Lasmanis iekļuvis Pasaules tūres simboliskajā komandā

3x3 basketbola komandas "Rīga" spēlētājs Kārlis Pauls Lasmanis iekļuvis Starptautiskās Basketbola federācija (FIBA) Pasaules tūres sezonas simboliskajā četriniekā, vēsta turnīra rīkotāji.

Pasaules tūres regulārā turnīra vērtīgākais spēlētājs Lasmanis tika atzīts par labāko turnīros Abū Dabī un Mehiko un sakrāja labāko spēlētāja reitingu (177,3 P-VAL).

Tāpat ranga otrais numurs Lasmanis bija tūres rezultatīvākais spēlētājs, gūstot 202 punktus, kā arī viņam bija labākais gūto punktu reitings (127,2 S-VAL). Latviešu basketbolists arī realizēja trīs pēdējo sekunžu metienus.

Lasmanim vidēji mačā bija otrs labākais spēlētāja reitings (6,8), aiz beļģa Nika Celisa (6,9) no "Antwerp" komandas. Tāpat simboliskajā četriniekā iekļuva Celisa komandas biedrs Tibo Ferfūts (6,0) un amerikānis Karīms Medokss no "Princeton" (6,1).

Spēlētāja reitings jeb P-VAL tiek aprēķināts, saskaitot kopā gūto punktu reitingu (S-VAL), bloķētos metienus, piespēles, kas dod komandas biedram priekšrocību gūt punktus no soda laukuma, un pēdējo sekunžu metienus, no šiem rādītājiem atņemot kļūdu un pusi no atlēkušo bumbu summas. S-VAL nosaka gūtos punktus reizinot ar efektivitāti (S-EFF), kas savukārt ir gūtie punkti pret izdarītajiem metieniem.

Olimpiskie čempioni ar Lasmani, Nauri Miezi, Edgaru Krūmiņu un Agni Čavaru sastāvā iepriekšējā nedēļas nogalē Džidā Pasaules tūres finālposmā apstājās ceturtdaļfinālā, neaizstāvot pērn izcīnīto titulu.