Latvijas 3x3 basketbola izlase izcīna ceļazīmi uz Tokijas olimpiskajām spēlēm

Latvijas 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis, svētdien Austrijas pilsētā Grācā izcīnīja ceļazīmi uz 2021.gada Tokijas olimpiskajām spēlēm.

Cīņā par trešo vietu turnīrā Latvija ar rezultātu 21:15 pārspēja Franciju, iegūstot olimpisko ceļazīmi.

Spēles ievadā rezultāts uz tablo ilgi bija 0:0, bet pirmie punktus guva latvieši, Lasmanim realizējot divus soda metienus. Francūži ātri punktu atguva, taču Lasmanis atbildēja ar trīspunktu gājienu - 5:1.

Cīņas turpinājumā Krūmiņš pēc metiena no apakšas un "sodiņa" panāca 8:3. Turpinājumā francūži nedaudz atspēlējās, bet pēc Krūmiņa tālmetiena komandas šķīra jau seši punkti (12:6). Mača vidū latviešiem bija tikai plus trīs punkti, bet vadības grožus viņi no rokām neizlaida, cīņai punkti pieliekot Miezim - 21:15.

Latvijas izlasē pa astoņiem punktiem guva Lasmanis un Krūmiņš, četri punkti bija Miezim, bet viens - Čavaram.

Latvijas 3✖️3 basketbola izlase kvalificējas Tokijas Olimpiskajām spēlēm! pic.twitter.com/JkpyWR7mUO — Basket.lv (@basketbols) May 30, 2021

Pirms tam pusfinālā latvieši ar rezultātu 18:20 piekāpās Polijai, kas izcīnīja ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm.

Spēli pret Poliju ar precīzu tālmetienu iesāka Čavars (2:0), bet turpinājumā latvieši divreiz izlaida no rokām divu punktu pārsvaru. Ilgstoši rezultāts bija 5:5 līdz Krūmiņš no groza apakšas panāca 6:5.

Poļi vēlreiz izlīdzināja rezultātu, taču turpinājumā Miezis realizēja tālmetienu un Lasmanis panāca jau 9:6. Aiz perimetra precīzi bija arī poļi, taču pēc tam sekoja divi tālmetieni latviešu izpildījumā - 13:8.

Nepilnas trīsarpus minūtes pirms mača beigām poļi neizmantoja iespēju panākt neizšķirtu, Latvijai saglabājot minimālu vadību (14:13). Vēlāk Čavara precīzs "sodiņš" deva divu punktu vadību, taču arī šoreiz pretinieki atspēlējās. Sākoties mača pēdējai minūtei, rezultāts bija 18:18. Polija guva divus bezatbildes punktus un izcīnīja uzvaru.

Latvijas izlasē ar sešiem punktiem rezultatīvākais bija Čavars, bet pārējā trijotne guva pa četriem punktiem.

Jau ziņots, ka pirms tam ceturtdaļfinālā latvieši ar rezultātu 21:19 pārspēja Lietuvu.

Turnīra spēles translē Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) oficiālais "Youtube" kanāls.

Grupu turnīru Latvijas izlase aizvadīja veiksmīgi, ceturtdien ar 21:14 uzvarot mājiniekus austriešus un ar 21:17 - Nīderlandi, bet sestdien ar 21:18 pieveikta Horvātija un ar 21:16 - Kanāda, grupā ieņemot pirmo vietu.

Turnīrs notiek divos posmos. Vispirms tika aizvadītas sacensības četrās grupās, no katras pa divām labākajām komandām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.

Vēl viena iespēja tikt uz Tokijas olimpiskajām spēlēm būs turnīrā no 4. līdz 6.jūnijam Ungārijas pilsētā Debrecenā, kur spēlēs sešu valstu izlases.

Vieta olimpiskā turnīrā jau garantēta trim valstīm, kuras ieņem augstākās vietas FIBA rangu tabulā, ņemot vērā katras valsts 50 labāko spēlētāju individuālo reitinga punktu summu - Serbijai, Krievijai un Ķīnai, kā arī rīkotājvalstij Japānai.