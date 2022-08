'Lai nebūtu nekādas nožēlas.' Porziņģis par izlases iespējām, gaisotni Dalasā un kluba maiņu

Dāvim Bertānam bija tāds interesants stāsts jūnijā. Cik sapratu, viņš kādu laiku netrenējās ar izlasi, bet gan ar U20 puišiem – NBA apdrošināšanas dēļ bija jāskaita dienas, cik viņš var pavadīt treniņos ar izlasi. Kā ir ar tevi? Vari visu brīvi darīt?

Jā, no viena konkrēta datuma varu brīvi darboties. Bet tas ir jocīgs noteikums. Es, piemēram, sezonu beidzu 11. aprīlī, bet Dāvis tika daudz tālāk playoffos. Saprotu, ka viņš varbūt nevarētu uzreiz lekt atpakaļ izlasē. Bet es trīs mēnešus esmu pa savam trenējies un atpūties no sezonas! Man gan to laiku tāpat vajadzēja, lai pēc sezonas savu ķermeni atkal savestu kārtībā un pamazām uzsāktu darbu. Taču nekādu ierobežojumu man nav. Esmu no komandas dabūjis zaļo gaismu. Apdrošināšana un viss pārējais arī sakārtots.

Vai to visu bija viegli sakārtot? Varbūt tev pašam bija jāmaksā par apdrošināšanu?

Man nebija jāmaksā. Viss bija samērā vienkārši. Ļoti labi, ka "Wizards" bija tik pretimnākoši. Viņi nenorādīja uz manām bijušajām traumām, un tādējādi nesarežģīja visu procesu. "Ja viņš ir vesels un viņam viss ir kārtībā, mēs viņam dodam zaļo gaismu, lai viņš spēlētu," teica klubs. Nezinu, kā bija ar papīriem un kas kuram jāmaksā, bet, paldies Dievam, ka klubs visu sakārtoja. Man liels paldies jāsaka Vašingtonas "Wizards", ka viņi bija tik proaktīvi, lai es varētu palīdzēt izlasei.

No Banki nopratu, ka tu jau relatīvi ilgi esi bijis izlases "WhatsApp" čatā un pat iesaistījies, apspriežot stratēģiju. Tev tur bijis interesanti papētīt notiekošo?

Esmu tur čatojis, bet tā kā čati bijuši vairāki, es jau vairs neatceros, par ko konkrēti bija runa. Varbūt viņš runāja par Serbijas spēles puslaika pārtraukumu. Zini kā, man jau tajā spēlē asinis vārījās, un es nevarēju klusi nosēdēt... (Smaida.) Cēlos kājās visu laiku. Puslaikā šo to pateicu, un centos būt tik iesaistīts komandā, cik vien varu. Tā bija stulbākā sajūta – ka nevari tajā brīdī spēlēt. Tobrīd jutu – kā būs nākamā iespēja, tā es 100% gribu palīdzēt. Tas laiks arī pienāca.

Ar Banki ir kas tāds īpašs, ka tagad visi puiši savācās uz spēli? Aiz laukuma bija tas garais soliņš ar nespēlējošiem spēlētājiem. Rodions [Kurucs] arī gatavojās NBA, bet tad pēkšņi atskrēja. Vai tas ir viņa nopelns vai arī paši spējāt to sarunāt?

Domāju, ka spēlētāji paši grib. Kā jau itālim, Lukam arī ir tāda degsme par basketbolu. Biju jau mazliet aizmirsis, kādi, salīdzinot ar NBA treneriem, ir treneri Eiropā. NBA visi treneri ir mierīgi, tā tomēr ir spēlētāju līga. Te uzreiz Luka ar tādu enerģiju ienāk: "Ko jūs darat!? Jāspēlē tas, tas un tas!" Viņš sāk močīt virsū, un uzreiz ir citāda sajūta.

Tas notika arī izlases dēļ. Izlasē vienmēr ir citādāk spēlēt – tu spēlē goda dēļ, lai aizstāvētu savas valsts krāsas. Tā ir pavisam cita sajūta nekā brīžos, kad tev par spēlēšanu maksā algu. Lai arī visiem situācija vēl neatļāva spēlēt, džeki patriotisma dēļ gribēja būt klāt. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi.

Foto: AP/Scanpix/LETA



Pie izlases vēl atgriezīsimies, bet tev šī gada laikā bijusi interesanta pieredze ar dažādiem treneriem. No malas izskatījās, ka Džeisons Kids panāca, ka visi vēlas "kapāties", un vispār bija priecīgi būt Dalasā. Arī pie tevis uz Latviju bija atbraucis. Kā viņš panāca, piemēram, tavu uzticību?

Pirmkārt, viņš mēģināja mūs ar Luku [Dončiču] satuvināt pēc iepriekšējās sezonas. Vēlējās arī iepazīt mani tuvāk kā cilvēku, uzzināt, no kurienes nāku. Tas tomēr viņam bija pirmais gads ar komandu, un bija jāsaprot, kāds katrs spēlētājs ir kā cilvēks. Šajā ziņā viņš paveica izcilu darbu. Ļoti labi mācēja pārvaldīt spēlētājus, personības un viņu ego. Bet tas gads sākotnēji sanāca tāds neveiksmīgs – Lukam bija trauma, mums abiem bija Covid-19, [Timam] Hārdavejs arī savainojās. Beigās viņiem viss izdevās, kas ir Džeisona Kida un pārējo treneru nopelns. Viņi ir vieni no labākajiem asistentiem, ar kādiem esmu strādājis NBA. Domāju, ka daudzi no viņiem tuvā nākotnē būs augstākos amatos kā galvenie treneri.

Kids arī mācēja komandas iekšienē izveidot atbildības sajūtu. Mums bija daudz sarunu, pirms kurām viņš pats arī apsēdās krēslā, lai mēs būtu vienā līmenī. "Mēs varam izrunāt, kas te notiek. Jums ir traumas no Rika Kārlaila ēras?" Tā lēnām viņš mūs visus atvēra līdz ģērbtuvē mēs visi runājām, kāpēc, piemēram, mēs nevaram trāpīt metienus. Viņš risināja reālās problēmas, un neizvairījās no neērtām sarunām. Spēlētāji to ļoti respektēja. Viņš arī rādīja video ar katru, kurš "lažoja", un nešķiroja, vai tas ir viens no līderiem vai 12. spēlētājs.

Tieši par aizsardzību?

Par aizsardzību, jā. Līdz ar to tas citam pret citu izveidoja atbildības sajūtu. Ja viņš to var pateikt Hārdavejam, tad viņš pateiks jebkuram. Tā bija lielākā atšķirība, kāpēc spēlētāji bija gatavi viņa dēļ cīnīties.

Kā izpaužas tā cilvēku satuvināšana? Ģērbtuvēs, lidmašīnā, kopīgi paēdot?

Visādas mazas lietiņas. Pirms sezonas sākuma viņš atlidoja pie manis un Lukas. Kā sākās sezona, nosauca Hārdaveju, Luku un mani par viņa padomi komandas iekšienē. Tā uzreiz viņš mūs trīs kā komandas līderus savilka kopā un prasīja mums viedokli par dažādām lietām. Piemēram, spriedām, kuru spēlētāju mēs gribētu kā [pamatsastāva] piekto numuru. Viņš uzsāka šādas sarunas, un tādas lietiņas mūs saliedēja.

Labi, tātad viens ir saliedētība. Otrs jautājums – atceros, ka sezonu iepriekš mani pat pašu kritizēja par to, ka izveidoju video ar epizodēm, kur Luka aiziet caurgājienā un neatmet tev piespēles. Šķita, ka, sākoties Kida ērai, radās milzīgs kontrasts. Kā pret tevi samainījās kāds mazāks spēlētājs un aizgāji postā, aizsargi uzreiz saprata, ka viņiem jādod tev piespēle iekšā. Kā var panākt, ka komanda tā rīkojas?

Something that has to be said in all this Porzingis discourse. Porzingis and Doncic? It's certainly been a chemistry problem this year. pic.twitter.com/y7LTq1hDfT — Reinis Lācis (@LamarMatic) May 29, 2021



Domāju, ka tas kaut kādā ziņā bija uzstādījums no viņa puses. Viņš jau arī saprot, ka visi ir cilvēki, un mēģināja no manis dabūt ārā maksimumu. Kids no manis daudz prasīja, bet arī parūpējās par to, lai tie mazie man iedod bumbu, kad ir jāiedod bumba. Komandai rādīja video piemērus un pieteica, ka tajos brīžos, kad cīnos par vietu un tērēju enerģiju, mani jāatrod postā. Viņš mēģināja parūpēties par to, lai es labi justos laukumā, un ielika mani pozīcijās, no kurām varu būt efektīvs. Līdz ar to man ir jāatdod viss arī otrā galā.

Izjuti atbildību sprintot atpakaļ.

Tieši tā! Tad es arī jutu, ka biju pienācīgi novērtēts. Kārlaila laikā mēs tik ļoti koncentrējāmies uz uzbrukumu, un to, kas procentuāli ir labāk. Es vienkārši plivināju tās trojciņas. (Smaida.) Droši vien, ka pēc analītikas viss bija kārtībā, un tas uzbrukums bija fantastisks. Bet mums nebija nekādas personības vai identitātes aizsardzībā. Domāju, ka ar Kidu viņi tik tālu tika playoffos tikai tāpēc, ka viņi "kapājās" aizsardzībā. Uzbrukumā talants tāpat pietika. Viņš panāca to, ka visi ir saliedēti un skrien atpakaļ aizsardzībā. Visi varēja dabūt iekšā, ja neizdara to, kas jāizdara.

Runājot par analītiku – vai tev bija situācijas, kad kāds klubā tā arī norādīja: ja mēs spēlējam šo "pick-and-roll", tas ir, teiksim, 1,07 punktu vērts, bet postā tu, Kristap, gūsti tikai 0,99 punktus. Mazliet smieklīgi jau ir visu tikai šādi vērtēt.

Protams, ka to saka. Visa līga apzinās, ka mest pustālos metienus nav tas labākais risinājums. Bet visi arī saprot, ka ir kaut kāds cilvēciskais faktors – spēlētāju pilnībā izņemot ārā no viņa spēles stila. Piemēram, [Džeilenam] Bransonam tā notika ar Kārlailu. Viņš daudz meta pustālos. Procents varbūt nebija tik labs, un viņam teica, lai viņš pustālos nemet vispār. Tādēļ viņš bija kā pilnībā cits spēlētājs. Kā Kids iedeva lielāku brīvību, viņš arī sāka mazāk mest pustālos – tāpēc, ka uzreiz jutās drošāk iet līdz galam caurgājienos, taisīt savus spinīvus un arī mest trojciņas. Un uzlabojās visa pārējā spēle. Lai arī tas varbūt procentuāli nav labākais veids, Kids saprata, ka katram spēlētājam jāļauj būt tādam, kāds viņš ir. Treneri ticēja, ka tas tieši vairāk iedos komandai nekā piespiedīs zaudēt tos dažus punktus.

Ir taču arī situācijas, kad palikušas astoņas sekundes uzbrukumā, bumba kaut kur tālu prom no groza. Ja tu jebkurā brīdī vari uzmest pustālo, tajā brīdī tas ir efektīvs metiens. Komanda pie tā var tikt, kad vien vēlas, bet kaut ko labāku tobrīd dabūt ir grūti. Tev vai citiem negribas reizēm tā teikt?

Pagājušās sezonas sākumā man nekrita trīspunktnieki tik labi, cik parasti. Divīšus toties metu labi. Līdz ar to tas man bija metiens, kam varu uzticēties. Varbūt neiemetīšu ar 70% precizitāti, bet iemetīšu ar labu procentu, un ticu, ka bieži vien pie tā varu tikt. Kā jau tu teici! Turklāt man bija zaļā gaisma, lai es varētu brīvi spēlēt. Tas arī iedod pārliecību, ka man nesāks čakarēt smadzenes par to, ka es izmetu divus tādus metienus pēc kārtas. Visur ir jāatrod balanss – kaut kādā ziņā jāapmierina analītiķi, bet, no otras puses, arī jāspēlē sava spēle. Nevar spēlē izmest desmit trojkas, bet tikai divas reizes mēģināt iedankot. Tad arī izskatīsies, ka vienkārši ganos pa trīspunktu metienu līniju.