Laksa gūst astoņus punktus un izcīna uzvaru A sērijas mačā

Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien guva astoņus punktus Itālijas A sērijas ceturtās kārtas mačā, viņas pārstāvētajai Skio "Famila" komandai izcīnot uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skio basketbolistes viesos ar rezultātu 70:54 (31:16, 17:13, 16:11, 6:14) uzvarēja Faencas "E-Work" komandu.

Laksa laukumā pavadīja 15 minūtes un 13 sekundes, šajā laikā realizējot divus no četriem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un vienu no diviem "sodiņiem". Latvietes kontā bija arī trīs atlēkušās bumbas, viena kļūda, trīs noteikumu pārkāpumi un viena izprovocēta piezīme.

Ar 18 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām uzvarētājām atzīmējās Sandrīne Grudā.

Skio komandas galvenais treneris ir Latvijas izlases bijušais vadītājs Georgs Dikeulaks.

Tāpat uzvaru izcīnīja Karlīnes Pilāberes pārstāvētā Sanmartīno "Fila", kas izbraukumā ar rezultātu 69:55 (23:21, 13:16, 20:13, 13:5) uzveica Empoli "USE Scotti Rosa".

Pilābere 18 minūšu un 25 sekunžu laikā aizmeta garām grozam visus savus sešus divpunktu metienus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu un trīsreiz pārkāpa noteikumus.

Laksas pārstāvētā komanda ir viena no trīs vienībām, kas sezonu sākusi ar četrām uzvarām, bet Pilāberes klubs ticis pie diviem panākumiem un ir sestajā vietā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Venēcijas "Umana Reyer, finālsērijā ar 3-2 pieveicot Skio "Famila".