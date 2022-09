Lasmanis: serbi finālā par mums bija pārliecinoši labāki

Eiropas kausa 3x3 basketbolā jeb Eiropas čempionāta finālā Serbijas izlase laukumā spēja parādīt daudz pārliecinošāku sniegumu, sarunā ar aģentūru LETA atzina Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētājs Kārlis Pauls Lasmanis.

Svētdien Eiropas meistarsacīkšu finālā Latvijas izlase, kuras sastāvā spēlēja Nauris Miezis, Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš un Lasmanis, ar rezultātu 14:21 zaudēja Serbijai, kas bija turnīra favorīte.

"Labi nostartējām attiecīgi pret to, kā bijām gatavojušies. Izvilkām maksimumu no turnīra," teica Lasmanis. "Serbi par mums bija pārliecinoši labāki, un to viņi pierādīja arī finālā. Mēs mēģinājām pieturēties pie spēles plāna, kas mums tomēr īsti nesanāca, un palikām otrie."

Pusfinālā Latvija stājās pretī Lietuvas valstsvienībai, kas bija izsēta ar otro numuru, un sīvā cīņā pēc Mieža tālmetiena Latvija izrāva uzvaru ar 21:20.

"Pusfināla mačs bija ļoti patīkams, tajā spēlē mēs izvilkām tiešām maksimumu, uzvarot lietuviešus," norādīja basketbolists.

Septembra pirmajā nedēļas nogalē Latvijas 3x3 basketbola vienība "Riga", pirmo reizi šosezon spēlējot ar visiem četriem olimpiskajiem čempioniem, Monreālā izcīnīja pirmo "Masters" titulu. Vasarā, kad Lasmanis spēlēja ASV profesionālajā strītbola līgā "Big3" un Krūmiņš ārstēja traumu, komanda spēlēja dažādos sastāvos.

"Monreālas turnīrs noteikti palīdzēja saspēlēties pirms Eiropas kausa," izcēla Lasmanis. "Man gan bija nedaudz grūti pirms Eiropas čempionāta, jo pēc atgriešanās no Kanādas bija pārlidojuma nogurums un bija grūti adaptēties."

3x3 basketbola Pasaules tūres sezona vēl nav turpinās, un sagaidāms, ka "Riga" ar olimpiskajiem čempioniem sastāvā turpinās tajā startēt. Lasmanis atzina, ka, lai parādītu tikpat labu sniegumu arī Pasaules tūres sacensībās, spēlētājiem vienkārši jāaizvada vairāk treniņu kopā.

"Nekas stipri vairs nav jāmaina mūsu spēlē, vienkārši vēl vairāk jāsaspēlējas, jāatceras mūsu ieradumi uz laukuma un kombinācijas, un tad viss būs kārtībā," viņš piebilda.

Latvijas 3x3 basketbolisti Eiropas čempionātā 2017.gadā izcīnīja zelta godalgas, kam gadu vēlāk sekoja sudrabs. Arī 2019.gada Pasaules kausa izcīņā Latvijas vienība tika pie sudraba, bet 2021.gadā izdevās triumfēt Tokijas olimpiskajās spēlēs.