20. sezonu NBA karjerā.

"Nets" 22:21 "Bucks"Bruklinas komanda turpina pieturēties pie zonas aizsardzības. Kurucs gan tāpat pietiekami bieži laukumā satiekas ar Adetokunbo.

"Nets" 17:16 "Bucks"Izveicīgs Tomasa divsolis ļauj panākt Bruklinas komandai vadību. "Bucks" pieprasa minūtes pārtraukumu. Adetokunbo pagaidām rezultatīvākais mačā ar desmit punktiem.

"Nets" 15:16 "Bucks"Pārejas uzbrukumā Adetokunbo vēlreiz izaicina Kurucu. Cēsnieks cenšas saglabāt pozīciju starp pretinieku un grozu, bet otro reizi spēlē pārkāpj noteikumus. Adetokunbo abus brīvmetienus netrāpa.

"Nets" 11:14 "Bucks"Bruklinas komanda pāriet uz zonas aizsardzību. Hils soda pretiniekus ar tālmetienu. Uzbrukumu vēlāk Kurucam nākas pārkāpt noteikumus pret Hilu.

"Nets" 7:11 "Bucks"Kurucs atkal iet pa apakšu aizsegam. Adetokunbo izmanto šo brīdi, lai vēlreiz trāpītu trejaci. Kurucs atbild ar precīzu trīspunktnieku! Tad aizsardzībā Kurucs aptur Grieķijas basketbolistu, kurš uzdriblē uz kājas.

"Nets" 2:5 "Bucks"Adetokunbo ar gariem sānsoļiem tiek garām Kurucam, gūstot divus punktus no groza apakšas. Pāris uzbrukumus vēlāk Kurucs ar Tomasu pie aizsega mainās, cēsniekam paliekot pret centra basketbolistu Lopezu. Adetokunbo pēc dribla trāpa trīspunktnieku.

Spēle sākusies! "Nets" 0:0 "Bucks"Kurucs zaudē Lopezam centra iemetienā, bet aizsardzībā tomēr segs pagājušā gada MVP Jannisu Adetokunbo.

"Nets" pamatpiecnieks: Tailers Džonsons, Garets Templs, Timotejs Luvavu-Kabaro, Lenss Tomass, Rodions Kurucs."Bucks" pamatpiecnieks: Ēriks Bledso, Džordžs Hils, Kriss Midltons, Jannis Adetokunbo, Robins Lopezs.

Tiesa, arī "Kings" mērķim jābūt tikai un vienīgi uzvarai. Komanda noslēguma turnīrā zaudējusi abos mačos, tādējādi samazinot savas iespējas iekļūt izslēgšanas spēlēs. Par tās līderiem uzskatāmi neticami ātrais saspēles vadītājs Deārons Fokss (20,7 punkti spēlē), "snaiperis" Badijs Hīlds (19,5 punkti) un Serbijas izlases vērtība Bogdans Bogdanovičs (14,6 punkti).

Izcilo sezonas noslēguma turnīra ievadu centīsies turpināt Kristaps Porziņģis, kurš vidēji divos mačos atzīmējies ar 34,5 punktiem un 12 bumbām zem groziem. Viņa pārstāvētā "Mavericks" vienība gan zaudējusi abos mačos. Lai saglabātu iespējas pakāpties augstāk par septīto vietu Rietumu konferencē, šodien noteikti jāpieveic 12. pozīcijā esošā Sakramento "Kings" komanda.

Dažādu iemeslu dēļ "Nets" komandai šodien nevar palīdzēt deviņi (Kairijs Ērvings, Spensers Dinvidijs, Kariss Leverts, Džo Heriss, Kevins Durants, Vilsons Čandlers, Taurīns Prinss, Džerets Alens, Deandrē Džordans) no tās vadošajiem spēlētājiem.

Savukārt pretī esošā "Bucks" komanda iztiks bez Bruka Lupeza un Veslija Metjūza. Tās līderis Jannis Adetokunbo, iespējams, šosezon kļūs par divkārtējo līgas Vērtīgākā spēlētāja apbalvojuma ieguvēju.

Kurucam šī spēle būs īpaša ar to, ka Bruklinas "Nets" centra pozīcijas spēlētāju trūkums mudinājis treneri Žaku Vonu spēli sākt tieši ar cēsnieku pamatpiecnieka centra pozīcijā.

Šodien diviem Latvijas basketbolistiem paredzētas agras NBA spēles. Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" ap pulksten 20.40 tiksies ar Milvoku "Bucks" vienību, kas ieņem pirmo vietu NBA. Savukārt Kristaps Porziņģis un Dalasas "Mavericks" apmēram pulksten 21.40 sāks maču pret Sakramento "Kings" vienību.