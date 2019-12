Kurucs paliek rezervē; 'Nets' izsēj 20 punktu pārsvaru

Latvijas izlases basketbolists Rodions Kurucs trešdien no rezervistu soliņa noraudzījās, kā viņa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Bruklinas "Nets" izsēja 20 punktu pārsvaru pret Šarlotas "Hornets" komandu.

Bruklinas vienība viesiem piekāpās ar rezultātu 108:113 (34:26, 30:27, 22:31, 22:29).

Mājinieki pirmās ceturtdaļas vidusdaļā izvirzījās vadībā, bet otrajā ceturtdaļā jau panāca rezultātu 52:32. Šarlotas vienība ilgstoši nesekmīgi centās sadeldēt rezultāta starpību, tomēr trešās ceturtdaļas izskaņā viesi pietuvojās līdz divu punktu deficītam.

"Hornets" komanda vadību atguva, tālmetienu nepilnas septiņas minūtes pirms spēles beigām realizējot otrgadniekam Devontem Gremam. Tieši Grems pēdējā ceturtdaļā izcēlās ar 14 punktiem, trāpot arī metienu pēc dribla 22 sekundes pirms pamatlaika beigām, kas nodrošināja "Hornets" basketbolistiem uzvaru.

Grems viesu labā izcēlās ar 40 punktiem, septiņiem precīziem tālmetieniem un piecām rezultatīvām piespēlēm. Savukārt mājinieku labā 24 punkti saspēles vadītāja Spensera Dinvidija kontā.

Kuruca pozīciju ieņēmušais Taurīns Prinss 34 minūšu laikā realizēja vien divus no 12 metieniem no spēles, to noslēdzot ar sešiem punktiem un piecām bumbām pie groziem.

Cēsnieks laukumā gājis vien divās no pēdējām 15 komandas spēlēm, tiesa, dažas no tām viņš izlaidis, jo bijis nosūtīts uz spēli NBA attīstības līgā.

Bruklinas vienība ar 13 uzvarām 24 mačos turpina stabili ieņemt septīto vietu Austrumu konferencē, bet "Hornets" 27 mačos atzīmējusies ar 11 uzvarām un atrodas desmitajā pozīcijā Austrumos.