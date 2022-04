Laksa rezultatīvākā komandā, 'Skio' uzvar pirmajā Itālijas finālspēlē

Latvijas izlases basketboliste Kitija Laksa ceturtdien Skio guva 18 punktus Itālijas A sērijas fināla pirmajā mačā, kļūstot par rezultatīvāko savā vienībā un palīdzot Skio "Familia" komandai izcīnīt uzvaru savā laukumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Georga Dikeulaka vadītā Skio komanda mājās ar rezultātu 83:73 (21:15, 22:14, 17:20, 23:24) uzvarēja Boloņas "Virtus Segafredo", sērijā līdz trim uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.

Laksa laukumā bija 25 minūtes un 47 sekundes, realizējot divus no trim divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, sešreiz kļūdījās, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras pretinieču piezīmes un sakrāja efektivitātes koeficientu 13.

"Double-double" uzvarētāju rindās sakrāja Džesmīna Kīsa, kuras kontā bija 12 punkti un desmit atlēkušās bumbas. Pretinieču rindās 19 punkti un sešas atlēkušās bumbas tika Cecilijai Dzandalasini, bet ar 17 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām atzīmējās Marija Barberisa.

Ceturtdaļfinālā "Famila" apturēja Karlīnes Pilāberes pārstāvēto Sanmartīno "Fila" vienību, bet pusfinālā pieveica Raguzas "Passalacqua".

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Venēcijas "Umana Reyer", finālsērijā ar 3-2 pieveicot Skio "Famila".