Kurucs palīdz 'Nets' sasniegt Vasaras līgas pusfinālu; Pasečņikam noslēdzošajā mačā 2+10

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs ar daudzpusīgu sniegumu sestdien palīdzēja Bruklinas "Nets" komandai sasniegt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Vasaras līgas pusfinālu, kamēr Anžejs Pasečņiks savā turnīra noslēdzošajā mačā atzīmējās ar diviem punktiem un desmit atlēkušajām bumbām.

Vasaras līgas piektajā spēlē "Nets" ar rezultātu 105:85 (29:19, 23:20, 25:21, 32:25) apspēlēja Detroitas "Pistons", tiekot pie ceturtās uzvaras.

Kurucs šajā mačā nospēlētajās 24 minūtēs un 27 sekundēs guva četrus punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles un pārtvēra trīs bumbas. Latvijas basketbolists grozā raidīja divus no septiņiem divpunktu metieniem, bet visi trīs trejači lidoja grozam secen. Vēl viņa kontā arī trīs kļūdas un četras piezīmes.

Uzvarētājiem lielisku sniegumu demonstrēja Džerets Alens, kurš izcēlās ar 30 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām.

Pateicoties šai uzvarai, "Nets" sasniegusi Vasaras līgas pusfinālu, kur tiksies ar Minesotas "Timberwolves".

Tikmēr Vasaras līgumu noslēgusi Vašingtonas "Wizards" ar Pasečņiku sastāvā. Komanda beidzamajā mačā ar 87:103 (23:27, 27:24, 22:19, 15:33) piekāpās Ņujorkas "Knicks", piedzīvojot trešo zaudējumu piecās spēlēs.

Pasečņiks šajā spēlē 13 minūtēs un 58 sekundēs netrāpīja visus piecus metienus no spēles, no kuriem viens bija trīs punktu vērtē, bet realizēja divus no četriem "sodiņiem". Latvijas basketbolista kontā desmit atlēkušās bumbas, divas kļūdas un sešas piezīmes.

"Wizards" komandā Pasečņiks šajā Vasaras līgā spēlēja, jo iepriekš no tiesībām uz šo Latvijas basketbolistu atteicās Filadelfijas "76ers". Tas viņam dod iespējas pievienoties jebkuram citam NBA klubam.