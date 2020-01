Latvijas Basketbola savienības prezidenta vēlēšanas. Teksta tiešraide

Latvijas Basketbola savienība (LBS) otrdien rīko biedru sapulci, kurā 50 biedri ievēlēs savienības nākamo prezidentu, kā arī tiks noteikts LBS padomes sastāvs. Uz līdzšinējā prezidenta Valda Voina amatu pretendē Anete Jēkabsone-Žogota, Kaspars Cipruss un Raimonds Vējonis.

Portāls "Delfi" piedāvā biedru sapulces teksta tiešraidi.

Latvijas Basketbola savienības biedru sapulce

Anete Jēkabsone-Žogota uzsāk, nevēloties būt formāla, bilstot, ka tas nogalina idejas. Bijusī izlases līdere uzsver, ka visi "basketbola draugi" būs vienlīdz pieejami, viņas telefons būs sasniedzams un nebūšot jebkāds formālisms.Jēkabsone-Žogota atgādina, ka Eirolīgas un Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājus rada kopējā LBS sistēma. Panākumi neturpināsies, ja netiks sakārtota sacensību sistēma, kā arī piesaistīts finansējums. Prezidenta amata kandidāte cer, ka par viņu tiks atdota balss, jo viņa runās tiešu valodu, nevis lietos laiku liekai diplomātijai.Savā uzrunā viņa uzsver, ka viņas sistēma aptvers visas Latvijas puses, kā arī visus no jauniešiem līdz senioriem. Jēkabsone-Žogota atgādina, ka 3x3 basketbols ir olimpiskais sporta veids, kas līdzīgi kā 1935. gadā Latvijai ir viena no labākajām komandām. Viņa cer, ka Tokijas olimpiskās spēles Latvijas izlasei izvērsīsies sekmīgi.Jēkabsone-Žogota pasakās visiem biedriem, kuri veltījuši viņai laiku. Tas kalpojis par iedvesmu viņas programmas izveidošanā.

Jautājums, vai Vējoņa vadībā tiks izveidota vīriešu Eirolīgas komanda. Bijušais prezidents nevēlas uz to atbildēt konkrēti, uzsverot, ka jāsāk ar jauniešu basketbola attīstību.Visbeidzot, Vējonis atbild uz jautājumu par savām priekšrocībām pret konkurentiem. Eksprezidents atgādina par savu administratīvo pieredzi.

Uz padomes pirmo sēdi tikšot piedāvāts valdes sastāvs. Tam jānotiek tuvāko nedēļu laikā.Masu mediju vietējo līgu atspoguļojums tiks risināts, vairāk tiešsaistē rādot spēles, tai skaitā 2. divīzijas un Jaunatnes līgas mačus. Tam būtisks būšot finansējums, tā uz šādu jautājumu atbild Vējonis.3x3 basketbola panākumi gūti uz entuziasma pamata. Vējonis atgādina jau programmā minēto, ka sadarbībā ar IZM sporta skolās jāveido 3x3 basketbola programma. Valdē viens ievēlēts cilvēks pārstāvētu šī sporta veida intereses, kā arī tiktu izveidota komisija.

Vējonim tiek uzdots jautājums par basketbola halles celtniecību. Prezidenta kandidātu iepriecina tas, ka sasniegta jau tās projektēšana, bet pirmais svarīgais uzdevums būs valsts līdzdalības panākšana. Vējonis pieļauj, ka varētu tikt ņemts kredīts.Vējonis izvairās atbildēt uz jautājumu "cik labākie Latvijas treneri strādā ārzemēs?". Ar zāles palīdzību viņš noskaidro, ka tādi esot 12.Vējonis apliecina, ka strādās bez atalgojuma un uzskata to par sabiedrības labā pildāmu amatu.

Vējonis pirms atbilžu sniegšanas uz jautājumiem izsaka vēlu padzerties, kas sagādā smieklu vilni zālē.

Raimonds Vējonis pasakās Kasparam Ciprusam par sastādīto konkurenci un izteikto publisko atbalstu. Bijušais valsts prezidents izsaka cerību, ka atšķirībā no politiskās vides cer, ka biedri programmas rūpīgi pārlūkojuši. Vējonis uzsver, ka līdz šim nav bijis pietiekams atbalsts sporta skolām gan saistībā ar treneru atalgojumu, gan ar kompensācijām par sagatavotajiem spēlētājiem, gan nodokļu politikas radītajām izmaiņām. Tāpat nav bijusi pietiekami laba komunikācija no LBS puses. Vējonis uzsver, ka tieši šie četri argumenti viņam šķiet svarīgi.Vējonis apzinās, ka nenāk no basketbola vides, kā arī nezina šo jomu līdz pašiem tā sīkumiem. Taču viņa pavadītais laiks valsts ministrijās devis viņam pieredzi darbu deleģēšanā. Bijušais valsts prezidents uzsver valdes nozīmi. Viņš tās sastāvā saredz vietu treneru, reģionu un jaunatnes komisiju vadītājiem. Tajā būtu arī vieta sieviešu basketbola klubu pārstāvis, LBL 1. divīzijas klubu pārstāvis, kā arī "biznesa cilvēks". Šos cilvēkus nolūkotu paši biedri, taču Vējonis tos ieteiktu padomei. Septītā vieta valdei būtu LBS prezidentam.Arī Vējonis atgādina, ka jāstrādā Latvijas basketbola labā, nevis šauras cilvēku grupu interesēs. Prezidenta amata kandidāts atkārto pirmdien portālam "Delfi" teikto, ka savā padomē neredz vietu politiķiem. Tā vietā padomē būtu biedri, kuri šobrīd sēž zālē, jeb pa vienam pārstāvim no katra reģiona (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale, Pierīga un Rīga), četriem biznesa pārstāvjiem, senioru pārstāvim, bijušajiem LBS prezidentiem, diviem studentu basketbola pārstāvjiem, kā arī Jēkabsone-Žogota un Cipruss.Vējonis apzinās, ka ar valdi būtu jāmeklē jauns ģenerālsekretārs, jo Edgars Šneps pirmdien paziņoja vēlmi neturpināt darbu šajā amatā.

Biedra jautājums, vai Cipruss būtu ar mieru strādāt valdē, ja netiks ievēlēts.Cipruss norāda, ka viņam ar kādu pusi nesakrīt domas ideoloģiski. Kāds no publikas kliedz "Vējoņa valdē!" Cipruss nevar atbildēt ar konkrētu atbildi.Voins norāda, ka pārējie jautājumi saistīti ar iespējamu Ciprusa ievēlēšanu, tāpēc tie vairs nav aktīvi.

Kaspars Cipruss savā uzrunas ievadā lūdz neatkārtot Latvijas Futbola federācijas vēsturi un ļaut uzvarējušajam prezidentam strādāt. Cipruss klāsta, kā pēc garas basketbola karjeras atradis laiku iegūt maģistra grādu, kā arī izmācījās līdz trenera kvalifikācijai. Pēdējie pavadītie gadi IZM viņu mudinājuši kandidēt.Pēdējo mēnešu laikā notikušais viņu ļoti aizskāris. Cilvēki, kuri iepriekš viņu atbalstījuši, bijuši spiesti pastāvēt malā, jo bijis norādījums no pašvaldību vadītājiem. Viņiem bijis uzspiests cits viedoklis. Visvairāk viņu sāpinājušas "politiskās spēles", kuras notikušas viņa pusē (noprotams, ka Rēzeknē, par ko bijušais basketbolists iepriekš "tvītojis").Kaspars Cipruss atsauc savu kandidatūru! Cipruss aģitē sevi atbalstošus biedrus balsot par Raimondu Vējoni. Viņa vadībā nebūšot nelabvēlīga politiska ietekme. Biedriem, ja tiks ievēlēts Vējonis, vajadzēs palīdzēt jaunajam prezidentam ar savu kompetenci basketbola jomā. Rēzeknietis uzsver, ka Vējonim nav savas intereses, kā arī viņš ir finansiāli neatkarīgs.

Tagad uzstāsies katrs LBS prezidenta amata kandidāts. Pirmais sāks Kaspars Cipruss, viņam sekos Raimonds Vējonis, bet pēdējā uzstāsies Anete Jēkabsone-Žogota. Katram LBS biedram būs iespēja uzdot vienu jautājumu,

Ļoti ātri sasniegts astotais punkts – LBS prezidenta vēlēšanas. Ieradies arī 50. LBS biedrs.

LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps pasakās Valdim Voinim par ieguldīto darbu deviņu gadu laikā un mudina biedrus sagādāt aplausu vētru. Biedru atsaucība neizpaliek.

Voins rosina pagarināt Bierņa darbības termiņu uz vēl vienu gadu, lai pēc tam jaunā vadība varētu izvēlēties savu revidentu, ja tā vēlētos rīkoties citādi. Biedri apstiprina šādu ideju ar balsojumu.

LBS revidenta ziņojumu prezentē Māris Biernis. Uzsākta arī 2019. gada pārskatīšana, kas tiks noslēgta 2020. gada martā. Biernis uzsver, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) pozitīvi uzteicis LBS darbību, un arī ļoti ātri noslēdz savu uzrunu.

Voins rosina, ka debatēs jādod atļauja izteikties katram LBS biedram, Goda biedram, valdes un padomes loceklim, kā arī LBS administratīvajiem pārstāvjiem. Runa nevarēs būt garāka par divām minūtēm. Reglaments apstiprināts.

Artūrs Voskis ("Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skola"), Gints Sīviņš (basketbola klubs "Ogre") un Gatis Jahovičs (basketbola klubs "VEF Rīga") apstiprināti kā skaitīšanas komisijas pārstāvji. Arta Vecvagare apstiprināta kā sapulces protokoliste.

Ieradušies 49 no 50 biedriem. LBS prezidents Valdis Voins pieļauj iespēju, ka atlikušais biedrs vēl ieradīsies.

Sapulces darba kārtība (sākums pulksten 11.00):1. Informācija par izsniegtajiem mandātiem.2. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.3. Biedru sapulces vadītāja ievēlēšana.4. Biedru sapulces protokolista ievēlēšana.5. Darba kārtības un reglamenta apstiprināšana.6. LBS revidenta ziņojums.7. LBS revidenta apstiprināšana.8. LBS prezidenta vēlēšanas.9. LBS padomes vēlēšanas.10. Noslēgums.

Visi trīs kandidāti pirmdien ieradās vienuviet uz portāla "Delfi" rīkotajām debatēm raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu". https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/delfi-tv-ar-jani-domburu-jekabsone-zogota-vejonis-cipruss-kuram-javada-lbs-pilns-ieraksts?id=51805739

Savukārt pēc tam jaunajam prezidentam jāizvirza sava padome, kuru apstiprinās biedri. Padome attiecīgi izvirzīs jauno valdi, kurā nevar būt vairāk par septiņiem pārstāvjiem. Līdzšinējā padome un valde savu darbību noslēgs 27. janvārī.

Izvēli par LBS prezidentu jāveic 50 savienības biedriem. Uzvara gūstama, savācot 50% + vienu biedru balsi, tātad, ja būs ieradušies visi biedri, uzvarētājam būs nepieciešamas 26 balsis.

Savukārt Anete Jēkabsone-Žogota par savu ģenerālsekretāru nosaukusi vīriešu basketbola izlases ģenerālmenedžeri Artūru Štālbergu, kuru viņa līdzšinējā amatā aizstātu Kristaps Janičenoks.

Tāpat pirmdien līdzīgu paziņojumu medijiem veica LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps, kurš varētu būt bijis gan Kaspara Ciprusa, gan Raimonda Vējoņa vadītās savienības ģenerālsekretārs. Ja uzvarēs viens no šiem diviem kandidātiem, Šneps solīja strādāt tik ilgi līdz tiek atrasts viņa aizstājējs.

Valdis Voins jau 2019. gada 14. novembra biedru sapulcē paziņoja, ka vairs uz LBS prezidenta amatu nekandidēs. Bijušais Valsts policijas priekšnieks amatu pildīja kopš 2011. gada.