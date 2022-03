Latvieši NBA: Porziņģim 14+14 zaudējumā; Bertānam seši punkti uzvarā

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Losandželosā guva 14 punktus un sakrāja 14 atlēkušās bumbas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Vašingtonas "Wizards" zaudējumā. Savukārt citā mačā Dāvis Bertāns guva sešus punktus, viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" komandai svinot uzvaru Hjūstonā.

"Wizards" izbraukumā piekāpās Losandželosas "Lakers", kas izrādījās pārāka ar 122:109 (26:26, 26:33, 37:23, 33:27).

Latviešu basketbolists spēlēja 25 minūtes un 21 sekundi, grozā raidot trīs no desmit divpunktu metieniem un visus astoņus soda metienus, bet netrāpīja trīs tālmetienus.

Liepājnieka rēķinā bija arī 14 atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, viena piezīme un +/- rādītājs -12.

"Wizards" rindās 23 punktus guva Kails Kuzma, 21 punktu - Korijs Kisperts. 15 punktus - Rui Hačimura, bet 14 punktus Tomāšs Satoranskis.

"Lakers" vienībā izcilu spēli aizvadīja Lebrons Džeimss, gūdams 50 punktus, kā arī sakrādams septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. Maliks Monks guva 21 punktu.

Dalasas "Mavericks" izbraukumā uzvarēja Hjūstonas "Rockets" ar 113:100 (31:23, 36:21, 29:28, 17:28).

Bertāns spēlēja 21 minūti un 20 sekundes, trāpot grozā vienu no septiņiem tālmetieniem un vienu no trim divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem. Viņam bija arī piecas atlēkušās bumbas , viena rezultatīva piespēle, vien kļūda, divas piezīmes un +/- rādītājs +10.

Luka Dončičs ar 30 punktiem kļuva par rezultatīvāko uzvarētāju rindās, pievienojot arī 14 atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas. 26 punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Dvaits Pauels.

"Rockets" komandā pa 17 punktiem guva Kevins Porters un Džošs Kristofers.

"Wizards" ar izcīnītām 29 uzvarām 65 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas 11.vietā, bet "Lakers" ar 29 panākumiem 66 cīņās ir devītā Rietumos. "Mavericks" ar 41 uzvaru 67 spēlēs ir piektā Rietumu konferencē, kamēr "Rockets" ar 17 panākumiem 67 mačos ir vājākā komanda līgā.