'Lakers' trillerī pieveic Dalasas 'Mavericks'

Latvijas izlases spēlētāja Kristapa Porziņģa pārstāvētā NBA komanda Dalasas "Mavericks" pagarinājumā ar rezultātu 110:119 (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16) piekāpās Losandželosas "Lakers".

Porziņģim 16 gūti punkti un deviņas atlēkušās bumbas, bet komandas rezultatīvākais spēlētājs bija Luka Dončičs, viņam nu jau kārtējais "triple-double": 31 punkts, 15 rezultātīvas piespēles un 13 atlēkušās bumbas.

Liepājnieks mačā realizēja vien vienu no trim tālmetieniem, bija precīzs piecos divpunktu metienos no 13 un trāpīja trīs no sešiem soda metieniem. Lielākp punktu devumu – 12 – viņš pienesa pirmajā puslaikā, bet otrajā Porziņģim tik labi vairs nevedās. Arī pagarinājumā viņš aizmeta garām abus izmestos metienus.

Dalasa bija tuvu panākumam, taču pamatlaika pēdējā sekundē pēc Lebrona Džeimsa piespēles maču ar trīspunktu metienu izlīdzināja Denijs Grīns. Ja līdz tam laikam cīņa gāja punkts punktā, tad pēc pēdējā brīža izglābšanās "Lakers" pārņēma iniciatīvu.

Danny Green nails a huge shot thanks to the refs completely missing Dwight Howard holding Seth Curry away from getting to him pic.twitter.com/V7ULF9NvUm