Laksai 15 punkti 'Virtus Segafredo' uzvarā pār Melderes 'Umana Reyer'

Latvijas basketboliste Kitija Laksa sestdien, 19. novembrī, Itālijas A sērijas mačā guva 15 punktus un palīdzēja Boloņas "Virtus Segafredo" pārspēt Lauras Melderes Venēcijas "Umana Reyer", bet citā spēlē pie panākuma tika Kristīnes Vītolas Raguzas "Passalacqua".

Boloņas komanda savā laukumā ar rezultātu 85:71 (32:23, 16:14, 15:19, 22:15) guva panākumu pār Venēcijas vienību.

Laksa laukumā bija 32 minūtes un 31 sekundi, kuru laikā realizēja divus no deviņiem divu punktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un divus no trijiem soda metieniem. Viņa statistikā atzīmējās arī ar trīs atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, vienu kļūdu, četrām piezīmēm, trīs izprovocētiem sodiem un noslēdza maču ar +/- rādītāju +15.

Pretinieču rindās Meldere bija spēles pieteikumā, bet laukumā nedevās.

Mājinieču panākumu ar 25 gūtajiem punktiem nodrošināja Čečīlija Zandalasīni, kamēr Venēcijas komandā rezultatīvākā ar 18 gūtajiem punktiem un 11 atlēkušajām bumbām bija Džesika Šeparda.

Savukārt Vītolas "Passalacqua" izbraukumā ar rezultātu 73:48 (28:8, 15:14, 17:12, 13:14) pārspēja Faencas "E-Work" basketbolistes.

Vītola spēlēja 21 minūti un astoņas sekundes, kuru laikā divas reizes bija precīza no soda metienu līnijas un realizēja divus no četriem divu punktu metieniem, gūstot kopā sešus punktus. Viņa arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, divas reizes rezultatīvi piespēlēja, pieļāva četras kļūdas, tika pie četrām personīgajām piezīmēm, izprovocēja divus pretinieču sodus un sakrāja +/- rādītāju +14.

Raguzas komandā ar 15 punktiem izcēlās Nikole Romeo, kamēr mājinieču rindās 14 punktus guva Eliza Poličari.

Boloņas vienība ar astoņām uzvarām deviņās spēlēs turnīra tabulā ieņem otro vietu, kamēr par vienu pozīciju zemāk ar tādu pašu bilanci ir "Umana Reyer". Raguzas komanda ar četriem panākumiem deviņos mačos atrodas astotajā vietā.

Pagājušajā sezonā par čempionēm kļuva Skio "Famila" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim uzvarām ar 3-1 pārspēja Boloņas "Virtus Segafredo".