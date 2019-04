Kurucs nonāk asumu epicentrā, nevēlas tikt saukts par 'puiku'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu sērija starp Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvēto Bruklinas "Nets" vienību un Filadelfijas "76ers" komandu pirmdien aizvadītajā otrajā spēlē sasniedza tās pirmās asumus, kuros gan uz laukuma, gan pēc spēles veiktajā vārdu apmaiņā iesaistījās arī Kurucs.

Jau ziņots, ka Kurucs pirmdien guva savus pirmos punktus NBA izslēgšanas spēlēs, bet viņa pārstāvētā Bruklinas "Nets" ar rezultātu 123:145 izbraukumā piekāpās Filadelfijas "76ers".

Spēlē netrūka asāku noteikumu pārkāpumu, abām komandām saņemot pa vienai nesportiskajai piezīmei. Tieši Kurucs divas sekundes pirms pirmā puslaika beigām cīņā par bumbu ar elkoni trāpīja pretinieku basketbolistam Benam Simonsam, par ko latvietis tika sodīts ar nesportisko pārkāpumu.

Replay Review (Game Crew): if foul committed by Kurucs met criteria for a flagrant foul in Q2 of #BKNatPHI . Ruling: Flagrant foul penalty 1 assessed to Kurucs for making unnecessary contact with Simmons. pic.twitter.com/Hr5UiZYEzC

"Domāju, ka varu spēlēt agresīvāk. Mani sedz [Džareds] Dadlijs un tas otrs puika [Kurucs], tāpēc man jācenšas agresīvi pret viņiem uzbrukt," pēc pirmās spēles izteicās Visu zvaigžņu spēles dalībnieks Simonss, kurš sestdienas spēlē izcēlās vien ar deviņiem punktiem.

Kurucs gan atbildi parādā nepalika arī pēc spēles, kad tika izjautāts par abu basketbolistu sadursmi.

"Man nepatīk tas, ko viņš medijiem pateica par mani. Vēlos viņam likt uzzināt manu vārdu. Es spēlēšu smagi, izaicināšu viņu, kā arī nebīstos no viņa," pēc otrās spēles izteicās 21 gadu vecais uzbrucējs.

"Tas nebija netīri. Vienkārši centos viņu atbloķēt cīņā par bumbu. Viņš man iesita, tāpēc centos sist pretim. Man paslīdēja rokas un trāpīju viņam pa zodu," situāciju skaidroja cēsnieks.

Pusminūti pirms Kuruca pārkāpuma nesportisko piezīmi nopelnīja arī "76ers" līderis Džoels Embīds, kurš, agresīvi spēlējot uzbrukumā, ar elkoni notrieca Bruklinas centra pozīcijas spēlētāju Džaretu Alenu.

"Tas bija netīri. Atrados tieši blakus, redzēju epizodi un to, kā viņš bija izvirzījis savu elkoni," atklāti izteicās Kurucs.

Embīds un Simonss preses konferencē par epizodi vien pasmējās, centra spēlētājam cenšoties uzsvērt, ka sitiens ar elkoni nav bijis apzināts.

"Nebiju pārsteigts, ka nopelnīju nesportisko piezīmi, jo redzēju atkārtojumu. Protams, ka tas nebija apzināti. Trāpīju viņam diezgan labi un par to vēlos atvainoties," atbildi par epizodi sniedza Embīds pirms abas zvaigznes izplūda smieklos.

"Atvainojos! Tas nebija apzināti. Vienkārši cenšos būt agresīvs. Parasti neesmu pieticīgs, tāpēc viņš [Simonss] smejas," iesākto domu pabeidza Kamerūnas basketbolists.

Ben Simmons and Embiid can't hold it together when they were asked about Embiid's technical on Jarrett Allen 😂 pic.twitter.com/hDbVHLH36c