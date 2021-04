Laksa ar 22 punktiem palīdz 'Start' komandai izlīdzināt rezultātu Polijas čempionāta ceturtdaļfinālā

Latvijas basketbolists Mārtiņš Laksa piektdien guva 22 punktus Polijas čempionāta ceturtdaļfināla otrajā spēlē, palīdzot Ļubļinas "Start" komandai izcīnīt uzvaru.

"Start" viesos ar rezultātu 100:94 (22:25, 31:29, 24:25, 23:15) uzveica Ostravas Velkopolskas "Stal" komandu, sērijā līdz trim uzvarām panākot neizšķirtu 1-1.

Laksa piektdien laukumā pavadīja 34 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, četrus no sešiem "trejačiem" un sešus no septiņiem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes un sakrāja 24 efektivitātes koeficienta punktus.

Latviešu basketbolists bija spēles rezultatīvākais un produktīvākais spēlētājs, kā ar viņam bija labākais +/- rādītājs (+18).

Tikmēr Rolanda Freimaņa un Jāņa Bērziņa pārstāvētā Zelonas Guras "Stelmet Enea" komanda ir vadībā ar 2-0 pret Stargardas "PGE Spojnia".