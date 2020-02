Latvijas basketbola izlasē cīņām ar Bosniju un Bulgāriju gatavosies 15 spēlētāji

Latvijas vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm pret Bosniju un Hercegovinu un Bulgāriju gatavosies 15 spēlētāju sastāvā, vēsta Latvijas Basketbola savienība.

Sākotnēji paplašinātajā kandidātu sarakstā tika iekļauti 24 spēlētāji, bet treneru korpuss un ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs to saīsinājis par deviņiem spēlētājiem.

"Īsajā sabraukumā nebūs laika pārbaudīt plašu kandidātu loku, taču sezonas vidū vairākiem spēlētājiem ir mikrotraumas. Jābūt rezervei gadījumam, ja kāds nevarēs spēlēt. Piemēram, Žanim Peineram pirmdien paredzēta veselības pārbaude. Pēdējā laikā trenējoties viņš jūt savainojuma sekas, līdzdalība spēlēs būs atkarīga no ārsta slēdziena," skaidroja Štālbergs. "Sastāvā ir gan pieredze, gan jaunība, valstsvienības spēļu rekordisti un potenciāli debitanti. Visi šosezon izcēlušies savos klubos – kurš garākās spēļu sērijās, kurš atsevišķos mačos. Galvenais, ka visi spēlētāji ir gatavi cīnīties un palīdzēt valstsvienībai sasniegt kopīgos mērķus."

Izlasei nevarēs palīdzēt Eirolīgas klubu spēlētāji. Štālbergs skaidroja, ka komunikācija ar klubiem bija regulāra, taču galīgās atbildes bija negatīvas. Tāpat nevarēs spēlēt arī citi spēlētāji.

"Savainojuma dēļ šoreiz valstsvienībai nevarēs palīdzēt Kaspars Bērziņš, ģimenes apstākļu dēļ – Rolands Freimanis. Klubu iebildumu dēļ nebūs divu "itāļu". Andreja Gražuļa komandai A2 līgas turnīrā nav pārtraukuma, un jāaizvada svarīgas cīņas. Savukārt Varēzes komanda, kurā spēlē Ingus Jakovičs, izlašu pauzi vēlas izmantot pēc sava plāna, un kluba vadība informējusi, ka neatbrīvo Ingu Jakoviču. Tas neatbilst FIBA noteikumiem un par šo situāciju esmu oficiāli informējis Itālijas Basketbola federāciju. Skatīsimies, kā situācija attīstīsies. Savukārt Kaspara Vecvagara un Kristapa Dārgā neuzaicināšana ir treneru kolektīva lēmums," norādīja Štālbergs.

Izlases ģenerālmenedžeris Štālbergs arī ieskicēja kandidātu sarakstā iekļauto spēlētāju sniegumu šajā sezonā.

"Roberta Štelmahera vadītājā Tallinas "Kalev/Cramo" komandā labu sezonu aizvada Aigars Šķēle, kurš drīzāk atbilst "combo" standartam. Priecē tas, ka pirms izlases spēlēm viņš iegājis labā spēļu ritmā. Pēc ilga pārtraukuma valstsvienībā uzaicināts pieredzējušais "Ogres" saspēles vadītājs Rinalds Sirsniņš, kurš var palīdzēt organizēt komandas spēli. Ar labu spēli BK "Ventspils" sastāvā uzaicinājumu nopelnījis Mārcis Vītols, kurš jau spēlējis trenera Štelmahera vadītā komandā un labi iederas viņa spēles sistēmā," teica Latvijas izlases ģenerālmenedžeris. "Pēdējā laikā Badalonas "Joventut" sastāvā pie vērtīgas spēļu prakses ticis 19 gadus vecais Artūrs Žagars – viennozīmīgi viens no talantīgākajiem jaunās paaudzes saspēles vadītājiem. Skatoties nākotnē, iesaistīšanās valstsvienības darbā būs noderīga gan viņam pašam, gan komandai. Otrajā pozīcijā "VEF Rīga" sastāvā laba sezona bijusi Žagara vienaudzim Artūram Kurucam. Pēc savainojuma izārstēšanas sportisko formu atgūst Jānis Blūms. Treneriem būs iespēja izvēlēties starp pieredzi un jaunības enerģiju. Polijā ļoti veiksmīgi sezonas garumā spēlējis Mārtiņš Laksa. Vidēji spēlē 14.6 punkti Polijas līgā ir nopietns rādītājs. Rumānijā Artim Atem statistika nav tik iespaidīga, taču pēdējos gados Artis valstsvienībā jau pierādījis sevi kā prasmīgs aizsardzības speciālists un melnā darba darītājs, kurš lietderīgi spēlē arī uzbrukumā. Tādi spēlētāji vajadzīgi katrā komandā. Žanis Peiners pēdējā laikā ārstējis savainojumu un trenējies, bet spēļu prakses trūcis. Vispirms tiksim skaidrībā ar veselības stāvokli."

"Mareks Mejeris un Mārtiņš Meiers bijuši stabilas valstsvienības "vērtības". Šosezon abiem gan bijusi dažāda pieredze – Mareks ir viens no Permas komandas līderiem VTB Vienotajā līgā. Mārtiņam Podgoricas komandas sastāvā ir ierobežots spēles laiks, taču viņš to izmanto ļoti efektīvi. Mārtiņš ir "izsalcis" pēc spēlēšanas un tas ļauj cerēt, ka viņš būs viens no komandas līderiem. Ojārs Siliņš kopš decembra regulāri spēlējis Itālijā un tagad Francijas kluba sastāvā. Viņam ir mikrotraumas, taču līdz izlases spēlēm visam jābūt kārtībā. Artjomam Butjankovam laba sezona Krievijas superlīgā. Viņš vienmēr darbojas ar augstu enerģijas līmeni un noteikti var palīdzēt zem groziem. Klāvs Čavars "Ventspils" sastāvā progresējis, un to pamanījusi arī valstsvienības vadība. Pēc iepriekšējās pieredzes klubā treneris Štelmahers ļoti labi zina, kā izmantot Māra Gulbja pieredzi un prasmes. Atkarībā no situācijas, komandai būs iespēja spēlēt ar īsāku vai garāku sastāvu," savu viedokli pauda Štālbergs.

Latvijas izlase spēli ar Bosnijas un Hercegovinas izlasi aizvadīs piektdien, 21. februārī, plkst.19:30 "Arēnā Rīga", bet mačs pret Bulgārijas izlasi risināsies 24. februārī Botevgradā.

Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības kandidāti:

Aizsargi – Aigars Šķēle ("Kalev"/"Cramo", Igaunija), Mārcis Vītols ("Ventspils", Latvija), Rinalds Sirsniņš ("Ogre", Latvija), Artūrs Žagars ("Joventut", Spānija), Jānis Blūms ("VEF Rīga", Latvija), Artūrs Kurucs ("VEF Rīga", Latvija), Artis Ate ("Cluj Napoca", Rumānija);

Uzbrucēji – Mārtiņš Laksa ("Start Lublin", Polija), Žanis Peiners ("Partizan", Serbija), Māris Gulbis ("Ventspils", Latvija), Ojārs Siliņš ("Brescia", Itālija), Artjoms Butjankovs ("Burevestnik", Krievija), Mareks Mejeris ("Parma", Krievija)

Centri – Mārtiņš Meiers ("Budučnost", Melnkalne), Klāvs Čavars ("Ventspils", Latvija).