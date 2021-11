Laksai 22 punkti uzvarētā A sērijas spēlē

Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien guva 22 punktus Itālijas A sērijas septītās kārtas mačā, palīdzot Skio "Famila" komandai izcīnīt uzvaru.

Skio basketbolistes pretinieču laukumā ar rezultātu 80:78 (17:23, 1715, 12:14, 22:16, 12:10) pārspēja Kosta Maznagas "Limonta" vienību.

Tieši Laksas realizētais tālmetiens 12 sekundes pirms pamatlaika beigām ļāva viešņām panākt neizšķirtu un turpināt cīņu pagarinājumā.

Latvijas basketboliste šajā mačā laukumā pavadīja 38 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no astoņiem divpunktu metieniem, piecus no deviņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra divas bumbas, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+ 3).

Laksa bija rezultatīvākā uzvarētāju rindās, bet ar 18 punktiem un 17 atlēkušajām bumbām izcēlās Sandrīne Grudā.

Skio komandas galvenais treneris ir Latvijas izlases bijušais vadītājs Georgs Dikeulaks.

Tikmēr Karlīnes Pilāberes pārstāvētā Sanmartīno "Fila" mājās ar 84:75 (32:23, 8:17, 23:14, 21:21) uzvarēja Broni "Costruzioni Italia", latvietei gūstot divus punktus. Pilābere 14 minūtēs un 12 sekundēs realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, izcīnīja divas bumbas zem groziem, atdeva divas rezultatīvas piespēles, tika pie vienas piezīmes un pozitīva +/- rādītāja (+4).

Laksas pārstāvētā komanda ir vienīgā, kas sezonu sākusi ar septiņām uzvarām, bet Pilāberes klubs ticis pie četriem panākumiem un ir astotajā vietā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Venēcijas "Umana Reyer, finālsērijā ar 3-2 pieveicot Skio "Famila".