Latvijas basketbolistes ar sensacionālu uzvaru sāk Eiropas čempionātu

Latvijas sieviešu basketbola izlase ceturtdien, 15. jūnijā, Izraēlā ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu basketbolā.

A grupas pirmajā mačā Latvijas basketbolistes ar 67:63 (17:15, 20:13, 18:19, 12:16) uzvarēja četrkārtējo Eiropas čempioni Spāniju.

Latvijas valstsvienībai Eiropas čempionātos šī ir pirmā uzvara pār Spāniju.

Latvijas izlases sastāvā rezultatīvākā ar 22 punktiem bija Anete Šteinberga, bet 17 punktus pievienoja Kitija Laksa. Savukārt 14 punkti Aleksai Gulbei, kuras rēķinā arī septiņas atlēkušās bumbas. Viņas bija vienīgās basketbolistes komandā, kuras sasniedza desmit gūto punktu robežu.

Savukārt Spānijai ar 20 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām atzīmējās Laura Hila, bet 15 punkti un deviņas bumbas zem groziem Rakelai Karrerai.

Spēli labāk sāka spānietes, kuras, pateicoties 11:0 izrāvienam, pirmās ceturtdaļas vidū bija priekšā ar 15:6. Gundars Vētra uzreiz ņēma minūtes pārtraukumu, un tas deva augļus - šoreiz jau tieši tāds pats izrāviens padevās Latvijai, spānietes četrarpus minūtes tika atstātas "uz nulles", pirmo ceturksni latvietēm noslēdzot ar nelielu 17:15 vadību.

Tādā pašā garā - ar pacietību uzbrukumā un stingru aizsardzību, Latvijas basketbolistes arī turpināja. Apgriezienus uzņēma Šteinberga, bet pirmo puslaiku izdevās noslēgt ar deviņu punktu vadību (37:28). Līdzīgā garā veidā spēle turpinājās arī otrā puslaika sākumā - Šteinbergas metiens latvietēm pirmo reizi sarūpēja vismaz desmit punktu vadību, kamēr brīdi vēlāk Laksa ar tālmetienu panāca jau 44:30.

Lielāks pārsvars Latvijai vairs nebija, bet noslēdzošajā ceturksnī spānietes ar dažādiem paņēmieniem, dažbrīd arī viltīgiem, ietekmējot tiesnešus, centās salauzt pretinieces. Pusotru minūti līdz pamatlaika beigām Hila panāca vairs tikai 61:64, taču 43 sekundes pirms beigām Laksa iemeta ļoti svarīgu trejaci, kas būtībā arī garantēja Latvijai vēsturisku uzvaru.

How about a repeat of the men's hockey run, @basketbols?

Latvia 🇱🇻 shock Spain 🇪🇸 in their #EuroBasketWomen opener! pic.twitter.com/EnjZ0C7237