Latvijas basketbolisti ar nevienmērīgu sniegumu izcīna uzvaru pirmajā pārbaudes spēlē

Latvijas basketbola izlase trešdien, 2. augustā, savā pirmajā pārbaudes spēlē pirms Pasaules kausa izcīņas finālturnīra, Liepājā ar rezultātu 87:77 pārspēja Zviedrijas valstsvienību.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Rolands Šmits, 14 punktus pievienoja Artūrs Strautiņš, pa 12 guva Dairis Bertāns un Andrejs Gražulis, kuram bija arī trīs bloķēti metieni, bet desmit punkti bija Artūram Žagaram. Zem groziem astoņas bumbas izcīnīja Rodions Kurucs, bet pa sešām atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem bija Klāvam Čavaram un Marekam Mejerim, kurš arī atdeva piecas rezultatīvas piespēles.

Šajā mačā Latvijas izlasē vēl nespēlēja Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns, Anžejs Pasečņiks un Jānis Timma.

Zviedrijas izlasē rezultatīvākais ar 16 punktiem bija "VEF Rīga" spēlējušais Elaidža Klerenss, bet 14 punktus guva Denzels Andersons.

Latvijas izlases sākuma pieciniekā bija Mareks Mejeris, Dairis Bertāns, Rolands Šmits, Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars.

Jau pirmajā uzbrukumā Žagars realizēja tālmetienu un izvirzīja Latvijas izlasi vadībā, pēc tam precīzus "trejačus" iemetot gan pretiniekiem, gan Strautiņam. Turpinājumā pēc Žagara tālas piespēles no groza apakšas nekļūdīgs bija Šmits. Nākamajos uzbrukumos divreiz izcēlās Žagars un vēl vienu tālmetienu izpildīja Strautiņš - 15:7 Latvijas labā.

Zviedri atbildēja ar diviem tālmetieniem un ātri pietuvojās rezultātā līdz Mejeris pēc Šmita piespēles trieca bumbu grozā no augšas. Pirmajās piecās minūtēs, komandām spēlējot uzbrukuma basketbolu, kopā tika gūti 36 punkti. Ceturtdaļas otrajā pusē zviedriem uz neilgu brīdi izdevās izlīdzināt rezultātu, Andrejam Gražulim ar spēcīgu bloku liedzot viesiem pārņemt vadību.

Nākamreiz, kad pretinieki vēlreiz izlīdzināja rezultātu, Rodions Kurucs ar soda metieniem un Klāvs Čavars pēc Kristera Zorika piespēles panāca 26:22 - rezultātu, ar kādu noslēdzās pirmās desmit minūtes.

Otrās ceturtdaļas sākumā pēc Aigara Šķēles precīzā metiena no tuvas distances Latvijas izlases pārsvars sasniedza desmit punktus. Uz pretinieku trīspunktu gājienu ar bumbas triecienu grozā no augšas atbildēja Šmits, kurš guva arī Latvijas izlases nākamos piecus punktus gan no soda metienu līnijas, gan no tālienes (39:27).

Bertāna precīzie tālmetieni divos uzbrukumos pēc kārtas deva latviešiem 17 punktu pārsvaru, pēc Strautiņa trīspunktu gājiena starpība bija 18 punkti, bet turpinājumā Gražula "trejacis" deva jau 19 punktu handikapu. Pirmo puslaiku latvieši uzvarēja ar 54:35.

Arī otrā puslaika pirmais uzbrukums noslēdzās ar precīzu tālmetienu, Šmitam panākot 57:35. Turpinājumā zviedri Latvijas izlases pārsvaru sadzēsa līdz tikai septiņiem punktiem (61:54), un Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki bija spiests ņemt minūtes pārtraukumu.

Zviedri pamanījās pietuvoties līdz četriem punktiem līdz Bertāns ar tālmetienu attālināja latviešus rezultātā, vēlāk septiņu punktu pārsvaru panākot arī Čavaram pēc pielabota metiena. Pirms noslēdzošajām desmit minūtēm mājinieki bija vadībā ar 69:61.

Ceturtās ceturtdaļas sākumā Latvijas basketbolisti nostiprinājās vadībā, šajā nogrieznī ar visvairāk punktiem - pieciem - izceļoties Strautiņam. Ceturtdaļas gaitā nebija būtisku izrāvienu un Latvijas izlase pārbaudes spēļu ciklu sāka ar samērā drošu uzvaru.

Nākamā pārbaudes spēle Latvijas izlasei notiks Rīgā, un 5. augustā tā tiksies ar Gruziju. 12.augustā pretinieks būs ar Dominikānas Republiku, bet 16.augustā savā laukumā stāsies pretī Somija. Pēc tam plānoti vēl divi mači Taivānā ar Puertoriko (20.augustā) un Lietuvu (22.augustā).

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.