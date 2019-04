Kurucs pirms Porziņģa: NBA izslēgšanas spēlēs sestdien debitēs trešais latvietis

Sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēlēs atgriezīsies Bruklinas "Nets" vienība, kura pavasara izpriecās nav piedalījusies kopš 2015. gada, bet tās uzbrucējs Rodions Kurucs kļūs par trešo NBA "play-off" mačos spēlējušo Latvijas basketbolistu.

Cēsnieka pārstāvētā "Nets" komanda regulārajā sezonā izcīnīja 42 uzvaras 82 spēlēs, kas tai deva sesto vietu Austrumu konferencē. Bruklinas klubam konferences pirmās kārtas sērijā būs jātiekas ar trešajā pozīcijā esošo Philadelphia "76ers" komandu, kura sakrāja 51 uzvaru.

Sērija noritēs līdz četrām uzvarām un tā ievadīs šī gada izslēgšanas spēles, pirmajam mačam tiekot aizvadītam sestdien 13. aprīlī pulksten 21.30.

Savukārt rūjienietis Dāvis Bertāns "play-off" izspēlē piedalīsies gan šogad, gan to paveicis abos savos līdzšinējos gados līgā, spēlējot Sanantonio "Spurs" komandā. Teksasas vienība sezonas laikā triumfēja 48 reizes, sagrābjot septīto vietu Rietumu konferencē, bet tai pretī stāsies otrā stiprākā rietumu komanda – Denveras "Nuggets" (54 uzvaras).

Bertāna pirmā spēle pēc Latvijas laika paredzēta svētdien 14. aprīlī pulksten 05.30.

The 2019 #NBAPlayoffs are set!



Games begin on Saturday, April 13th. pic.twitter.com/4ERS0ZeywQ