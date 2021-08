Latvijas basketbolistes Eiropas čempionāta kvalifikācijā spēlēs grupā ar Zviedriju un Izraēlu

Latvijas sieviešu basketbola izlase 2023. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā spēlēs vienā apakšgrupā ar Zviedrijas un Izraēlas valstsvienībām, noskaidrojās piektdien notikušajā izlozē.

Šīs trīs izlases tika ielozētas J apakšgrupā.

Latvijas basketbolistes ar zviedrietēm tikušās 16 reizes, pēdējo no tām 2019. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kur ar 77:62 pārākas bija pretinieces. Latvijas izlase Zviedriju uzvarējušas tikai trīs reizes.

Savukārt pret Izraēlu Latvija uzvarējusi piecās no sešām spēlēm, tiesa, pēdējā tikšanās bija 2010. gadā, kad Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā latvietes bija pārākas ar 83:82.

Sacensībām pieteikušās 38 komandas, kuras sadalītas grupās (astoņās būs pa četrām komandām, divās – pa trim). Katrā grupā tiks izspēlēti divu apļu turnīri.

Patlaban rīkotāji kā pamatvariantu paredzējuši spēles mājās un izbraukumā. Pirmās spēles paredzētas 2021. gada 11. un 14. novembrī, otrais posms – 2022. gada 24. un 27. novembrī, trešais – 2023. gada 9. un 12. februārī.

Kvalifikācijas turnīrā piedalīsies arī finālturnīra rīkotājvalstu Slovēnijas un Izraēlas vienības, kurām garantētas ceļazīmes, neatkarīgi no rezultātiem.

Finālturnīrā spēlēs 16 komandas, ceļazīmes saņems desmit grupu uzvarētājas, kā arī četras labākās otro vietu ieguvējas (salīdzinot bilances dažādās grupās, ņems vērā tikai rezultātus spēlēs ar pirmo un trešo vietu ieguvējām). Ja starp 14 labākajām komandām iekļūs arī Slovēnija un/vai Izraēla, tiesības spēlēt finālturnīrā iegūs arī piektās un, iespējams, arī sestās labākās bilances īpašnieces starp otro vietu ieguvējām.

Pirms izlozes komandas tika sadalītas "grozos", atbilstoši vietai FIBA rangu tabulā. Latvijas sieviešu valstsvienība (24. vieta pasaulē, 15. vieta Eiropā) bija trešajā izlozes grozā.

