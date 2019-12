Laksa atgriežas laukumā un izceļas ar 23 punktiem 'TTT Rīga' uzvarā

Latvijas izlases basketboliste Kitija Laksa sestdien pirmo reizi pēc traumas izdziedēšanas devās laukumā un ar 23 gūtiem punktiem sekmēja "TTT Rīga" uzvaru "Douglas" Baltijas Basketbola līgas (BBL) elites grupas spēlē.

"TTT Rīga" savā laukumā ar rezultātu 114:47 (39:15, 23:6, 25:7, 27:19) sagrāva "Tartu Universitāti", svinot jau sesto panākumu sešās spēlēs.

Uzvarētājām rezultatīvākā ar 25 punktiem bija Zenta Meļņika, kura arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bet Laksa pēc izārstētā savainojuma demonstrēja lielisku sniegumu, iemetot 23 punktus. Basketboliste grozā netrāpīja tikai vienu no sešiem divpunktu metieniem, savukārt no tālienes viņai izdevās iemest tikai divus no astoņiem mēģinājumiem.

Jau ziņots, ka pērnā gada novembrī Laksa Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionāta spēlē guva nopietnu ceļgala savainojumu, kā rezultātā viņa šajā vasarā nevarēja palīdzēt Latvijas izlasei Eiropas čempionātā. Laksa laukumā nebija devusies aptuveni 13 mēnešus.

Vēl 11 punktus iemeta Paula Strautmane, bet pa desmit iekrāja Megana Hafa un Vanesa Jasa.

Igaunijas komandā vienīgā spēlētāja, kura pārsniedza desmit punktu robežu bija Kadi Kalsa, izceļoties ar 19 punktiem.

Rīdzinieces divpunktu metienus izpildīja ar 62% precizitāti, kamēr pretinieces par nesasniedza 30% robežu (29%). Zīmīgi, ka 77 no komandas 114 punktiem uzvarētāju labā guva rezervistes.

Ar perfektu bilanci - seši panākumi sešos mačos - "TTT Rīga" turnīra tabulā ierindojas pirmajā vietā, tālāk ar četrām uzvarām septiņos dueļos seko Kauņas "Aistes", par uzvaru mazāk ir RSU, bet pirmo četrinieku ar diviem panākumiem astoņos mačos noslēdz "Tallinas Universitāte".

Elitē spēlēs trīs Latvijas komandas ("TTT Rīga", "Liepāja"/LSS un RSU), trīs Lietuvas vienības (Viļņas "Kibirkštis", Kauņas "Aistes" un "Šauļu Universitāte"), kā arī divas Igaunijas komandas ("Tallinas Universitāte" un "Tartu Universitāte").

Pamatturnīrā līdz februārim tiks izspēlēts divu apļu turnīrs (katrai komandai 14 spēles). Divas labākās komandas kvalificēsies "Final 4" turnīram, četras nākamās divu spēļu sērijās (3.-6., 4.-5.) noskaidros vēl divas finālturnīra dalībnieces. Līgas uzvarētājas noskaidrosies finālčetrinieka turnīrā.

Starptautiskajā grupā sešas Latvijas un viena Igaunijas komanda izspēlēs divus apļus, pēc kuriem četras labākās "Final 4" turnīrā noskaidros Starptautiskās grupas uzvarētājas.

Pēc Latvijas - Lietuvas - Igaunijas sieviešu līgas čempionāta beigām martā un aprīlī Latvijas komandas izspēlēs Latvijas Sieviešu basketbola līgas (LSBL) čempionātu. Paredzēts viens aplis pēc kura divas labākās komandas kvalificēsies "Final 4" turnīram, bet četras nākamās divu spēļu sērijās (3.-6., 4.-5.) noskaidros vēl divas finālturnīra dalībnieces. Latvijas čempiones pirmo reizi noskaidros finālčetrinieka turnīrā, kas notiks aprīļa beigās.