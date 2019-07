Kurucs un Pasečņiks piedalīsies NBA Vasaras līgā Lasvegasā

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs iekļauts Bruklinas "Nets" sastāvā Lasvegasā notiekošajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Vasaras līgā. Tāpat šajā turnīrā piedalīsies arī centra spēlētājs Anžejs Pasečņiks, bet vēl nav paziņots, kurā komandā viņš spēlēs.

"Nets" otrdien publicēja savu Lasvegasas Vasaras līgas sastāvu, un tajā bez Kuruca iekļauts arī cits pagājušās sezonas stabils rotācijas spēlētājs Džerets Alens. Tāpat tur spēlēs Džanans Musa un Teo Pinsons, bet pārējie basketbolisti "Nets" sastāvā pagājušajā sezonā spēlēja citās komandās.

Kurucam šī būs pirmā dalība NBA Vasaras līgas turnīrā, jo pagājušajā gadā pirms viņa debijas sezonas latvietim vajadzēja kārtot formalitātes ar viņa iepriekšējo komandu "Barcelona", kas liedza viņam spēlēt.

Kurucs savā debijas sezonā NBA čempionātā aizvadīja 63 spēles, kurās vidēji izcēlās ar 8,5 punktiem un 3,9 atlēkušajām bumbām.

Savukārt Pasečņika aģents Artūrs Kalnītis paziņoja, ka centra spēlētājs devies uz Vasaras līgu, kur pievienosies komandai, neko vairāk neprecizējot.

Centra spēlētājs no Latvijas aizvadītās četras sezonas pavadīja Spānijas klubā Grankanārijas "Herbalife" sastāvā. Iepriekšējā sezonā viņš Spānijas spēcīgākās līgas (ACB) 26 spēlēs izcēlās ar vidēji 5,4 punktiem un 1,8 atlēkušajām bumbām, bet ULEB Eirolīgā, 22 spēlēs izcēlās ar vidēji 7,2 punktiem un 3,6 bumbām zem groziem.

Vasaras līgas turnīrs risināsies Lasvegasā no 5. līdz 15. jūlijam.

Anzejs Pasecniks is flying to Las Vegas early tomorrow morning. Just in time to join his NBA SL team and participate in the 2019 Las Vegas NBA summer league. Good luck, @AnzejsP ! 💪💪💪