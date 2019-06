Latvijas 3x3 basketbolisti izcīna Pasaules tūres posma sudraba medaļas

Latvijas 3x3 basketbola komanda "Rīga Ghetto Basket", kurā spēlē Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Edgars Krūmiņš un Agnis Čavars, svētdien Ķīnas pilsētā Čendu izcīnīja sudraba medaļas Pasaules tūres posmā.

Ar trešo numuru izliktā Latvijas komanda finālā ar 14:21 piekāpās turnīra pirmajam numuram un pasaules ranga līderei "Novi Sad" no Serbijas.

Latvijas komandā rezultatīvākais ar septiņiem punktiem bija Lasmanis, četrus punktus guva Krūmiņš, divus iemeta Čavars, bet vienu - Miezis.

Jau ziņots, ka pirms tam ceturtdaļfinālā viņi ar 20:19 pagarinājumā guva virsroku pār Kanādas vienību "Edmonton", kas dabūjusi astoto numuru. Uzvaru Latvijai nodrošināja Mieža tālmetiens. Savukārt pusfinālā latvieši ar 21:16 droši uzveica spēcīgo Serbijas vienību "Liman", kurai ir otrais numurs.

Sestdien turnīra pirmajā mačā Latvijas komanda ar 21:17 pieveica ar 13.numuru izlikto "Wst Melbourne" no Austrālijas. Savukārt otrajā mačā par pirmo vietu C grupā Latvijas vienība sīvā cīņā ar 16:18 piekāpās "Gagarin" no Krievijas, kas izlikta ar sesto numuru.

Vēl aprīlī "Rīga Ghetto Basket" komanda Dohā pirmo reizi triumfēja Pasaules tūres posmā. Tajā mēnesī latvieši Ķīnā uzvarēja arī sezonas pirmajā "Challenger" sērijas turnīrā, iegūstot ceļazīmi uz Pasaules tūres turnīru Čendu.

"Riga Ghetto Basket" pagaidām nodrošināta līdzdalība Pasaules tūres turnīros arī Mehiko (6.-7.jūlijā), Debrecenā (27.-28.augustā) un Naņdzjinā (12.-13.oktobrī). Par iespēju startēt citos posmos vēl jācīnās "Challenger" sērijas turnīros.

3x3 basketbols iekļauts 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu programmā.