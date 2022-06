Latvijas basketbola izlases kandidātos brāļi Bertāni un Kuruci

Latvijas Basketbola savienība (LBS) atklājusi Latvijas basketbola izlases 15 spēlētāju garo kandidātu sarakstu pirms jūnijā un jūlijā gaidāmajām spēlēm.

Kandidātu saraksts zīmīgs ar to, ka pirmo reizi izlasi vienlaikus varēs pārstāvēt brāļi Artūrs Kurucs un Rodions Kurucs. Kopā ar Rodionu Kurucu izlasē nav spēlējis arī Dāvis Bertāns.

Izlases galvenais treneris Luka Banki pirms gaidāmajām spēlēm pulcējis teju optimālo sastāvu. Kandidātu sarakstā nav iekļauts ilggadējais izlases saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks. Starp kandidātiem nav manāms arī Mareks Mejeris, kurš pirmo četru cikla spēļu laikā pildīja vienu no lielākajām lomām izlasē. Tiesa, ceturtā numura pozīcijā lielāku konkurenci radījis ne tikai Dāvis Bertāns, bet arī Rolands Šmits, kurš izlasei pievienosies pēc Spānijas čempionāta (ACB) finālsērijas.

LBS jau iepriekš ziņoja, ka Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis veselības labad šajā spēļu "logā" nespēlēs, saglabājot cerību valstsvienību pārstāvēt augustā.

Treniņnometnes ievadā ceturtdien notiks preses konferencē, kurā piedalīsies valstsvienības galvenais treneris Luka Banki un komandas pārstāvji.

Latvijas valstsvienība trešdien, 22. jūnijā aizvadīs pārbaudes spēli ar Lietuvas izlasi, kas tiks rīkota kā basketbola zaļumballe, ieskandinot Jāņus – ar muzikāliem priekšnesumiem un valstsvienības ilggadējā kapteiņa Jāņa Blūma godināšanu.

Gatavojoties pirmā atlases cikla posma pēdējām spēlēm ar Serbijas (30. jūnijā Rīgā) un Slovākijas (3. jūlijā Levicē) izlasēm Latvijas komanda 26. jūnijā Šauļos aizvadīs arī otro pārbaudes spēli ar Lietuvas valstsvienību.

Latvijas valstsvienība 2023. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra A grupas pirmajās četrās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras (pār Slovākijas izlasi un divreiz pār Beļģiju), kā arī piedzīvojusi minimālu zaudējumu Serbijā. Latvijas un Serbijas izlases jau nodrošinājušas tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā posmā. 30. jūnija spēlē Latvija – Serbija izšķirsies, kura komanda grupā ieņems 1. vietu (savstarpējo spēļu rezultāti tiks ņemti līdzi).

Otrajā posmā A grupas trīs labākās komandas cīnīsies ar B grupas komandām (Grieķiju, Turciju un Lielbritāniju). Tā kā no turnīra izslēgta B grupā spēlējusī Baltkrievijas izlase (arī Krievijas komanda), FIBA iesaistītajām grupām koriģējusi izspēles sistēmu – uz otro posmu nenāks līdzi rezultāti spēlēs ar A grupas ceturtās vietas ieguvējiem. Pirms pēdējām divām kārtām 3. vietā ir Beļģija (2-2), 4. vietā Slovākija (0-4). Otrajā posmā pa divām spēlēm notiks augustā, novembrī un 2023. gada februārī, grafiks būs atkarīga no vietu kārtības grupas noslēguma tabulā. Finālturnīram kvalificēsies trīs labākās komandas no sešām.