Larkins ar 49 punktiem pārspēj Kambalas un vēl trīs basketbolistu Eirolīgas rezultativitātes rekordu

Stambulas "Anadolu Efes" amerikāņu saspēles vadītājs Šeins Larkins piektdien guva 49 punktus ULEB Eirolīgas basketbolā 11. kārtas spēlē, labodams turnīra rezultativitātes rekordu.

"Anadolus Efes" savā laukumā ar rezultātu 104:75 (30:22, 27:18, 19:18, 28:17) pārspēja Minhenes "Bayern".

Larkins jau no spēles sākuma bija neapturams un pirmo puslaiku pabeidza ar 25 punktiem. Eirolīgas rezultativitātes rekords krita divas minūtes un 17 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad Larkins bija nodrošinājis 43 punktus. Viņš gan neapstājās un līdz finālsvilpei iemeta divus "trejačus".

Iepriekšējais rekords vienā spēlē - 41 punkts - piederēja uzreiz četriem basketbolistiem: latvietim Kasparam Kambalam, itālim Kārltonam Maiersam, kā arī amerikāņiem Alfonso Fordam un Bobijam Braunam. Pēdējo reizi šis rekords tika atkārtots 2013.gada janvārī, kad to iespēja Brauns, bet pirms tam tik daudz punktu spēja samest Kambala 2002.gada oktobrī.

Larkinam iepriekšējais rekords bija 37 punkti, kurus viņš guva šī gada martā.

Piektdienas duelī amerikānis iekrāja arī 53 efektivitātes koeficienta punktus, kas ir piektais visu laiku labākais rezultāts un noteikti viņam nodrošinās kārtas vērtīgākā spēlētāja godu.

Larkins šajā duelī iemeta piecus no septiņiem divpunktu metieniem, desmit no 12 tālmetieniem un deviņus no desmit soda metieniem. Desmit iemesti trīspunktnieki arī ir jauns turnīra rekords.

Vēl uzvarētājiem ar 17 punktiem atzīmējās Sertačs Šanli, bet pretiniekiem 20 punktus guva Vladmirs Lučičs.

"Anadolu Efes" ar deviņām uzvarām 11 spēlēs izvirzījusies Eirolīgas līderpozīcijā.

Šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir par divām vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota maija beigās Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni astoto reizi kļuva Maskavas CSKA, kas finālspēlē uzveica Stambulas "Anadolu Efes".

Madrides "Real" ir tituliem bagātākā komanda, ULEB Eirolīgā triumfējot desmit reizes.