Laksa gūst 27 punktus, bet neglābj komandu no zaudējuma A sērijas pusfināla mačā

Latvijas basketboliste Kitija Laksa pirmdien guva 27 punktus Itālijas A sērijas pusfināla pirmajā mačā, taču ar to nebija gana, lai viņas pārstāvētā Skio "Famila" komanda izcīnītu uzvaru.

Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Georga Dikeulaka vadītā Skio komanda savā laukumā ar rezultātu 65:77 (18:19, 23:14, 7:20, 17:24) zaudēja Raguzas "Passalacqua" vienībai un sērijā līdz divām uzvarām nonāca iedzinējos ar 0-1.

Lielāko daļu no iespētā jeb 17 punktus Laksa guva pirmajā puslaikā, kuru mājinieces uzvarēja ar 41:33. Latvijas basketboliste spēlēja 33 minūtes un 22 sekundes, grozā raidot četrus no deviņiem divpunktu metieniem, četrus no sešiem "trejačiem" un septiņus no astoņiem soda metieniem.

Viņa arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes un tika pie negatīva +/- rādītāja (-13).

Laksa bija mača rezultatīvākā spēlētāja. Uzvarētājām 17 punktus guva un 12 atlēkušās bumbas izcīnīja Eiža Teilore.

Ceturtdaļfinālā "Famila" apturēja Karlīnes Pilāberes pārstāvēto Sanmartīno "Fila" vienību. Regulārajā čempionātā Skio basketbolistes uzvarēja visās 23 spēlēs un izcīnīja pirmo vietu.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Venēcijas "Umana Reyer", finālsērijā ar 3-2 pieveicot Skio "Famila".