Lasmanis ar tālmetienu papildlaikā ievelk 3x3 basketbolistus Rīgas posma pusfinālā

3x3 basketbola komanda "Rīga" (Agnis Čavars, Artūrs Strēlnieks, Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis) trešdien ar uzvaru papildlaikā pret Serbijas vienību "Ub" iekļuva Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Pasaules tūres 3x3 "Challenger" turnīra "Ghetto Basket Riga" pusfinālā.

Līdzjutēju saukļu piepildītajā "Daugavas" sporta namā "Rīga" ceturtdaļfināla spēlē uzvarēja ar rezultātu 20:18.

Spēles ievadā abām komandām bija problēmas tikt pie punktiem. Tās pirmie pārvarēja mājinieki, kuri pēc Agņa Čavara izveicīgas rīcības groza apakšā panāca rezultātu 5:2. Dejans Majstorovičs tūlīt pat trāpīja divpunktu metienu, bet ar to pašu atbildēja Miezis un Lasmanis (9:4).

Viesiem lauzt spēles gaitu palīdzēja "Rīgas" vienības septītā piezīme. Vēl viens Majstoroviča tālmetiens ļāva "Ub" pietuvoties līdz 14:13, uz ko ar diviem caurgājieniem atbildēja Miezis (16:14).

Pamatlaika izskaņā serbiem izglābties palīdzēja divpunktnieki. 20 sekundes pirms pamatlaika beigām Majstorovičs realizēja jau trešo tālmetienu (17:16). Taču Miezis vēlreiz savāca atlēkušo bumbu pēc sava neprecīza metiena, to pārvēršot vienā punktā. Taču līdz ar spēles laika beigām Milošs Milovanovičs ar tālmetienu izlīdzināja rezultātu (18:18).

Papildlaiku ar bumbu rokās uzsāka mājinieki. 3x3 basketbolisti izspēlēja to pašu sadarbību, ar kuru nodrošināja zeltu Tokijas olimpiskajās spēlēs, bet Lasmanis lēciena laikā izlēma atdot piespēli Čavaram. Ķekavietis piespēli nenoķēra, paspēja saglabāt bumbu laukumā un nogādāja to atpakaļ Lasmanim, kurš ar sarežģītu tālmetienu izrāva uzvaru.

