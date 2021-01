Kurucs netiek laukumā 'Nets' uzvarā; Ērvings spēles laikā piedalās 'Zoom' sanāksmē

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Bruklinas "Nets" otrdien izcīnīja uzvaru bez Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca palīdzības, cēsniekam paliekot uz rezervistu soliņa. Savukārt spēles gaitā pazudušais vienības līderis Kairijs Ērvings manīts vairāku cilvēku sarunā platformā "Zoom".

Bruklinas "Nets" ar rezultātu 122:116 (27:35, 27:35, 36:20, 32:26) pieveica Denveras "Nuggets" basketbolistus.

Rodions Kurucs bija pieteikts spēlei, bet laukumā nedevās. Tā bija otrā reize pēdējo četru spēļu laikā, kad basketbolists netiek pie iespējas. Svētdien vidzemnieks nospēlēja pēdējās mača 2:15 minūtes.

Viesi no Denveras, pateicoties labam Nikolas Jokiča un komandas rezervistu sniegumam, jau otrās ceturtdaļas ievadā atradās vadībā ar rezultātu 46:32. Kariss Leverts ar rezultatīvu sniegumu neļāva "Nuggets" vienībai atrauties, bet Pols Milsaps un Džamals Marejs, trāpot tālmetienus puslaika izskaņā, tāpat panāca rezultātu 70:54.

Otrā puslaika ievadā "Nets" pat nonāca zaudētājos ar 18 punktu deficītu, bet pēkšņs 15:2 izrāviens vadību jau sagādāja laukuma saimniekiem. Mājinieki gan nespēja atrauties. Vēl nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Nikola Jokičs atguva pārsvaru "Nuggets" komandai. Tomēr mača likteni noteica "Nets" līderis Kevins Durants, kuram negaidīti ar trim precīziem metieniem piebalsoja Brūss Brauns.

Durants spēles laikā atzīmējās ar 34 punktiem, 13 rezultatīvām piespēlēm un deviņām bumbām zem groziem, savukārt Leverta rēķinā 20 punkti. Viesu labā 23 punktus, 11 piespēles, astoņas atlēkušās bumbas un septiņas pārtvertas bumbas sakrāja Jokičs, bet ar 22 punktiem atzīmējās Vils Bartons.

Ceturto spēli pēc kārtas jau izlaida "Nets" saspēles vadītājs Kairijs Ērvings, par kura prombūtni publiski skaidrību joprojām nav paudusi Bruklinas komanda. Basketbolists spēles laikā tika manīts Manhetenas rajona advokāta amata kandidātes Tahani Abouši tiešsaistes pasākumā platformā "Zoom".

