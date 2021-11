Laksai daudzpusīgs sniegums svarīgā uzvarā pret 'Fenerbahce'

Latvijas basketboliste Kitija Laksa ar 13 gūtiem punktiem otrdien palīdzēja Skio "Famila" mājās izcīnīt uzvaru Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas spēlē.

Laksas pārstāvētā Skio "Famila" savā laukumā ar 64:60 (13:12, 18:14, 22:20, 11:14) pieveica Stambulas "Fenerbahce".

Laksa laukumā pavadīja 33 minūtes un divas sekundes, kuru laikā realizēja vienu no astoņiem divu punktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, pārķēra trīs bumbas, sakrāja divas personiskās piezīmes, kā arī beidza spēli ar +/- rādītāju +8 un efektivitātes koeficientu desmit.

"Famila" rindās ar 17 gūtajiem punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Sandrīne Gruda, bet viešņu rindās 27 punktus guva Keila Makbraida.

Citā mačā Gundara Vētras trenētā Gdiņas "Arka" viesos ar 70:79 (20:24, 19:16, 11:27, 20:12) atzina Montdemarsānas "Landes" pārākumu.

Viešņām 19 punktus guva Alisa Kuneka, bet 18 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Ana Marija Begiča. Mājiniecēm 23 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles tika Sofijai Elizabetei Kaningemai.

Eirolīgas B grupā Laksas pārstāvētā "Famila" piecās spēlēs ir izcīnījusi divas uzvaras un ieņem ceturto vietu, atrodoties pozīciju virs nupat pieveiktās "Fenerbahce". Astotā ar vienu panākumu ir "Arka". Šajā apakšgrupā sešām komandām ir trīs vai divas uzvaras, kas izveidojis ļoti blīvu turnīra tabulu.

Ziņots, ka "TTT Rīga" otrdien A apakšgrupas spēlē izbraukumā piekāpās Monpeljē BLMA komandai.

Eirolīgā 16 komandas sadalītas divās apakšgrupās pa astoņām vienībām katrā. Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.

Par čempionēm pagājušajā sezonā kļuva Jekaterinburgas UGMK, finālā uzvarot Salamankas "Perfumerias Avenida".