Latvieši Eiropā: Lomažam 15 punkti Vācijā, Pasečņiks Francijā debitē ar zaudējumu

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien Vācijas bundeslīgas spēlē guva 15 punktus, kamēr viņa pārstāvētā Oldenburgas EWE komanda piedzīvoja zaudējumu.

EWE izbraukumā ar rezultātu 77:81 (20:26, 11:18, 19:18, 27:19) zaudēja ULEB Eirolīgas komandai Minhenes "Bayern".

Lomažs otrdien laukumā pavadīja 19 minūtes un 43 sekundes, cīņu pabeidzot ar piekto piezīmi četras sekundes pirms finālsvilpes, uzreiz pēc tam, kad ar tālmetienu bija panācis 77:79. Viņš šajā mačā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un visus sešus "sodiņus", kā arī atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva trīs kļūdas, sakrāja deviņus efektivitātes koeficienta punktus un tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-10).

Par Lomažu EWE vienībā rezultatīvāks bija tikai Trejs Dreksels, kurš guva 16 punktus. Minheniešiem 23 punktus guva Kasijs Vinstons.

Oldenburgas komanda Vācijas čempionātā izcīnījusi sešas uzvaras deviņos aizvadītajos mačos un turnīra tabulā ieņem piekto vietu.

Sezonas ievadā Lomažs pārstāvēja Spānijas klubu Saragosas "Casademont", bet pirms izlašu pārtraukuma abu pušu ceļi šķīrās.

Anžejs Pasečņiks otrdien piedzīvoja debiju Francijas čempionātā un guva trīs punktus, taču viņa pārstāvētā Levaluā Perē "Metropolitans 92" vienība piedzīvoja zaudējumu.

"Metropolitans 92" viesos ar rezultātu 77:102 (22:28, 18:25, 18:21, 19:28) zaudēja "Roanne" klubam, pārtraucot deviņu uzvaru sēriju.

Pasečņiks spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa, nomainot Viktoru Vembanjamā, kurš nākamā gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā, visticamāk, tiks izvēlēts ar pirmo numuru. Latviešu centra spēlētājs laukumā pavadīja 13 minūtes un 51 sekundi, kuru laikā realizēja vienu no trīs divpunktu metieniem un vienu no diviem "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, divreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja piecus efektivitātes koeficienta punktus un tika pie negatīva +/- rādītāja (-15).

Vembanjamā un Tremonts Voterss guva pa 15 punktiem, bet uzvarētājiem ar 22 punktiem rezultatīvākais bija Kails Fosters.

"Metropolitans 92" ar deviņām uzvarām 11 spēlēs ir turnīra vicelīdere, bet Kaspara Bērziņa pārstāvētā un Lukas Banki trenētā "Strasbourg" ar četriem panākumiem 11 mačos ierindojas 13.pozīcijā starp 18 Francijas čempionāta komandām.