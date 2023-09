Lai Latvijas basketbolistu panākumi būtu ilgtspējīgi, ir jāiesaista bērni, uzskata Banki palīgs Visockis-Rubenis

Latvijas basketbola sabiedrībai pēc izlases izcīnītās piektās vietas Pasaules kausa finālturnīrā pats svarīgākais ir sasniegt bērnus, lai viņus iesaistītu šajā sporta veidā, intervijā aģentūrai LETA atzina valstsvienības galvenā trenera Lukas Banki asistents Artūrs Visockis-Rubenis.

Latvijas basketbola izlase savā debijā Pasaules kausa finālturnīrā izcīnīja piekto vietu un par valstsvienības gaitām Džakartā un Manilā bija liela ažiotāža arī Latvijā.

"Lai šis brīdis būtu ilgtspējīgs, ir jāiesaista bērni. Jāizmanto brīdis, kad basketbols ir populārs, tad arī izdosies varbūt ne katru gadu, bet regulāri tikt uz turnīriem. Masveidība ir pats galvenais, tad arī izkristalizēsies, kuri gribēs iet profesionālajā sportā, kuri gribēs studijas apvienot ar sportu vai arī kādi gribēs to darīt vienkārši amatieru līmenī un būs līdzjutēji, kuri brauks līdzi izlasei," stāstīja treneris.

Visockis-Rubenis arī atklāja, ka ļoti daudz mācījies ne tikai no valstsvienības galvenā trenera Lukas Banki, bet arī no otra asistenta Jāņa Gailīša. Finālturnīra laikā treneri viens no otra smēlušies zināšanas, bijušas arī viedokļu atšķirības, taču tas piederot pie lietas, teica Visockis-Rubenis.

"Luka ir ļoti prasīgs un strukturēts treneris. Augstākajā līmenī bieži vien ir ļoti harismātiski treneri, kuri uz basketbolu skatās virspusēji, bet citi ir taktiķi, kuriem vispār nav harismas. Luka sevī lieliski apvieno abas šī īpašības. Viņš ir ļoti prasīgs, harismātisks un pārzina savu profesiju augstā līmenī," atzīmēja Visockis-Rubenis.

Latvijas basketbola izlase Rīgā ieradās pirmdien, lielai daļai spēlētāju un treneru jau šonedēļ atgriežoties savu klubu rīcībā.