Laksa sakrāj 'double-double' uzvarētā FIBA Eirolīgas mačā

Latvijas basketboliste Kitija Laksa trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas spēlē izcēlās ar 18 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām un palīdzēja Boloņas "Virtus Segafredo" uzvarēt Mārtiņa Zībarta trenēto Pirejas "Olympiakos".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Boloņas komanda A grupā izbraukumā ar rezultātu 79:63 (22:26, 18:16, 21:10, 18:11) pārspēja "Olympiakos".

Laksa laukumā pavadītajās 37 minūtēs un 24 sekundēs realizēja trīs no 14 divu punktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņa statistikā atzīmējās ar 14 atlēkušajām bumbām, divām piezīmēm, divām kļūdām, vienu pārtvertu piespēli, diviem bloķētiem metieniem, sakrāja +/- rādītāju +19 un efektivitātes koeficientu 15.

Šaijene Pārkere un Laksa, abām gūstot 18 punktus, uzvarētāju rindās bija rezultatīvākās, kamēr vēl 14 punktus pievienoja Sabrina Činili, kura arī sakrāja sešas rezultatīvas piespēles.

Mājinieces no zaudējuma neglāba Meganas Gustafsones un Annas Stamolamprou 21 gūtais punkts.

"Olympiakos" šosezon vairs nevarēs palīdzēt Digna Strautmane, kura apmēram pirms mēneša iedzīvojās krustenisko saišu plīsumā.

Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.

Šosezon FIBA Eirolīgā nestartē Latvijas čempionvienība "TTT Rīga", kas pagājušajā sezonā iekļuva izslēgšanas spēlēs, kur ceturtdaļfināla sērijā piekāpās Stambulas "Fenerbahce".

Pērn par čempionēm kļuva Ungārijas vienība "Sopron", kas finālā pārspēja "Fenerbahce".