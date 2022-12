Latvijas basketbolistes uzrāda labus rezultātus Itālijas un Spānijas klubu spēlēs

Latvijas basketboliste Paula Strautmane svētdien Spānijas čempionāta spēlē guva deviņus punktus, taču tas neglāba viņas pārstāvēto Lasevas Duržeļas "Cadi La Seu" no zaudējuma. Savukārt Kitija Laksa Itālijas čempionāta spēlē guva 17 punktus, taču viņas pārstāvētā Boloņas "Virtus Segafredo" piedzīvoja neveiksmi pret Raguzas "Passalacqua", kuras rindās ar desmit punktiem izcēlās Kristīne Vītola.

Piekāpjas "Valencia"

"Cadi La Seu" vienība savā laukumā ar rezultātu 58:59 (11:17, 14:9, 17:18, 16:15) piekāpās "Valencia" basketbolistēm.

Strautmane laukumā bija 30 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no četriem divu punktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem. Viņa arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, izdarīja divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas pretinieču piespēles, vienu reizi kļūdījās, nopelnīja divas personīgās piezīmes, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 15.

Mājinieču rindās Džūvela Tunstula izcēlās ar 14 punktiem, bet "Valencia" panākumu sekmēja Keralta Kasasa, kura guva 15 punktus.

Tikmēr Aleksas Gulbes pārstāvētā Salamankas "Perfumerias Avenida" mājas spēlē ar rezultātu 74:44 (19:8, 14:15, 21:5, 20:16) uzvarēja Madrides "Movistar Estudiantes".

Gulbe laukumā bija 18 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā, realizējot vienu no četriem divu punktu metieniem un divus no četriem tālmetieniem, sakrāja astoņus punktus. Viņa statistikā atzīmējās arī ar trīs atlēkušajām bumbām, trīs piezīmēm, +/- rādītāju +3 un sakrāja efektivitātes koeficientu trīs.

Vēl "IDK Euskotoren", kuras rindās spēlē Vanesa Jasa, izbraukumā ar rezultātu 66:80 (20:24, 12:21, 20:11, 14:24) piekāpās "Barca CBS" vienībai. Jasa laukumā bija nedaudz vairāk kā trīs minūtes, kuru laikā vienu reizi izpildīja neprecīzu metienu no trīspunktu līnijas.

"Perfumerias Avenida" ar septiņām uzvarām desmit mačos ieņem otro vietu, "IDK Euskotoren" ar četriem panākumiem atrodas desmitajā vietā, bet "Cadi La Seu" uzvarējusi trijos dueļos un ieņem 12.vietu 16 komandu vidū.

Pagājušajā sezonā par čempionēm kļuva Salamankas "Perfumerias Avenida", kas triumfēja arī Karalienes kausa izcīņā.

Boloņas komanda zaudē

Boloņas komanda izbraukumā ar rezultātu 72:76 (20:23, 13:17, 17:11, 22:25) piekāpās Raguzas basketbolistēm.



Laksa izpildīja vēl pēdējo tālmetienu divas sekundes līdz pamatlaika beigām, taču tas lidoja garām grozam un nespēja glābt "Virtus Segafredo" no neveiksmes.

Viešņu rindās Laksa kopā laukumā pavadīja 33 minūtes un 21 sekundi, kuru laikā realizēja divus no četriem divu punktu metieniem, trīs no desmit tālmetieniem un četrus soda metienus. Viņa arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, izdarīja vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu pretinieču piespēli, bloķēja vienu metienu, tika pie divām piezīmēm, izprovocēja vienu pretinieču sodu un sakrāja +/- rādītāju -4.

Tikmēr Vītola spēlēja 23 minūtes un 39 sekundes un realizēja piecus no deviņiem divu punktu metieniem, bet divas reizes meta garām trīspunktu metienus. Vēl viņa statistikā atzīmējās ar trīs atlēkušajām bumbām, vienu kļūdu, divām piezīmēm, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -3.

Laukuma saimnieču panākumu sekmēja Kristīne Anigve, kura guva 24 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, kamēr vēl 20 punktus guva Nikole Romero. "Virtus Segafredo" komandā rezultatīvākā ar 18 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Šaijene Pārkere.

Vēl Lauras Melderes pārstāvētā Venēcijas "Umana Reyer" viesos ar rezultātu 71:83 (20:21, 15:28, 18:19, 18:15) atzina Skio "Famila" pārākumu. Meldere laukumā bija četras minūtes un vienu sekundi, kuru laikā pa grozu nemeta.

Boloņas vienība ar astoņām uzvarām desmit spēlēs turnīra tabulā ieņem otro vietu, kamēr par vienu pozīciju zemāk ar tādu pašu bilanci ir "Umana Reyer". Raguzas komanda ar pieciem panākumiem desmit mačos atrodas astotajā vietā.

Pagājušajā sezonā par čempionēm kļuva Skio "Famila" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim uzvarām ar 3-1 pārspēja Boloņas "Virtus Segafredo".