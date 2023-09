Latvijas basketbola izlasei varens kāpums FIBA rangā, apsteigtas arī Lietuva un Francija

Latvijas basketbola izlase veikusi iespaidīgu kāpumu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) rangā, tajā tagad ieņemot augsto astoto vietu.

Pēc veiksmīgās debijas Pasaules kausā, kurā tika izcīnīta piektā vieta, Latvija veikusi varenu kāpumu pasaules rangā - iegūtas uzreiz 22 pozīcijas, kas to no 29. pozīcijas nostādījis astotajā. Latvijas kāpums ir otrais lielākais rangā, jo 32 pozīciju lēciens ir Dienvidsudānai, kas šobrīd atrodas 31. vietā.

FIBA rangs tiks ņemts vērā, sastādot arī nākamā gada Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas grozus, un, būdama tik augstu, Latvija, visticamāk, būtu jau spēcīgākajā jeb pirmajā grozā.

Aiz Latvijas izlases šobrīd ir tādas basketbola lielvalstis kā Francija (9. vieta), Lietuva (10.), Itālija (13.) un Grieķija (14.). Latvieši ir labākie Baltijā, jo Igaunija atrodama 44. pozīcijā.

Pat pēc neveiksmīgā Pasaules kausa, kurā nācās samierināties vien ar ceturto vietu, rangā līderes godu atguvusi olimpiskā čempione ASV, kamēr otrā ir pasaules čempiones titulu zaudējusī Spānija, kura bija iepriekšējā līdere. Savukārt trešā tagad ir jaunā Pasaules kausa ieguvēja Vācija, kurai padevies astoņu vietu kāpums.

Pirms Latvijas vēl ir tikai Austrālija, Serbija, Kanāda un Argentīna.

