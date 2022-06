Latvijas basketbola izlases sastāvs 'aizlāpīts' ar Jāni Bērziņu

Latvijas basketbola izlasei otrdien pirms gaidāmajām 2023. gada Pasaules kausa atlases cikla spēlēm pievienojies 29 gadus vecais uzbrucējs Jānis Bērziņš, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).

LBS ziņo, ka Bērziņš komandas treniņiem pievienojies otrdien, aizstājot pirmajā pārbaudes spēlē ar Lietuvu savainojumu guvušo Artūru Strautiņu. Ziņots, ka komandu otrdien pastiprinājis arī Spānijas kluba "Barcelona" spēka uzbrucējs Rolands Šmits.

Tādējādi izlasei ierindā pagaidām ir 14 spēlētāji, bet spēlei piesakāmais divpadsmitnieks Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) sistēmā tiks reģistrēts trešdien vakarā.

Kandidātu saraksts uzbrucēju pozīcijās bija vēl garāks pirms pagājušajā nedēļā aizvadītajām pārbaudes spēlēm. Taču vienībai tomēr nepievienojās Rodions Kurucs, kurš piedalīsies Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Vasaras līgas turnīrā.

Bērziņam dažādu apstākļu sakritību dēļ kopš 2016. gadā notikušā olimpisko spēļu atlases turnīra sanācis piedalīties tikai divās Latvijas izlases spēlēs. 2017. gada vasarā Somijā viņš pirmajā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta guva ceļgala savainojumu. Vēl viņš epizodiski piedalījās 2020. gada novembrī aizvadītajā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē pret Grieķiju.

Rūjienietis tikko aizvadīja pēdējo spēli Grieķijas čempionāta bronzas sērijā, kurā viņa pārstāvētā komanda "Larissa" piekāpās ar 2:3. Grieķijas kluba rindās Bērziņš vidēji spēlē guva 5,7 punktus un savāca 3,4 atlēkušās bumbas. Sezonu vidzemnieks gan uzsāka Spānijas augstākās līgas (ACB) klubā "Baxi Manresa", kur bija Mārča Šteinberga komandas biedrs.

Valstsvienības treneri augstu vērtē Bērziņa gatavību pievienoties komandai, uzsvērts LBS paziņojumā. Izvēloties sastāvu, vērā tiks ņemts gan spēlētāju veselības stāvoklis, gan taktiskie apsvērumi, gan pretinieku sastāvs.

Latvijas izlase ceturtdien, 30. jūnijā, pulksten 19.30 "Arēnā Rīga" spēkosies ar Serbijas izlasi, bet 3. jūlijā viesosies Slovākijā. Latvieši divās pārbaudes spēlēs pret Lietuvas izlasi ar kaimiņiem uzvaras dalīja uz pusēm.

Uzvara ceturtdienas spēlē vismaz ar divu punktu starpību Latvijai garantēs pirmo vietu grupā, neatkarīgi no pēdējā mača rezultāta. Ja Slovākijas izlase jau pirms pēdējās kārtas būs zaudējusi izredzes izkļūt no ceturtās vietas (ja izbraukumā zaudēs Beļģijai vai uzvarēs ar mazāk nekā 26 punktu starpību), 3. jūlija spēle Slovākija – Latvija vairs neietekmēs komandas bilanci sacensību otrajā posmā (sakarā ar Baltkrievijas un Krievijas komandu izslēgšanu no turnīra, divās otrā posma grupās tabulā vērā tiks ņemti tikai rezultāti savstarpējās spēlēs starp komandām, kuras pirmajā posmā savās grupās būs ieņēmušas pirmās trīs vietas).