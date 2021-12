Latvieši ārzemēs: Lomažs un Šķēle gūst pa 17 punktiem

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs svētdien Turcijas čempionāta spēlē guva 17 punktus, viņa pārstāvētajai Denizli "Yukatel Merkezefend" vienībai svinot uzvaru.

Denizli komanda viesos ar rezultātu 90:85 (17:17, 27:23, 14:18, 21:21, 11:6) papildlaikā uzveica Stambulas "Bijičekmece".

Lomažs spēlēja 41 minūti un 50 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no desmit divpunktu metieniem, vienu no septiņiem tālmetieniem un divus no trīs "sodiņiem". Viņa rēķinā bija arī trīs atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, viena piezīme un 11 efektivitātes koeficienta punkti.

Rezultatīvākais ar 26 gūtajiem punktiem Denizli komandā bija Kelins Lukass.

Latvijas basketbolista pārstāvētā komanda Turcijas čempionāta kopvērtējumā ar trīs uzvarām 12 spēlēs ierindojas 14.vietā.

Lomažs uz Turcijas čempionātu pārcēlās pēc iepriekšējā sezonā veiksmīgi aizvadītiem mēnešiem Vācijas bundeslīgā.

Šķēlem 17 punkti un minimāls zaudējums

Aigars Šķēle svētdien Vācijas bundeslīgas spēlē guva 17 punktus, viņa pārstāvētajai Vircburgas "s.Oliver" ciešot zaudējumu.

Vircburgas vienība mājās ar rezultātu 86:87 (23:20, 13:23, 20:24, 30:20) atzina Braunšveigas "Lowen" pārākumu.

Šķēle svētdien spēlēja 34 minūtes un 38 sekundes, grozā raidot divus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva sešas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, pieļāva divas kļūdas, divreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+3) un 17 efektivitātes koeficienta punktus.

Mājiniekiem rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Tomašs Gjelo, bet pretiniekiem pa 18 punktiem guva Martina Petarka un Tūkijs Brauns.

Vircburgas vienība ir aizvadījusi desmit spēles, kurās izcīnījusi trīs uzvaras, un turnīra tabulā ierindojas 17.vietā.

Latviešiem neveiksmes Vienotajā līgā

Rolands Freimanis svētdien Vienotās līgas spēlē guva deviņus punktus, viņa pārstāvētājai "Ņižņij Novgorod" zaudējot izbraukuma spēlē, tikmēr citā mačā neveiksmi cieta arī Ojāra Siliņa un Mārča Vītola pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo".

Ņižņijnovgorodas basketbolisti izbraukumā ar rezultātu 74:90 (22:23, 14:20, 22:27, 16:20) piekāpās Sanktpēterburgas "Zeņit".

Freimanis laukumā pavadītajās 18 minūtēs un 48 sekundēs guva deviņus punktus, realizējot trīs no četriem tālmetieniem, bet garām aizmetot vienu divu punktu metienu. Viņš arī vienu reizi kļūdījās, nopelnīja četras personīgās piezīmes, kā arī sakrāja +/- rādītāju -6 un efektivitātes koeficientu seši.

Viesu komandā rezultatīvākais ar 23 gūtajiem punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Antons Astapkovičs.

"Zeņit" vienībā ar 20 gūtajiem punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Koners Frenkemps.

Tikmēr Tallinas "Kalev"/"Cramo", kuru vada Roberts Štelmahers, izbraukumā atzina Kazaņas "Unics" pārākumu, zaudējot ar rezultātu 54:71 (15:25, 11:17, 16:14, 12:15).

Siliņš laukumā bija 18 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā guva piecus punktus, realizējot vienu no diviem divu punktu metieniem, vienu no trijiem trīs punktu metieniem, kā arī garām metot vienīgo soda metienu. Gūtajiem punktiem viņš pievienoja trīs atlēkušās bumbas, vienu kļūdu, vienu bloķētu metienu, trīs personīgās piezīmes, divas izprovocētas piezīmes, noslēdzot spēli ar +/- rādītāju -6 un efektivitātes koeficientu četri.

Savukārt Vītols laukumā bija desmit minūtes un 31 sekundi, kuru laikā aizmeta garam vienu tālmetienu, taču izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divas reizes kļūdījās, sakrāja +/- rādītāju -6 un efektivitātes koeficientu nulle.

Tallinas komandas labā 12 punktus guva Sailess Melsons, bet ar 11 punktiem izcēlās Devions Berijs.

Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 15 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Mario Hezonja.

Kopvērtējumā "Ņižņij Novgorod" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs ieņem sesto vietu, septītajā pozīcijā atrodas Mareka Mejera Permas "Parma" ar trīs uzvarām septiņās spēles, bet vietu zemāk ar trīs panākumiem deviņos mačos ierindojas Tallinas "Kalev"/"Cramo".

Artūram Kurucam desmit punkti Spānijā

Artūrs Kurucs sestdien guva desmit punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē, palīdzot viņa pārstāvētajai Vitorijas "Baskonia" izcīnot uzvaru.

"Baskonia" mājas spēlē ar rezultātu 101:86 (22:18, 28:19, 21:26, 30:23) izcīnīja uzvaru pār Bilbao "Surne".

Kurucs laukumā pavadītajās septiņās minūtēs un 23 sekundēs guva desmit punktus, realizējot trīs izmestos tālmetienus un vienu soda metienu. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, vienu reizi kļūdījās, nopelnīja vienu personīgo piezīmi, izprovocēja vienu pretinieku sodu, kā arī noslēdza spēli ar +/- rādītāju +8 un efektivitātes koeficientu desmit.

Vitorijas vienībā rezultatīvākais ar 26 gūtajiem punktiem bija Veids Boldvins. Bilbao komandā ar 23 punktiem izcēlās Kairijs Tomass.

Tikmēr Rolands Šmits guva trīs punktus, kamēr "Barcelona" izbraukumā ar 75:60 (14:15, 19:12, 20:18, 22:15) uzveica Tenerifes "Lenovo". Šmits 18 minūtēs un 59 sekundēs realizēja vienu no četriem tālmetieniem, netrāpīja divus soda metienus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pieļāva trīs kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+4).

Savukārt Rodijs Mačoha nebija pieteikumā mačā, kurā Fuenlavradas "Urbas" izbraukumā ar rezultātu 85:74 (25:14, 24:16, 26:18, 11:26) uzvarēja Saragosas "Casademont".

Jau ziņots, ka, Dairim Bertānam un Anžejam Pasečņikam kopā gūstot 11 punktus, Seviljas "Coosur Real Betis" ar rezultātu 82:84 piekāpās Badalonas "Joventut", kuras pieteikumā nebija ierakstīti Artūrs Žagars un Krišs Helmanis.

Citā spēlē Manrezas "Baxi" sastāvā atgriezās Jānis Bērziņš un guva trīs punktus, viņa pārstāvētajai vienībai izcīnot uzvaru ar 82:80 (24:19, 15:18, 19:17, 24:26) pār "Gran Canaria". Mārcis Šteinbergs šoreiz nebija iekļauts "Baxi" pieteikumā.

Bērziņš laukumā pavadītajās astoņās minūtēs un 26 sekundēs realizēja vienu no trijiem tālmetieniem, izprovocēja vienu pretinieku piezīmi, noslēdzot spēli ar +/- rādītāju +5 un efektivitātes koeficientu divi.

Tāpat arī Rinalda Mālmaņa pārstāvētā Mursijas UCAM ar rezultātu 102:84 (32:28, 23:16, 32:23, 15:17) pārspēja Burgosas "San Pablo". Mālmanis laukumā pavadītajās četrās minūtēs un 18 sekundēs izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, nopelnīja vienu piezīmi, sakrāja +/- rādītāju +4 un efektivitātes koeficientu nulle.

"Barcelona" klubs ar 11 uzvarām 13 spēlēs ieņem otro vietu turnīra tabulā, "Joventut" basketbolistiem astoņi panākumi 12 mačos dod trešo pozīciju, bet UCAM un "Baxi" vienības ar astoņām uzvarām 13 cīņās ir attiecīgi ceturtajā un sestajā pozīcijā. "Baskonia" ar septiņām uzvarām 13 dueļos ir astotā, bet "Urbas" un "Real Betis" ar attiecīgi četriem panākumiem 13 spēlēs un divām uzvarām 13 mačos ir attiecīgi 14. un pēdējā vietā 18 komandu konkurencē.

Strautiņš atgriežas ierindā

Artūrs Strautiņš svētdien atgriezās laukumā pēc mēnesi ilgas pauzes un guva piecus punktus Redžo Emīlijas "UnaHotels" uzvarā Itālijas A sērijas spēlē.

Redžo Emīlijas komanda mājās ar rezultātu 72:56 (18:16, 15:15, 25:9, 14:16) pārspēja Brindizi "Happy Casa" vienību.

Strautiņš nebija spēlējis kopš 14.novembra, izlaižot iepriekšējās divas kārtas A sērijā. Tāpat viņš ar Covid-19 nesaistītas saslimšanas dēļ nevarēja palīdzēt Latvijas izlasei 2023.gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajās spēlēs.

Svētdien viņš laukumā pavadīja 16 minūtes, kuru laikā realizēja savu vienīgo divpunktu metienu un vienu no trīs tālmetieniem. Tāpat jūrmalnieks izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, četrreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+7) un divus efektivitātes koeficienta punktus.

Ar 16 punktiem uzvarētājiem rezultatīvākais bija Osvalds Olisevičs.

Tikmēr Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītā Pezāro "Carpegna Prosciutto" izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas, sestdien pasniedzot rūgtu ceļamaizi uz Latviju Trevizo "NutriBullet" komandai - 73:63. Trevizo basketbolisti otrdien FIBA Čempionu līgas mačā viesosies pie "VEF Rīga" komandas, kuru vada Banki asistents izlasē Jānis Gailītis.

Andreja Gražuļa pārstāvētā Triestes "Allianz" pirmdien viesosies pie Boloņas "Fortitudo".

Triestes vienība ar sešām uzvarām desmit spēlēs turnīra tabulā ieņem piekto vietu, Redžo Emīlijas basketbolisti ar pieciem panākumiem 11 cīņās ir devītie, bet Pezāro klubs ticis pie četrām uzvarām 11 dueļos, kas dod 11.vietu 16 komandu konkurencē.