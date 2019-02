Latvijas basketbolisti dramatiskā mača izskaņā 'nenoķer' Spāniju

Latvijas basketbola izlase piektdien, 22. februārī, 2019. gada Pasaules kausa kvalifikācijas priekšpēdējā spēlē savā laukumā ar rezultātu 62:6 piekāpās Spānijas valstsvienībai.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

PK kvalifikācija basketbolā: Latvija – Spānija

Latvija - Spānija 62:67. Spēle noslēgusies. Šķēle noslēdza šo maču ar metienu no groza apakšas.

60:6712,5 sekundes pirms mača beigām spāņi iemeta vienu soda metienu.

60:66Jakovičs sapinās driblā un pazaudēja bumbu, mirkli vēlāk Siliņš ļoti neprecīzi meta tālmetienu. 14 sekundes līdz mača beigām.

60:66Meiers neiemeta divus svarīgus soda metienus, bet tad Brizela caurgājienā trieca bumbu grozā. 52 sekundes līdz spēles beigām.

60:64Tiesneši ilgi vēroja video atkārtojumu, lai noteiktu, no kura bumba izlidoja ārpus laukuma. Uzbrukums pienācās spāņiem, kuri iemeta tālmetienu no stūra.

60:61Latvijas atkārtotā uzbrukumā Šķēle "iemocīja" divus punktus, deficītu samazinot līdz minimumam. Tad Saiss zem groza savāca jau devīto atlēkušu bumbu uzbrukumā un nopelnīja soda metienus, taču netrāpīja nevienu no tiem.

58:61Atkal atlēkušās bumbas aizsardzībā neizdevās savākt, un Koloms par to sodīja. Meiers no groza apakšas divus punktus atspēlēja. Tad atkal Koloms ar pustālo metienu atlēcienā guva punktus. Turpinājumā Jakovičs trāpīja divus soda metienus.

54:57Latvija izprovocēja astoņu sekunžu pārkāpumu Spānijai, taču to neizdevās izmantot. Ilgstošu Spānijas izlases uzbrukumu Latvijas izlase apturēja, taču atkal paši neguva punktus. Vēl vienā samocītā uzbrukumā šoreiz spāņiem precīzs bija Beirans, tad Mejeris stājās uz soda metienu līnijas un bija precīzs abos metienos.

52:55Jakovičs ātrajā uzbrukumā pēc Ates piespēles deficītu samazināja līdz viena tālmetiena attālumam.

50:55Spāņi divus punkts atspēlēja, bet Šķēle vēlreiz iemeta tālmetienu. Beirans atkal atdzesēja ar diviem punktiem no groza apakšas, tomēr Jakovičs mirkli vēlāk nopelnīja trīs soda metienus, kurus realizēja.

44:51Ceturtdaļas ievadā abas komandas punktus neguva, bet pēc pusotras minūtes Šķēle iemeta sarežģītu metienu no tālās distances.

Sākusies 4. ceturtdaļa.

41:51. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Meiers ar atkārtotu metienu Latvijas izrāvienu pagarināja līdz septiņiem punktiem, bet ceturtdaļas pēdējās sekundēs Šķēle iemeta pustālo metienu pāri rokām.

37:51Siliņš realizēja vēl vienu tālmetienu, tad Ate iemeta sarežģītu metienu no groza apakšas. Tam sekoja lieliska aizsardzība, kurā pretinieki 24 sekunžu laikā neizdarīja metienu.

32:51Brizela realizēja vēl divus soda metienus, taču Ate ar pustālo apturēja pretinieku izrāvienu. Spāņi pēc tam atkārtoja savu lielāko pārsvaru šajā mačā +19

30:47Brizela turpināja gūt punktus un atkal palielināja Spānijas izlases pārsvaru.

30:43Ojārs Siliņš realizēja pirmo tālmetienu Latvijas izlasei šajā mačā!

Latvija līdz šim nav realizējusi nevienu no 15 izmestajiem tālmetieniem.

27:43Brizela caurgājienā vēl vairāk palielināja Spānijas pārsvaru, taču nākamajos divos uzbrukumos pamanāms bija Šķēle - vispirms ar gūtiem diviem punktiem, bet tad ar neprecīzu piespēli. Mirkli vēlāk Šķēle neiemeta brīvu tālmetienu.

25:41Spānija pirmos punktus puslaikā guva ar tālmetienu no stūra, bet Latvijai atkal darbojās smagnēji, pirmās divas minūtes paliekot "sausā".

Sākusies 3. ceturtdaļa.

Piecus punktus Latvijas izlasē pirmajā puslaikā guva Rihards Lomažs, bet četri punkti Marekam Mejerim, Kasparam Vecvagaram un Aigaram Šķēlem. Latvija ar 13 mēģinājumiem vēl nav realizējusi nevienu tālmetienu. Spānijai deviņus punktus sametis Dario Brizela.

Latvija - Spānija 25:38. Noslēdzies 1. puslaiks. Lomažs izprovocēja pretinieku uz noteikumu pārkāpumu, taču iemeta vienu no diviem, bet puslaika izskaņā Šķēle iemeta no groza apakšas. Ar Brizelas metienu līdz beigu sirēnu noslēdzās 2. puslaiks.

22:36Saiss iemeta vienu no diviem soda metieniem Spānijas izlasei, Vecvagars vēlreiz uzņēmās iniciatīvu un guva divus punktus no tuvas distances. Tad Birzela un Zaķis apmainījās ar metieniem no tuvas distances.

18:33Neveiksmes uzbrukumā Latvijas izlasei turpinājās, un punkti nekrājās. Aizvadītajās epizodēs izdevās noturēt aizsardzību, taču tad Vecvagars tika līdz groza apakšai, kur nospēlēja precīzi.

16:33Mejeris pēc Meiera piespēles iemeta no groza apakšas, apturot Spānijas izrāvienu. Latvijas izlase spēles pirmajās 14 minūtēs nav spējuši trāpīt tālmetienus - līdz šim 0/12.

14:31Artega otrās ceturdaļas iesākumā divreiz trieca bumbu grozā no augšas, bet tad izrāvienu turpināja Lopesa pustālais metiens ātrajā uzbrukumā.

Sākas 2. ceturtdaļa.

14:25. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Lomažs caurgājienā bija precīzs, bet pēdējās sekundēs Blūms netrāpīja tālmetienu pāri rokām.

12:25Spānija ar soda metieniem un tālmetienu panāca jau 15 punktu pārsvaru. Mirkli vēlāk pret Siliņu asi pārkāpa noteikumus, taču viņš spēja realizēt abus soda metienus.

10:20Ate pārkāpa noteikumus, cīnoties par atlēkušo bumbu uzbrukumā, un tas pārsniedza piezīmju normu Latvijas izlasei. San Migels iemeta vienu soda metienu, tad Meiers trāpīja abus "sodiņus".

8:19 Spānija turpināja veiksmīgi aizvadīt spēles pirmās minūtes, un Birzuela izcēlās ar 2+1 punktu gājienu. Mejeris aktīvi cīnījās par atlēkušajām bumbām uzbrukumā, taču punktus neguva, tam sekoja Saisa groza tricinājums haotiskā Spānijas uzbrukumā. Jakovičs caurgājienā tika līdz groza apakšai, savukārt mirkli pēcāk Saiss neiemeta soda metienus.

6:14Koloms skaiti tika līdz groza apakšai un iemeta sarežģītu metienu, bet Latvijas izlases "sauso" periodu pārtrauca Mejeris, kurš izcīnīja atlēkušo bumbu un no gaisa iemeta bumbu grozā. Spāņi gan uzreiz atbildēja ar tālmetienu.

4:9Pēc Arņa Vecvagara pieprasītā minūtes pārtraukuma Lomažs iemeta pustālo metienu, mirkli vēlāk Latvijai pozicionāls uzbrukums neizdevās, un Koloms pretuzbrukumā tika pie soda metieniem, kurus realizēja. Nākamajā Latvijas uzbrukumā Šķēle nostaigāja.

2:7Šķēle caurgājienā ar vienu roku iemeta pirmos divus punktus, taču Koloms uzreiz guva pirmos punktus spāņiem. Vēlāk Spānija izcīnīja divas atlēkušās bumbas uzbrukumā un iemeta tālmetienu, kam sekoja spāņu pārtverta bumba un Brizelas divi punkti.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases pamatsastāvs: Mareks Mejeris, Artis Ate, Rihards Lomažs, Aigars Šķēle, Mārtiņš Meiers.

No šī Latvijas izlases modeļa rezultatīvākais spēlētājs līdz šim bijis Mārtiņš Meiers, kurš vidēji izceļas ar 14,6 punktiem un 6,4 atlēkušajām bumbām. Savukārt Jānis Blūms ir vienīgais, kurš līdz šim piedalījies visās Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs - 10 spēlēs viņa kontā vidēji 9,8 punkti un 2,2 piespēles.

Latvijas izlase Pasaules kausa izcīņai Ķīnā kvalificēsies, ja uzvarēs Spāniju un Melnkalni, atlases turnīru noslēdzot ar 8 uzvarām. Tādā gadījumā tuvākajiem sekotājiem nevar būt vairāk par 7 panākumiem. Latvijas vienība var finišēt pat 2. vietā, ja pārspēs Spāniju vismaz ar četru punktu pārsvaru un spāņi pēdējā mačā zaudēs Turcijai. Ja Latvija šodien zaudēs Spānijai, bet 25. februārī uzvarēs Melnkalnē ar vismaz ar 10 punktu pārsvaru, tad arī izdosies kvalificēties Pasaules kausam. Šādā gadījumā Latvijai būs 7 uzvaras un pārsvars savstarpējās spēlēs gan ar Melnkalnes, gan Ukrainas izlasi. Vēl viena iespēja kvalificēties finālturnīram ir tad, ja Latvija zaudēs Spānijai, bet 25. februārī uzvarēs Melnkalnē ar mazāk nekā desmit punktu deficītu, taču tad Melnkalnei izbraukumā šodien ir jāzaudē Ukrainai. Šādā gadījumā Latvijai būs 7 uzvaras un pārsvars savstarpējās spēlēs ar Ukrainas izlasi.

Šajā mačā Latvijas izlasei tomēr nevarēs palīdzēt neviens no Eirolīgas spēlētājiem, jo līdz pēdējam brīdim vēl netika saņemts apstiprinājums no klubiem, ka jau šodien viņi varētu spēlēt. Tāpēc mačam pieteica 100% pieejamos spēlētājus.Latvijas izlases sastāvs spēlei pret Spāniju: Kaspars Vecvagars ("Jūrmala"/"Betsafe"), Rihards Lomažs, Ronalds Zaķis, Ingus Jakovičs (abi - "Ventspils"), Jānis Blūms (Permas "Parma", Krievija), Artūrs Ausējs, Artis Ate, Mareks Mejeris (visi - "VEF Rīga"), Ojārs Siliņš (Avelīno "Sidigas", Itālija), Mārtiņš Meiers (Krasnojarskas "Jeņisej", Krievija), Aigars Šķēle (Antibas "Sharks", Francija).https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-izlasei-maca-ar-spaniju-jaiztiek-bez-eiroligas-speletajiem.d?id=50852597

No abu komandu iepriekšējās spēlēs Spānijas izlases sastāvā palikuši tikai trīs spēlētāji - šīs izlases modeļa līderis Kvino Koloms, Sebass Saiss un Havjērs Beirans. Taču pārējie spēlētāji ir no Spānijas ACB līgas, tāpēc viņu kvalitāte ir vērtējama augtu. Koloms Pasaules kausa kvalifikācijā vidēji mačā līdz šim izcēlies ar 14,4 punktiem un 4,8 atlēkušajām bumbām.

Abas komandas Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas otrajā kārtā tikās septembrī, un spēle Latvijai noslēdzās ar dramatisku zaudējumu. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbolisti-pec-centigas-pakaldzisanas-dramatiski-piekapjas-spanijai.d?id=50401441

Latvijas basketbola izlases cīņa par iekļūšanu Pasaules kausa finālturnīrā iegājusi finiša taisnē. Šodien savā laukumā jāspēkojas ar Spānijas izlasi, kas uz Rīgu atbraukusi ar diezgan neiepazītu sastāvu.