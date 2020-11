Latvijas basketbola izlasei veselības dēļ nevarēs palīdzēt vairāki spēlētāji

Latvijas vīriešu basketbola izlasei gaidāmajās 2022. gada Eiropas čempionāta atlases turnīra spēlēs veselības dēļ nevarēs palīdzēt vairāki basketbolisti, kuri bija iekļauti sākotnējā kandidātu sarakstā, ziņo Latvijas Basketbola savienība.

Spēlētāju veselības stāvoklis, situācija klubos un "Covid-19" testu neprognozējamie rezultāti – šie trīs apstākļi līdz pēdējam brīdim saglabās intrigu, nosakot Latvijas vīriešu valstsvienības sastāvu 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra sabraukumā Sarajevā, uzsver LBS.

Paredzams, ka precīzs sabraukuma dalībnieku saraksts būs zināms tikai pirmdienas rītā, bet jau vakarā valstsvienība sapulcēsies Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā. 27. novembrī plkst. 19 Latvijas vienība spēlēs ar Grieķijas izlasi, bet 29. novembrī plkst. 22 – ar Bosnijas komandu.

Medijs MVP jau iepriekš rakstīja, ka Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu treniņnometne tuvuma dēļ nav sagaidāma Anžeja Pasečņika piedalīšanās spēlēs, lai gan centra spēlētājs tika iekļauts starp kandidātiem. Tāpat rakstā "Kāršu namiņš rudens vētrās... Kā top basketbola izlase novembra 'burbulim'" tika ziņots, ka Covid-19 dēļ mačos nevarēs piedalīties Jānis Blūms un Artjoms Butjankovs.

"Kopš valstsvienības oficiālās spēles tiek rīkotas klubu sezonas laikā jau pierasts, ka treneru iecerēto sastāvu nepārtraukti koriģē dažādi apstākļi. Šī reize nav izņēmums," situāciju komentē LBS vīriešu izlašu koordinators Emīls Toms.

"Savainojumu dēļ šoreiz nevarēs palīdzēt Kaspars Bērziņš, Ojārs Siliņš un Artūrs Žagars, NBA sezonas sākšana decembra beigās liedz spēlēt Anžejam Pasečņikam, "Covid-19" no ierindas izsita Jāni Blūmu, Andreju Gražuli un Artjomu Butjankovu. Izpildot sabraukuma noteikumus, šajās dienās tiek testēti citi kandidāti. Nevaram paļauties uz cerību, ka visiem tests būs negatīvs, tāpēc kandidātu lokā joprojām ir vairāk nekā 14 spēlētāju un treneriem prātā ir dažādi iespējamie virknējumi," klāsta Toms.

Kandidātu sarakstu papildinājuši uzbrucēji Rolands Freimanis no Polijas kluba "Zielona Gora" un BK "Ogre" viens no līderiem Kristaps Dārgais. Savukārt kandidātu sarakstā vairs nav manāms 19 gadus vecais Mārcis Šteinbergs no Spānijas vienības "Gran Canaria" sistēmas.

"Komandas kodols uz Sarajevu dosies pirmdien pēcpusdienā ar līgumreisu, vairāki spēlētāji no ārzemju klubiem uz Bosniju dosies, neiegriežoties Rīgā. Galīgais sastāvs būs zināms pirmdien no rīta," atklāj Toms.

Atlases turnīra H apakšgrupas vadībā ar divām uzvarām divās spēlēs atrodas Grieķijas izlase. Vienu panākumu divos mačus guvušas Bulgārijas un Bosnijas un Hercegovinas izlases, bet bez uzvarām palikusi Latvijas valstsvienība. Pamatturnīram kvalificēsies trīs labākās vienības.

Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātais kandidātu saraksts Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm:

Artis Ate, Kristers Zoriks, Mārcis Vītols, Aigars Šķēle (visi - "VEF Rīga"), Edmunds Elksnis ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola") Ingus Jakovičs, Artūrs Strautiņš (abi - Varēzes "Obenjobmetis", Itālija), Kaspars Vecvagars (Leidas "ICG Forca", Spānija), Artūrs Ausējs, Māris Gulbis (abi - "Ventspils"), Jānis Kaufmanis (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Mārtiņš Laksa (Ļubļinas "Start", Polija), Jānis Bērziņš, Rolands Freimanis (abi - Zelonas Guras "Stelmet Enea", Polija), Mārtiņš Meiers ("Astana", Kazahstāna), Mareks Mejeris (Permas "Parma", Krievija), Klāvs Čavars (Minskas "Cmoki", Baltkrievija), Kristaps Dārgais ("Ogre").