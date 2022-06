Latvijas basketbola izlase pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas uzvar Serbiju

Latvijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Rīgā 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā ar 66:59 pārspēja Serbiju. Tā Latvijai pār serbiem bija pirmā uzvara pēc neatkarības atgūšanas.

Latvijas izlasē rezultatīvākais spēlētājs ar 13 punktiem bija Artūrs Kurucs, bet pa 10 punktiem guva Klāvs Čavars un Andrejs Gražulis. Deviņi punkti Anžejam Pasečņikam, bet pa septiņiem punktiem iekrāja Toms Leimanis un Rihards Lomažs. Serbijas izlasē 16 punktus guva Aleksa Avramovičs, kurš rezultatīvs bija tikai pirmajā puslaikā. 12 punkti Vanjas Marinkoviča kontā.

Spēle iesākās diezgan mazrezultatīvā cīņā, bet Latvijas izlase ātri ieguva piecu punktu pārsvaru. Turpinājumā spēles gaita izlīdzinājās, bet pirmā puslaika izskaņā Serbija veica sešu punktu izrāvienu. Latvijas izlase pēc 20 nospēlētām minūtēm bija iedzinējos ar 25:31.

Otrajā puslaikā Serbijas pārsvars bija jau deviņi punkti (34:25), bet tad Kurucs sāka Latvijas izlases izrāvienu. Kurucs īsā laikā trīsreiz bija precīzs no tālās distances, bet viņam piebalsoja Gražulis. Līdz ceturtdaļas beigām Latvijas pārsvars bija jau 46:38. Ceturtajā ceturtdaļā Latvija attālinājās līdz 17 punktiem. Lai arī serbi pamatlaika izskaņā deficītu samazināja, uzvaru Latvijas izlasei izdevās nosargāt.

Šī uzvara Latvijas izlasei garantēja pirmo vietu A apakšgrupā, kas ar labāku bilanci ļaus turpināt kvalifikācijas turnīra otro kārtu. Kvalifikācijas turnīrs turpināsies ar dueļiem pret B apakšgrupas vienībām Grieķiju, Turciju un Lielbritāniju.

Piecās spēlēs Latvijas izlase izcīnījusi četras uzvaras, bet 3. jūnijā izbraukumā vēl jāspēkojas ar Slovākijas basketbolistiem.

Portāla "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.

Latvija - Serbija 66:59. Spēle noslēgusies.Latvijas izlasei pirmā uzvar pār Serbiju pēc neatkarības atgūšanas.

66:59Marinkovičs savus soda metienus realizēja. Piecas sekundes pirms pamatlaika beigām Rističs trieca bumbu grozā. Latvijai vēl minūtes pārtraukums, jo galotnē serbi pārsvaru deldē.

Līdz mača beigām vēl 37,2 sekundes.

66:55Dadidovacs tika līdz grozam un trieca bumbu tajā. Lomažs nopelnīja piezīmi uzbrukumā. Marinkovičs caurgājienā guva vieglus punktus, bet Latvijas uzbrukumā Gražulis izcīnīja atlēkušo bumbu. Šmits nopelnīja soda metienus, kurus nerealizēja.

66:51Marinkovičs atlēcienā sāniski realizēja tālmetienu Serbijai, savukārt Čavars pēc Kuruca piespēles bija precīzs no groza tuvuma. Todorovičs iemeta tālmetienu, bet Kurucs devas uz grozu un tika pie diviem soda metieniem. Tos viņš realizēja.

62:45Serbiem uzbrukumā paveicās, kad pēc ļoti neprecīza metiena bumba nonāca pie Davidovaca, kuram viegli izdevās gūt punktus. Brīdi vēlāk ātrā pārejā no aizsardzības uzbrukumā Kurucs piespēlēja Gražulim, kurš satricināja grozu.

60:43Rističs vēlreiz guva punktus no groza apakšas, bet Lomažs uz to atbildēja ar tālmetienu!

57:41Lomažs pēc sava neprecīzā metiena savāca bumbu un guva punktus. Serbijai minūtes pārtraukums.

55:41Davidovacs izcēlās ar vienu soda metienu, savukārt Čavars iespieda bumbu grozā, nopelnīja soda metienu, kuru gan nerealizēja. Viņš gan uzreiz pacīnījās par bumbu un nopelnīja vēl vienu uzbrukuma Latvijas izlasei. Tajā Lomažs skaisti atrada Gražuli, kurš bija precīzs no groza apakšas.

51:40Rističs izmantoja auguma pārsvaru un guva divus punktus. Tad Dāvis Bertāns tika pie ceturtās piezīmes. Tikpat pārkāpumi arī Šmitam.

51:38Dāvis Bertāns caurgājienā guva divus punktus, bet tad Latvija sāka spēlēt ar "īso" sastāvu. Kā garie laukumā palika Šmits un Dāvis Bertāns.

Emocijas "Arēnā Rīga" bija nokaitētas. Pēc Serbijas spēlētāja piezīmes tiesneši devās apspriesties un skatīties video atkārtojumu, lai spriestu par soda bargumu. Šmits šajā epizodē arī asi reaģēja, tāpēc nekādu labumu no šīs epizodes Latvija neieguva.

49:38Dāvis Bertāns ceturtdaļa sāka ar tālmetienu, panākot Latvijai jau 11 punktu pārsvaru.

46:38. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Marjanovičs tika pie soda metieniem, lai arī Čavara bloks izskatījās tīrs. Serbi vēlreiz trāpīja tikai vienu soda metienu. Lomažs un Bjelica apmainījās neprecīziem metieniem, bet ar vēl vienu piegājienu Lomažs beidzot guva punktus.

44:37Marinkovičam arī tikai viens precīzs soda metiens. Latvijas izlasē trīs piezīmes arī Dairim Bertānam. Leimanis lēcienā uz priekšu guva divus punktus, bet serbi vēlreiz tika apturēti un no spēles punktus neguva. Leimanis vēl vienu pustālo metienu realizēja atlēcienā.

40:36Bjelica panāca trešo piezīmi Šmitam, un serbs realizēja vienu soda metienu. Kurucs iemeta vēl vienu tālmetienu Latvijas izlasei

37:35Marjanovičs trāpīja vienu no diviem soda metieniem, bet tad Pasečņiks aizsardzībā serbu skaisti apspēlēja. Pēc Kuruca tālmetiena, kas Latvijai ļāva pārņemt vadību, Serbija pieprasīja minūtes pārtraukumu.

32:34Pēc Pasečņika labas darbības aizsardzībā Kurucs ātrā uzbrukumā ar piespēli palīdzēja Gražulim gūt punktus.

30:34Latvijas izlase četras minūtes bija bez gūtiem punktiem, bet tad Artūrs Kurucs beidzot trāpīja, būdams precīzs no tālmetiena līnijas. Brīdi pēc tam Gražulis nocīnījās zem groza un bija precīzs, savukārt aizsardzībā fantastisks bloks Pasečņikam.

25:34Dangubičs ar tālmetienu panāca jau deviņu punktu pārsvaru Serbijai, bet Latvijas problēmas uzbrukumā turpinājās.

Kurucam otrais puslaiks iesākās ar neprecīzu metienu un nopelnītu piezīmi, taču serbi ilgā uzbrukumā arī punktus gūt nespēja. Pusotras minūtes laikā rezultāts tā arī nemainījās.

Sācies 2. puslaiks

Kristaps Porziņģis arī šajā mačā ir uz valstsvienības rezervistu soliņa. Tāpat netālu redzams arī Rodions Kurucs, Jānis Strēlnieks, Kristers Zoriks, Anrijs Mirška, Mārcis Šteinbergs

Pirmajās puslaikā septiņus punktus Latvijas izlasē guva Anžejs Pasečņiks, bet Klāvs Čavars izcēlās ar sešiem punktiem. Serbiem Aleksa Avramovičs sakrājis jau 16 punktus. Latvijas basketbolisti pirmajā puslaikā trāpīja tikai divus no 15 tālmetieniem, bet serbiem četri precīzi trāpījumi no distances desmit mēģinājumos.

Latvija - Serbija 25:31. Noslēdzies 1. puslaiks.Artūrs Kurucs izpildīja samocītu metienu, bet puslaiks noslēdzās ar Avramoviča caurgājienu.

Pēc sadursmes ar Dairi Bertānu Jagodičs-Kuridza guva savainojumu. Latvijas izlases kapteinis bija ļoti sašutis par saņemto piezīmi.

25:29Lomažs pēc savas kļūdas bloķēja pretinieku metienu un iesāka ātro uzbrukumu. Šmitam iespaidīgs bumbas trieciens grozā neizdevās, bet viņš tika pie soda metieniem, taču tos viņš nerealizēja. Marinkovičs caurgājienā palielināja vadību, bet Latvijas izlasei tikmēr neveicās metienos no distances.

25:27Davidovacs savāca atlēkušo bumbu uzbrukumā un deva vadību Serbijai. Banki pieprasīja minūtes pārtraukumu.

25:25Čavars izmantoja to, ka Serbija sasniedza piezīmju normu un iemeta abus metienus, brīdi pēc tam Serbijas uzbrukums noslēdzās ar piezīmi uzbrukumā. Leimanim neizdevās iemest brīvu tālmetienu, bet viņš ar piezīmi apturēja pretinieku pretuzbrukumu. Avramovičs no soda metienu līnijas bija precīzs.

23:23Serbijas izlases mēģinājums izspēlēt "alley-oop" piedzīvoja neveiksmi. Šmits un Čavars teicami vāca atlēkušās bumbas uzbrukumā, kas ļāva Čavaram noslēgt ilgstošo uzbrukumu. Avramovičs ar tālmetienu rezultātu spēja izlīdzināt.

21:20Pēc minūtes pārtraukuma Avramovičs iemeta vienu no diviem soda metieniem. Latvijas uzbrukumā Leimanis teicami piespēlēja Gražulim, kurš bija precīzs no groza apakšas. Mirkli vēlāk Latvijas izlasei izdevās ātra pāreja no aizsardzības uzbrukumā, un Dāvis Bertāns atguva Latvijai vadību.

16:19Marjanovičs tika pie otrās personiskās piezīmes, bet Pasečņiks iemeta vienu no diviem soda metieniem, izlīdzinot rezultātu. Jaramazs pēc piespēles realizēja tālmetienu no laukuma stūra, taču Pasečņiks tika pie piezīmes uzbrukumā.

15:16Todorovičs un Kurucs guva pa diviem punktiem pirmajās 90 sekundēs otrajā ceturtdaļā. Teicami aizsardzībā darbojās Gražulis, kurš divreiz apturēja Jagodiču-Kuridzu. Avramovičs turpināja realizēt metienu Serbijas izlasei.

13:12. Noslēgusies 1. ceturtdaļaLatvijas izlases haotisks uzbrukums noslēdzās ar Pasečņika metienu no groza apakšas. Ceturtdaļas noslēgumā Lomažs un Kurucs izdarīja metienus pa grozu, bet trāpīt neizdevās.

11:12Marjanoviča un Pasečņika duelis turpinājās, un latvietis tika pie diviem soda metieniem. Abus gan Pasečņiks aizmeta garām. Marinkovičs caurgājienā deva vadību Serbijai, bet Pasečņiks pēc Artūra Kuruca piespēles izkārtoja sev metienu no groza apakšas. Davidovacs guva punktus caurgājienā.

9:8Serbijai laukumā devās augumā ļoti raženais Marjanovičs. Tad Latvijas uzbrukumā Pasečņiks savāca atlēkušu bumbu un atjaunoja trīs punktu pārsvaru. Aizsardzībā viņam gan bija sarežģītais uzdevums cīnīties pret serbu "milzi". Marjanovičs uzbrukumā izmantoja savu augumu. Lai arī pirmais metiens tika bloķēts, bet ar atkārtotu mēģinājumu viņš bija precīzs.

7:6Petruševs palika Bertāna un Čavara ielenkumā, un viņš tā arī nespēja uzmest pa grozu, Čavaram tiekot pie otrā bloka. Avramovičs realizēja vēl vienu tālmetienu Serbijas izlasei, deficītu samazinot līdz minimumam.

7:3Čavars bloķēja pretinieka metienu no tuvas distances, bet uzbrukumā viņam neizdevās piespēle Šmitam. Uzbrukumu vēlāk pēc Bertāna neveiksmīga tālmetiena Čavars savāca bumbu un guva divus punktus.

5:3Serbi pirmajās divās minūtēs punktus tā arī neguva, bet tad Šmits iemeta pusāķa metienu. Avramovičs ar tālmetienu apturēja serbu "kluso" sākumu. Savukārt Šmits nopelnīja jau otro personisko piezīmi.

3:0Pirmais Latvijas izlases uzbrukums bija samocīts, bet tas noslēdzās ar precīzu Leimaņa tālmetienu. Lieliska debija pamatsastāvā. Serbi pirmajā uzbrukumā tika apturēti.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases pamatsastāvs: Toms Leimanis, Dairis Bertāns, Dāvis Bertāns, Rolands Šmits, Klāvs Čavars

Serbijas izlase ir viena no divām Eiropas valstu komandām, ko Latvijas valstsvienībai kopš neatkarības atjaunošanas nav izdevies uzvarēt ne reizi.

Serbijas komandai bija aizkavēšanās ceļā uz Rīgu. Līgumreisa lidmašīna no Nišas bija gatava doties ceļā tikai trešdien vēlā vakarā, ierašanās Rīgā notika jau pēc pusnakts.

