Kurucs par savu nākotni: zinu, kāda man būs loma 'Nets' komandā

Ar debijas sezonu Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) latvietis Rodions Kurucs bija apmierināts, jo izdevās izpildīt trenera norādījumus, kā arī skaidrība par savu lomu laukumā viņam esot palīdzējusi noturēties Bruklinas "Nets" sastāvā, pastāstīja basketbolists.

Kurucs bija arī viens no daudzajiem NBA pārstāvjiem Rīgā aizvadītajā "Basketball Without Borders" talantu nometnē, kas trešdien pēc aktīva četru dienu darba noslēdzās "Elektrum" Olimpiskajā centrā.

"Nets" spēlētājs Kurucs, runājot par nometni, atminējās, ka viņam savulaik arī bija divas iespējas tajā piedalīties, tomēr abās reizēs īsi pirms nometnes sanāca saslimt. Tomēr neveiksmes pagātnē neliedza basketbolistam piedalīties šajā BWB nometnē, bet šoreiz jau kā sava amata profesionālim. Šādu iespēju "Nets" spēlētājs izmantoja un treniņos jaunajiem censoņiem deva padomus, lai padarītu viņu basketbolu vēl tehniskāku.

"Palīdzēju spēlētājiem ar mazām niansēm metienu izpildē, kurās pašam kādreiz bija kļūdas. Bija prieks redzēt, kad pēc sniegtā padoma spēlētājs iziet laukumā un tehniski pareizi izpilda norādīto. Protams, visi dalībnieki mūs klausīja un respektēja, tāpēc arī pašiem NBA spēlētājiem bija patīkamāk strādāt," piedzīvoto Rīgā rezumēja Kurucs.

Tāpat Kurucs nometnes laikā ievēroja arī vairākus spēlētājus, kuri, viņaprāt, nākotnē var kļūt par labiem basketbolistiem. "Bija daudz talantīgu puišu, īpaši [francūzis Žuans Begarins], kuram nometnes beigās piešķīra vērtīgākā spēlētāja balvu. Viņš bija spēcīgs un spēlēja fiziski, bet arī pārējie dalībnieki bija ļoti talantīgi un ticu, ka viņi nākotnē varētu būt ļoti labi spēlētāji," par redzētajiem talantiem izteicās "Nets" basketbolists.

Pirmais gads NBA Kurucam padevās gana lieliski, jo viņš vairākkārt tika iekļauts komandas sākumsastāvā un kopumā regulārajā sezonā aizvadīja 63 spēles, kurās vidēji izcēlās ar 8,5 punktiem un 3,9 atlēkušajām bumbām. Šāds sniegums pašu basketbolistu apmierināja, jo izdevies paveikt to, ko no viņa prasījis treneris. Viņš gan nenoliedza, ka dažās spēlēs izdevās izcīnīt mazāk atlēkušo bumbu vai atdot rezultatīvu piespēli, tomēr ņemot vērā, ka tā bija pirmā sezona, basketbolists par to daudz neraizējās un vairāk koncentrējās uz to, lai komanda gūtu uzvaras.

"Bija labi, bet, protams, vienmēr ir, kur pielikt. Savu lomu laukumā un trenera norādījumus es izpildīju. Svarīgi, ka sezonas gaitā aprunājos ar treneri un sapratu savu lomu, jo, ja es to nezinātu, nespēlētu," par savu sniegumu aizvadītajā sezonā stāstīja latviešu basketbolists. "Treneris man deva uzdevumus, un es centos to izpildīt. Atlēkušās bumbas, darbs aizsardzībā, pārķertās bumbas, kā arī mest brīvos metienus - tie bija mani uzdevumi."

"Esam arī aprunājušies par gaidāmo sezonu, un jau šobrīd man ir skaidri jaunie mērķi un uzdevumi. Treneris man izstāstīja nākamās sezonas plānu, kā arī manu lomu komandā un to, kas man vēl būtu jāpilnveido," turpmāko darbu "Nets" rindās ieskicēja Kurucs.

Savukārt par savas komandas plāniem vasaras periodā, kad visas līgas vienības aktīvi darbojas spēlētāju piesaistē, basketbolists pats bija lielā neziņā.

"Cik no preses saprotu, "Nets" mēģina iegūt vienu no līgas zvaigznēm Kairiju Ērvingu, jo nesen komanda ir šķīrusies no pāris spēlētājiem, lai atbrīvotu vietu algu griestos. Šobrīd gaidu, kad mediji ieliks jaunas ziņas, jo pašam būs interesanti paskatīties, kas notiks vasarā," par komandas aktivitātēm spēlētāju piesaistē stāstīja latvietis. "Komanda ir mainījusies pilnībā, jo, noslēdzot līgumu ar kādu zvaigzni, būs jāatbrīvojas no citiem spēlētājiem. Komandai jau ir pievienojies Taurīns Prinss no Atlantas "Hawks", arī viņš ir jauns spēlētājs, tāpēc būs interesanti uzspēlēt kopā."

Tāpat latvietim izdevās pasekot līdzi savam tautietim Dairim Bertānam, sakot, ka nav viegli ierasties līgā uz sezonas noslēgumu, jo paiet laiks, kad līdz galam adaptējies spēles un laukuma īpatnībām. "Dairis ienāca līgā, un šeit trīspunkta metiena līnija ir tālāk nekā Eiropā, tāpēc sākumā ir grūtāk pierast. Man pagājušajā vasarā bija laiks pie tā pierast, kā arī apgūt citas noteikumu specifikas, bet pēc tam man nebija nekādu problēmu."

Kurucs arī neslēpa, ka ASV atgriezīsies jau piektdien un ir paredzējis apmeklēt arī jauno spēlētāju drafta ceremoniju. "Piektdien dodos uz ASV. Aiziešu arī uz draftu - vēlos redzēt, ko "Nets" izvēlēsies. Apsveicināšos ar spēlētājiem, bet pirmdien jau uzsākšu treniņus," nākotnes plānos dalījās NBA basketbolists.

Aizvadītajā sezonā Kurucs pēc lieliska snieguma Vasaras līgā izcīnīja iespējas debitēt "Nets" rindās, bet sezonas turpinājumā latvietis pierādīja, ka ir stabils NBA spēlētājs un vairāku komandas basketbolistu traumu dēļ viņš ar laiku izkaroja vietu sākumsastāvā . Kurucs pasaules spēcīgākajā basketbola līgā nonāca īsi pirms Jāņiem, kad "Nets" viņu draftēja otrajā kārtā ar kopējo 40.numuru. Savukārt līgums ar spēlētāju tika noslēgts jūlijā - aptuveni septiņi miljoni dolāru (seši miljoni eiro) četros gados.