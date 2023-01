Laksa ar 25 punktiem kaldina Boloņas komandas uzvaru A sērijas spēlē

Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien guva 25 punktus Itālijas A sērijas mačā un kaldināja Boloņas "Virtus Segafredo" komandas uzvaru.

Boloņas komanda viesos ar rezultātu 98:64 (17:21, 30:14, 29:15, 22:14) pārspēja Kremas "Parking Graf" vienību.

Laksa, spēlējot 30 minūtes un 36 sekundes, grozā raidīja divus no četriem divpunktu metieniem, sešus no deviņiem "trejačiem" un trīs no pieciem soda metieniem. Latvietes rēķinā bija arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, viena pārtverta bumba, viena piezīme, trīs efektivitātes izprovocēti noteikumu pārkāpumi un labākais +/- rādītājs komandā (+33).

Laksa bija mača rezultatīvākā spēlētāja. Pretinieču rindās 17 punktus guva Mesenija Kaba.

Boloņas "Virtus Segafredo" ar 12 uzvarām 14 spēlēs turnīra tabulā ieņem otro vietu, bet trešā ar tādu pašu bilanci ir Lauras Melderes pārstāvētā Venēcijas "Umana Reyer". Vēl Kristīnes Vītolas pārstāvētā Raguzas "Passalacqua" tikusi pie septiņām uzvarām 13 spēlēs un ir astotā, kamēr Līgas Ventes un Ances Aizsilas pārstāvētā "Brixia" ar vienu panākumu 13 mačos ierindojas 13.pozīcijā 14 komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā par čempionēm kļuva Skio "Famila" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim uzvarām ar 3-1 pārspēja Boloņas "Virtus Segafredo".