'Lakers' pirmo reizi kopš 2013. gada iekļūst NBA izslēgšanas spēlēs

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Losandželosas "Lakers" zvaigznes Entonijs Deiviss un Lebrons Džeimss piektdien kopumā iemeta 67 punktus un kaldināja komandas uzvaru, kā rezultātā izdevās sasniegt izslēgšanas spēles.

"Lakers" mājās ar 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27) uzvarēja līgas spēcīgāko klubu Milvoki "Bucks". Deiviss un Džeimss noslēdzošajās 12 minūtēs guva 25 no 26 savas komandas punktiem. Džeimss spēles pēdējā nogrieznī guva 11 punktus, bet Deiviss pievienoja vēl 14.

Uzvara "Lakers" ļāva pirmo reizi kopš 2013.gada sasniegt izslēgšanas spēles. Džeimss šajā mačā iemeta 37 punktus un iekrāja pa astoņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm, kamēr Deiviss pievienoja 30 punktus un deviņas bumbas zem groziem. Milvoki komandā ierasti rezultatīvākais bija Jannis Adetokunbo, kura rēķinā 32 punkti un 11 atlēkušās bumbas. Vēl 17 punktus pievienoja Donte Devinčenzo.

Citā spēlē Bostonas "Celtics" savā laukumā ar 94:99 (29:30, 20:32, 17:17, 28:20) piekāpās Jūtas "Jazz". Bostonas klubā 29 punktus guva Markus Smārts, bet Džeisons Teitums iemeta 18 punktus un izcīnīja septiņas bumbas. Pretējā laukuma pusē Maikam Konlijam 25 punkti, bet Džordanam Klārksonam 17.

Tikmēr Indiānas "Pacers" viesos ar 108:102 (29:25, 33:21, 27:26, 19:30) uzvarēja Čikāgas "Bulls". Domants Sabonis Indiānas komandā iemeta 24 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, kamēr Viktors Oladipo guva 16 punktus. Kobijs Vaits ar 26 punktiem bija rezultatīvākais "Bulls" spēlētājs, bet par punktu mazāk iemeta Šakils Herisons.

Citviet Minesotas "Timberwolves" mājās ar 118:132 (24:29, 31:36, 28:37, 35:30) piekāpās Orlando "Magic", kuras treneris Stīvs Klifords trešajā ceturtdaļā atstāja spēli, jo bija apslimis. Orlando komandā 28 punktus un 12 bumbas izcīnīja Nikola Vucevičs, bet Markele Fulcs pievienoja 24 punktus. Pretējā laukuma pusē 29 punkti Malikam Bīslijam.

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien NBA spēlē demonstrēja daudzpusīgu sniegumu, gūstot 26 punktus, kas palīdzēja viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" izcīnīt pārliecinošu uzvaru. "Mavericks" savā laukumā ar 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31) pieveica Memfisas "Grizzlies".

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 29 minūtes un vienu sekundi, kuru laikā guva 26 punktus, grozā raidīdams piecus no desmit divpunktu un četrus no deviņiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš četrās no piecām reizēm bija precīzs uz soda līnijas.

Basketbolists arī izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, tikpat reizes bloķēja pretinieku metienus, pārtvēra trīs piespēles, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja četras personīgās piezīmes, kamēr "Mavericks" ar liepājnieku laukumā guva par 38 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs.

Latvijas basketbolistam šī bija jau piektā spēle pēc kārtas, kurā viņš guvis vismaz 20 punktus un izcīnījis desmit atlēkušās bumbas. Šis sportistam ir karjeras labākais sniegums. Bez Porziņģa šādu sniegumu šosezon demonstrējuši vien tikai pieci basketbolisti.

Savukārt Dāvis Bertāns piektdien guva 17 punktus NBA regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru. Otrs latviešu basketbolists "Wizards" sastāvā Anžejs Pasečņiks šoreiz nespēlēja. "Wizards" savā laukumā ar rezultātu 118:112 (33:34, 31:23, 29:18, 25:37) pārspēja Atlantas "Hawks".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 26 minūtes un 35 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no deviņiem tālmetieniem un astoņus no 10 soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva divas kļūdas un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par pieciem punktiem mazāk nekā ielaida.

Tikmēr Rodions Kurucs piektdien guva vienu punktu un palīdzēja Bruklinas "Nets" komandai izcīnīt uzvaru. "Nets" savās mājās ar rezultātu 139:120 (41:22, 34:32, 45:41, 19:25) pārspēja Sanantonio "Spurs".

Kurucs šajā mačā laukumā pavadīja piecas minūtes un vienu sekundi, kuru laikā realizēja vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu un veica vienu rezultatīvu piespēli. "Nets" ar Kurucu laukumā iemeta par vienu punktu mazāk nekā ielaida.