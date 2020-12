Latviešu pārstāvēto komandu savstarpējā duelī Eirolīgā uzvaru izcīna Šmita 'Barcelona'

ULEB Eirolīgas 14.kārtas spēlē trešdien Rolanda Šmita pārstāvētā Spānijas komanda "Barcelona" uzvarēja Maskavas apgabala "Himki", kuras rindās laukumā devās Dairis Bertāns un Jānis Timma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Barcelona" savā laukumā ar 87:74 (32:25, 19:16, 18:12, 18:21) uzvarēja Maskavas apgabala "Himki".

Šmits uzvarētāju rindās laukumā pavadīja 14 minūtes un 42 sekundes, to laikā gūstot četrus punktus un izcīnot vienu atlēkušo bumbu. Basketbolists grozā raidīja vienu no trim divpunktu metieniem, kā arī divus no četriem "sodiņiem". Tāpat viņš vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja vienu personīgo piezīmi, izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus un nopelnīja divus efektivitātes koeficienta punktus.

Dairs Bertāns "Himki" rindās nospēlēja 14 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā guva astoņus punktus un izcīnīja divas bumbas zem groziem. Basketbolists iemeta vienīgo divpunktu metienu, kā arī divus no četriem tālmetieniem. Tāpat viņš iekrāja vienu rezultatīvu piespēli, nopelnīja divas personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz vienu noteikumu pārkāpumu, spēli noslēdzot ar astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Tikmēr Timma nospēlēja sešas minūtes un divas sekundes, punktus negūstot. Viņš aizmeta garām vienīgo divpunktu un arī abus trīspunktu metienus. Basketbolists reizi pārtvēra bumbu un efektivitātes rādītājā iekrāja -2.

Rezultatīvākais "Barcelona" komandā ar 24 punktiem bija Nikola Mirotičs, kamēr vēl 20 punktus pievienoja Korijs Higinss. Grieķis Niks Kalatess izcēlās tikai ar vienu punktu, bet 12 reizes rezultatīvi piespēlēja. "Himki" komandā Aleksejam Švedam 22 punkti, deviņas bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles.

Trešdien spēli aizvada arī Riharda Lomaža pārstāvētā Vilērbānas ASVEL, kas tiekas ar Telavivas "Maccabi Playtika".