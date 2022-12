Laksa ar 23 punktiem neglābj Boloņas komandu no zaudējuma FIBA Eirolīgas mačā

Latvijas basketboliste Kitija Laksa trešdien guva 23 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas spēlē, taču viņas rezultatīvais sniegums un labā metienu precizitāte neglāba Itālijas klubu Boloņas "Virtus Segafredo" no zaudējuma.

Boloņas basketbolistes izbraukumā ar rezultātu 64:73 (19:16, 13:16, 13:19, 19:22) zaudēja Ungārijas vienībai Seksārdas "Atomeromu KSC".

Pirmajā puslaikā Laksa guva 16 jeb tieši pusi no komandas iemestajiem punktiem. Šajā mačā viņa spēlēja 31 minūti un 58 sekundes, grozā raidot trīs no četriem divpunktu metieniem, piecus no deviņiem "trejačiem" un divus no trīs soda metieniem.

Tāpat latvietes rēķinā bija trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, četras piezīmes, trīs kļūdas, divas pārtvertas bumbas, labākais +/- rādītājs komandā (+6) un 21 efektivitātes koeficienta punkts. Laksa bija mača rezultatīvākā un arī produktīvākā spēlētāja.

Viešņām 14 punktus guva, astoņas bumbas zem groziem izcīnīja un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Šejenne Pārkera, bet 14+6+4 šajās statistikas ailītēs sakrāja Čečīlija Dzandalazīni. Uzvarētājām 19 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Rutai Hebārdai.

"Virtus Segafredo" ar divām uzvarām sešās spēlēs ieņem septīto vietu A apakšgrupā, bet šodienas pretinieces pēc panākuma ar bilanci 3-3 pakāpušās uz otro pozīciju.

Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.

Šosezon FIBA Eirolīgā nestartē Latvijas čempionvienība "TTT Rīga", kas pagājušajā sezonā iekļuva izslēgšanas spēlēs, kur ceturtdaļfināla sērijā piekāpās Stambulas "Fenerbahce".

Pērn par čempionēm kļuva Ungārijas vienība "Sopron", kas finālā pārspēja "Fenerbahce"