Latvijas basketbolisti atkal zaudē dramatiskā galotnē un EČ kvalifikāciju noslēdz ar vienu uzvaru

Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien ar rezultātu 94:97 pagarinājumā zaudēja Grieķijas valstsvienībai, un 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikāciju noslēdza ar vienu uzvaru sešās spēlēs.

Latvijas izlases labā 21 punktu guva Kristers Zoriks, kurš izdarīja arī septiņas rezultatīvas piespēles. 16 punktus guva Rolands Freimanis, bet pa 13 punktiem sameta Mārtiņš Meiers un Aigars Šķēle. Grieķijas izlasē 19 punkti Dimitriosam Kacvelim, bet pa 17 punktiem guva Kristoss Salustross un Linoss Krisikopuloss.

Lai arī Latvijas izlase maču iesāka ar nonākšanu iedzinējos ar rezultātu 0:7, pirmā puslaika turpinājumā izdevās pilnībā kontrolēt notikumus laukumā. Pirmo puslaiku Latvija noslēdza ar 51:42, bet trešajā ceturtdaļā izdevās sasniegt pat 15 punktu pārsvaru (69:54). Tomēr Grieķija spēja deficītu atspēlēt ceturtajā ceturtdaļā. Sīvā cīņā pamatlaiks noslēdzās ar neizšķitu rezultātu 82:82, bet pagarinājumā turpinājās sīvā spēkošanās. Taču grieķu darbības laukumā tomēr bija drošākas, kas ļāva gūt uzvaru ar nelielu pārsvaru.

Šis mača Latvijas izlasei tāpat neko neizšķīra, jo cerības spēlēt Eiropas čempionāta finālturnīrā tika zaudētas iepriekšējā duelī pret Bulgāriju.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra H grupā Latvija palika pēdējā vietā ar vienu uzvaru. Bosnija un Hercegovina finišēja ar piecām uzvarām, četras uzvaras ieguva Grieķija, Bulgārijas kontā divas uzvaras.

Portāls "Delfi" piedāvāja mačā teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

EČ kvalifikācija basketbolā: Latvija – Grieķija

Latvija - Grieķija 94:97. Spēle noslēgusies.Latvija vēl mēģināja paveikt brīnumu, bet neizdevās. Latvijai vēl viens dramatisks zaudējums un viena uzvara visā kvalifikācijas ciklā.

"100% drošs esmu, ka viņš pieskārās," tiesnešiem lūdz Šķēle. Tūlīt uzzināsim...

94:97Kacivelis iemeta divus soda metienus Grieķijas izlasei. Latvijas izlases pēdējā uzbrukumā Freimaņa metiens tika bloķēts. Divas sekundes pirms spēles beigām Lomažs nopelnīja nesportisko piezīmi. Salustross iemeta abus soda metienus.

Freimanis šodien tik emocionāli un sāpīgi jau reaģējis uz pāris svilpēm. Basketbolistam šķiet tāpat ļoti rūp spēles iznākums. Pēc asās reakcijas uzbrucējs gan draudzīgi izrunājas ar Kristosu Salostrosu.

94:93Solustross bija precīzs Grieķijas uzbrukumā, savukārt Latvijas izlasei Šķēle trāpīja abus soda metienus. Pusotra minūte līdz pagarinājuma beigām.

92:91Margaritis cīņā par pozīciju laukumā pārkāpa noteikumus pret Meieru, kurš iemeta abus soda metienus, atgūstot vadību Latvijai.

90:91Papadakis ar diviem soda metieniem palielināja Grieķijas pārsvaru, taču Latvija rokas nenolaida. Meiers saņēma piespēli un guva divus punktus. Nopelnīto soda metienu viņš nerealizēja un neizlīdzināja rezultātu.

88:89Zoriks vēlreiz saņēma piespēli un izdarīja precīzu tālmetienu, taču grieķi atkal ātri atguva vadību.

85:87Pagarinājuma iesākumā Krisikopulos nopelnīja divus soda metienus, un abus iemeta. Zoriks ar tālmetienu atkārtotā uzbrukumā atguva vadību Latvijai, bet Krisikopulos atbildēja ar savu trīspunktu metienu.

Latvija - Grieķija 82:82. Noslēdzies pamatlaiks.Šķēle uzbrukumā pazaudēja bumbu. Latvijas izlase par piecām minūtēm pagarina savu Eiropas čempionāta kvalifikāciju.

82:829,5 sekundes pirms pamatlaika beigām Grieķija izlīdzināja rezultātu ar tālmetienu.

82:79Latvijas izlases pacietīgā uzbrukuma tika izspēlēts uz brīvu Zorika tālmetienu, un viņš savu komandu nepievīla.

79:79Mejeris ar piecām piezīmēm spēli noslēdza, bet Margaritis stājās uz soda metienu līnijas. Viņš iemeta vienu no diviem.

79:78Grieķija pēc minūtes pārtraukuma izvirzījās vadībā, kad Papadakis iemeta tālmetienu no stūra. Pret Šķēli pārkāpa noteikumus, un šoreiz viņš iemeta abus soda metienus.

77:75Laba Mejera piespēle Meieram, un viņš no groza apakšas atguva vadību Latvijas izlasei. Nākamajā Latvijas izlases uzbrukumā Mejeris nopelnīja piezīmi uzbrukumā, bet Grieķija šo iespēju neizmantoja. Latvijai uzbrukumā divreiz izdevās izcīnīt atlēkušo bumbu uzbrukumā, bet punktus gūt tā arī neizdevās.

75:75Mejeris iemeta vienu no diviem soda metieniem, bet tad Papadakis rezultātu izlīdzināja ar tālmetienu.

74:72Margaritis pēc labas piespēles uzreiz divus punktus atguva, tad Latvijai neveiksmīgs uzbrukums, pēc kura sekoja ātrs grieķu pretuzbrukums.

74:68Pēc Papadaka tālmetiena Grieķija pietuvojās līdz četru punktu deficītam, bet Šķēle caurgājienā izprovocēja pretinieku uz noteikumu pārkāpumu. Viņš abus soda metienus aizmeta garām, bet nākamajā uzbrukumā viņš iemeta metienu ar vienu roku.

"Trīs mazi sodi, vēl trīs mazi sodi," atgādina Štelmahers par iespējām līdz noteikumu pārkāpumu robežai. Galvenais treneris noteikti bijis vairāk iekarsis otrajā puslaikā.

72:65Siliņš iemeta tālmetienu Latvijas izlases pirmajā uzbrukumā ceturtajā ceturtdaļā, bet Grieķijai izdevās gūt sešus punktus pēc kārtas.

69:59. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Mača nākamajās minūtēs abu komandu izpildījumā bija brāķi, tāpēc rezultāts būtiski nemainījās. Trešā ceturtdaļa noslēdzās ar viesu precīzu tālmetienu.

69:54Zoriks arī nākamajā uzbrukumā bija rezultatīvs, noslēdzot ātru uzbrukumu ar metienu no groza apakšas. Ar soda metieniem Grieķija divus punktus uzreiz atguva, bet Latvijas uzbrukumā Mejeris no soda laukuma guva divus punktus. Pēcāk pēc skaistas Lomaža piespēles Zoriks vēlreiz bija precīzs no tālmetienu līnijas.

Bērziņš epizodi vēlāk jau glābj ar piezīmi. Centra pozīcijas spēlētājs ar Lomažu nesapratās aizsardzībā pret spēlētājiem bez bumbas. Štelmahers iesaucās: "Ko jūs nerunājat?" Pārrunas šoreiz jau izbauda Lomažs. Bērzs tūlīt par arī tiek nomainīts.

Spēle šodien pavisam noteikti atraisītāka. Basketbolisti spēlē brīvi. Taču prasības tāpat vienam pret otru augstas. Štelmahers nepalaiž garām Bērziņa piezīmi avantūriska pretinieku metiena laikā. Kritika ilgst vismaz desmit sekundes.

62:52Lomažs izprovocēja pretinieku uz soda metieniem un bija precīzs abos metienos. Grieķija atkārtotā uzbrukuma tika pie diviem punktiem, bet tad Latvijas uzbrukumā Freimanis nopelnīja piezīmi uzbrukumā. Ar vienu precīzu soda metienu Grieķija lēnām turpināja deldēt deficītu, tomēr svarīgā brīdī Zoriks bija precīzs no tālās distances.

57:49Kacivelis iemeta tālmetienu Grieķijas komandai, bet Latvijai vairākos uzbrukumos pēc kārtas punktus gūt neizdevās. Muratoss grieķiem iemeta vienu no diviem soda metieniem, savukārt Latvijas izlases uzbrukums joprojām bija iebuksējis.

57:45Otrā puslaika pirmos punktus guva Meiers, kuram precīzs pusāķa metiens. Grieķijas izlases spēlētājs iemeta vienu no diviem soda metieniem spēles turpinājumā. Tad Mārtiņš Laksa iemeta tālmetienu un nopelnīja soda metienu, kuru trāpīja, realizējot četru punktu gājienu.

Rolands Freimanis puslaika pārtraukumā gan draudzīgi parunāja ar Grieķijas treneriem, gan spēles laikā var pārmīt pāris vārdus ar pretspēlētājiem. Spēka uzbrucējs 2018./2019. gada sezonā spēlēja Grieķijas čempionātā.

Sācies 2. puslaiks.

Latvija - Grieķija 51:42. Noslēdzies 1. puslaiks.Pirmo puslaiku Grieķija noslēdza ar piecu punktu izrāvienu, turklāt grieķiem bija arī puslaika pēdējais metiens, taču tas grozā nelidoja.

Artis Ate, uznācis laukumā, uzreiz aktīvi dod padomus, kā komandai segt presingu. Diezgan atbilstoši savam aizsardzības speciālista statusam.

51:37Calmpuris iemeta tālmetienu Grieķijas valstsvienībai, savukārt otrā laukuma galā Žagars stājās uz soda metienu līnijas un izdarīja divus precīzus metienus. Mirkli vēlāk haotisks Latvijas izlases uzbrukums noslēdzās ar to, ka arī Laksa izpildīja soda metienus un realizēja abus.

47:34Freimanis guva vēl divus punktus, un viņa kontā šajā mačā jau 16 punkti. Grieķija nākamajā uzbrukumā apturēja Latvijas izrāvienu.

45:32Laksa no laukuma stūra iemeta tālmetienu Latvijas izlasei, pārsvaru palielinot līdz 11 punktiem. Grieķija uzreiz divus punktus atguva, bet pēcāk Freimanis no Lomaža piespēles satricināja grozu. Nākamajā uzbrukumā Freimanis guva vēl divus punktus.

38:30Pacietīgi izspēlētā uzbrukumā Freimanis guva divus punktus no groza apakšas, bet tad Siliņš ar tālmetienu panāca +8.

33:30Margaritis un Meiers apmainījās ar precīziem metieniem spēles turpinājumā, bet pāris epizodes vēlāk Lomažs iemeta tālmetienu. Tiesa, Grieķija nākamajā uzbrukumā arī guva trīs punktus.

28:25Meiers no Zorika saņēma bumbu un iemeta no groza apakšas, bet nākamajā Latvijas izlases uzbrukumā Freimanis pēc Ates piespēles guva divus punktus un iemeta nopelnīto soda metienu

23:25. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Žagars ar savu ātrumu tika vēl vienā caurgājienā, kurā viņš guva punktus. Tomēr Grieķija pirmo ceturtdaļu noslēdza, atrazdamies vadībā.

21:21Grieķija atguva vadību, taču turpinājumā Bērziņš un Šķēle ar soda metieniem pirmo reizi izvirzīja vadībā Latviju (18:17). Tad Moratis un Žagars apmainījās ar metieniem no tuvas distances. Abas komandas turpinājumā meta soda metienus, pēc kuriem rezultāts bija neizšķirts.

15:15Ātrā pretuzbrukumā Ate pārtvēra bumbu, bet Šķēle rezultātu izlīdzināja.

13:15Salustross iemeta tālmetienu Grieķijas valstsvienībai, bet mirkli vēlāk Šķēle bija precīzs no tuvas distances. Latvija šķietami bija atguvusies no neveiksmīgā spēles sākuma, un Freimanis iemeta pustālo metienu.

9:12Margaritis guva vēl divus punktus Grieķijai, bet Latvijas uzbrukumā Meiers izcīnīja atlēkušo bumbu, piespēlēja Šķēlem, kurš nopelnīja divus soda metienus, realizējot abus.

7:10Zoriks pēc sadarbības ar Meieru guva arī nākamos Latvijas izlases punktus, bet pēc nospēlētām nepilnām trīs ar pusi minūtēm Latvija sasniedza piezīmju normu. Mirkli vēlāk jau Grieķijas izlases spēlētājs Muratoss guva punktu ar soda metienu. Freimanis otrā laukuma galā realizēja tālmetienu Latvijas izlasei.

2:9Pirmos punktus Latvijai guva Zoriks, kurš devās caurgājienā un piemānīja sedzējus. Pēc tam Grieķija ar soda metieniem atjaunoja septiņu punktu pārsvaru, bet tam sekoja rupja kļūda. Roberts Štelmahers pieprasa minūtes pārtraukumu.

0:7Grieķijas izlases spēlētājs Margaritis spēles sākumā izcēlās ar 2+1 punktu gājienu, bet vēlāk viņš guva vēl divus punktus, panākot 5:0 Grieķijas labā. Latvijas izlasei pirmajos mēģinājumos punktus gūt neizdevās, bet Grieķija pārsvaru palielināja līdz septiņiem punktiem.

Kaspars Bērziņš komandu uzmundrina un palīdz tai no laukuma malas. Lai kāds būtu bijis šis sabraukums, Bērzs kapteiņa godu spēles laikā piepilda. "Bravo, Lomik, bravo," par sākotnējo Lomaža darbu aizsardzībā sauc Bērziņš. Beigās gan noteikumu pārkāpums.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases pamatsastāvs spēlei pret Grieķiju: Zoriks, Lomaž, Laksa, Mejeris, Meiers.

Latvijas izlases galvenais treneris Roberts Štelmahers: “Noskaņojums ir atbilstošs situācijai tabulā, tomēr darīsim visu iespējamo, lai turnīru pabeigtu ar uzvaru pār Grieķiju.”

Tikmēr Igaunijas basketbola izlase jau kvalificējusies Eiropas čempionātam. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/igaunija-ka-pirma-no-baltijas-valstim-nodrosina-celazimi-uz-ec-finalturniru-basketbola.d?id=52959789

Latvijas komandas sastāvā Artis Ate un Māris Gulbis nomainīs Eirolīgas kluba “BC Khimki” spēlētājus Jāni Timmu un Dairi Bertānu, kuri pametuši valstsvienību, lai atgrieztos klubā. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbolisti-bez-timmas-un-bertana-nosledz-kvalifikacijas-ciklu.d?id=52956509

Latvijas basketbola izlase noslēdz Eiropas čempionāta kvalifikāciju. Lai arī iespējas spēlēt finālturnīrā ir zaudētas, kvalifikācijas ciklā viena "aste" ir palikusi, un tas ir mačs pret Grieķiju.