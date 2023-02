Latvijas basketbolisti Pasaules kausa kvalifikācijā izcīna uzvaru arī Turcijā

Latvijas vīriešu basketbola izlase, kas jau nodrošinājusi ceļazīmi uz 2023.gada Pasaules kausa finālturnīrā, kvalifikācijas turnīra otrā posma mačā izbraukumā ar rezultātu 83:74 pārspēja Turciju.

Latvijas basketbolisti I apakšgrupas kopvērtējumā ar astoņām uzvarām deviņās spēlēs ir pirmajā vietā, bet turki piedzīvoja sesto zaudējumu.

Latvijas izlasē 14 punktus guva Artūrs Žagars, kurš lielāko daļu otrā puslaika laukuma nedevās savainojuma dēļ. 11 punktus guva Toms Leimanis, bet pa 10 punktiem sameta Dairis Bertāns un Atrūs Strautiņš.

Turcijas izlasē 17 punktus guva Onuralps Bitims, bet pa 15 punktiem sameta Jigits Arslans un Sadiks Emirs Kabača.

Spēli turki iesāka nedaudz veiksmīgāk, izvirzoties vadībā ar 15:10, bet pēc Žagara iesaistīšanās spēlē cīņas gaita izlīdzinājās. Viņš realizēja trīs tālmetienus, un Latvijas basketbolisti atspēlējās, pirmo puslaiku noslēdzot esot vadībā ar 26:23. Otrajā puslaikā ritēja līdzīga cīņa, un turki uz brīdi atguva vadību, bet latvieši līdz puslaika pārtraukumam atjaunoja trīs punktu pārsvaru – 49:46.

Trešajā ceturtdaļā Latvija turpināja savus veiksmīgos uzbrukumus, kamēr turki nedaudz "iebuksēja". Latvija izvirzījās vadībā ar 70:53, bet ceturtajā ceturtdaļā uz brīdi bija arī 21 punkta pārsvars. Turki gan pamanījās atspēlēties pamatlaika izskaņā, pietuvojoties līdz sešu punktu deficītam (77:71), taču galotnē Bertāns un Aigars Šķēle guva svarīgus punktus, kas ļāva nosargāt pārsvaru.

Pirmdien Latvijas izlase Pasaules kausa kvalifikāciju "Arēnā Rīga" noslēgs ar maču pret Grieķijas izlasi.

Latvija - Turcija 83:74. Spēle noslēgusiesTurcijas izlase vēl guva trīs punktus, bet Latvijas izlase turpina gūt uzvaras šajā kvalifikācijas turnīrā.

Latvijas izlasē debitējis arī Krišs Helmanis, kurš laukumā devās pēdējā minūtē.

83:71Latvijas izlases kapteinim Dairim Bertānam roka nenotrīcēja, un viņš iemeta abus soda metienus. Brīdi vēlāk pēc Šķēles metiena bumba ievēlās grozā, kas nedaudz apklusināja turku līdzjutējus. Aizsardzībā divās epizodēs teicami nospēlēja Šteinbergs, kurš radīja lielu pretestību pretspēlētājam. Tad Šķēle vēlreiz bija precīzs caurgājienā.

77:71Bitims iemeta soda metienu, bet tad Kabača pēc izcīnītas atlēkušās bumbas uzbrukumā deficītu Turcijai samazināja līdz sešiem punktiem.

77:68Latvijas izlase pretinieku izrāvienu apturēja ar Gražuļa danku pēc Čavara piespēles. Tad sarežģītu tālmetienu iemeta Arslans, un tas liecināja, ka Turcija atguvusi uzbrukuma ritmu. Pasečņikam neizdevās trāpīt soda metienus, bet tad Latvijas uzbrukumi bija neveiksmīgi. Trīsarpus minūtes līdz pamatlaika beigām.

75:65Gražulis iemeta vienu no diviem soda metieniem, bet tad Turcijas izlase veica septiņu punktu izrāvienu, kas atjaunoja intrigu cīņā par uzvaru.

74:58Laksa spēli noslēdza ar piecām piezīmēm. Bitims ar soda metieniem guva pirmos punktus ceturtdaļā Turcijas izlasei, bet tad Kabača pusātro uzbrukumu noslēdza ar tālmetienu.

74:53Ceturtdaļas otrajā minūtē Bertāns saņēma piespēli un iemeta divpunktu metienu. Turcijas izlasei uzbrukums bija apstājies, un Hazers sašutumā nopelnīja tehnisko piezīmi. Bertāns soda metienu nerealizēja, bet uzbrukumā Čavars savāca atlēkušo bumbu un iemeta divus punktus.

70:53. Noslēgusies 3. ceturtdaļaArslans un Leimanis realizēja tālmetienus savām komandām. Sajbirs Turcijas izlasei nerealizēja abus soda metienus, bet tad Šteinbergs skaisti aiz muguras piespēlēja Čavaram, kurš tika pie diviem punktiem. Ceturtdaļas izskaņā Leimanis pats savāca atlēkušo bumbu pēc sava neprecīzā tālmetiena un realizēja pustālo lēcienā pa labi. https://twitter.com/basketbols/status/1629186754086375427

63:50Latvijas basketbolisti skaisti saspēlējās un izspēlēja kombināciju uz Leimani, kurš iemeta tālmetienu. Turcijas izlase bija pazaudējusi spēles pavedienu, un viņiem metieni vairs nekrita grozā tikpat precīzi, kā pirmajā puslaikā.

60:50Osmani pēc minūtes pārtraukuma guva punktus Turcijas izlasei. Tikmēr uz rezervistu soliņa redzams, ka Žagars saņem palīdzību no izlases personāla, acīmredzot, kāds savainojums viņam. Abas komandas nākamajos uzbrukumos pie punktu guvumiem netika.

60:48Turpinājumā Leimanis iemeta vienu soda metienu, bet brīdi pēc tam Šķēle caurgājienā bija precīzs, pieprasot turkus pieprasīt minūtes pārtraukumu.

57:48Otrais puslaiks iesākās ar ātri gūtiem Turcijas izlases punktiem, bet tam sekoja abu komandu neveiksmīgi uzbrukumi, un rezultāts pusotru minūti nemainījās. Strautiņš pārtrauca šo "klusuma" periodu, realizējot tālmetienu, bet brīdi pēc tam arī Žagars iemeta no trīspunktu metienu distances.

Sācies 2. puslaiks!

Žagars pirmajā puslaikā guva 11 punktus, Pasečņiks iekrāja 9 punktus, bet Strautiņa kontā 7 punkti. Turcijas izlasē Onuralps Bitims sameta 12 punktus.

Latvija - Turcija 49:46. Noslēdzies 1. puslaiks.Puslaika izskaņā Hazers izgāja caurgājienā un iemeta no groza apakšas. Pirms Latvijas izlases pēdējā uzbrukuma Banki pieprasīja vēl vienu minūtes pārtraukumu. Žagars Latvijas izlases pēdējā uzbrukumā nostaigāja. Turkiem vēl palika 1,6 sekundes, lai izkārtotu pēdējo metienu. Puslaika izskaņa ievilkās, jo tiesneši visu laiku laboja spēles laiku ar video atkārtojuma palīdzību. Rezultāts vairs nemainījās.

49:44Turku izrāviens turpinājās ar Kabačas tālmetienu, bet brīdi vēlāk Strautiņš savāca bumbu un devās uzbrukumā, kur iemeta bumbu grozā no apakšas, nopelnīja soda metienu, kuru arī iemeta.

46:41Abas komandas jau kādu laiku bija sasniegušas piezīmju normu, un tas spēles ritējumu padarīja saraustītu. Turki pamanījās gūt trīs punktus pēc kārtas, un Banki sasauca savus spēlētājus uz apspriedi.

46:38Turcijas izlase tika pie tehniskās piezīmes, un Latvijas izlase ar soda metieniem palielināja pārsvaru. Tad arī pret Čavaru tika fiksēts noteikumu pārkāpums, un viņš realizēja vienu no metieniem.

42:38Bertāns arī pievienojās tiem basketbolistiem, kuri šovakar iemetuši trīspunktu metienu. Tad Ulubajs nopelnīja nesportisko piezīmi, un Bertāns trāpīja abus soda metienus.

37:38Abas komandas arī nākamajos uzbrukumos pamīšus guva punktus. Latvijai precīzi no soda metienu līnijas meta Strautinš un Leimanis. Turki atguva vadību ar Bitima tālmetienu.

33:33Tiesneši nefiksēja acīmredzamu pārkāpumu pret Šķēli, kad viņš izcīnīja atlēkušo bumbu, un Banki asi reaģēja uz šo viņu kļūdu. Par to Banki tika pie tehniskās piezīmes. Vēl viens strīdīgs tiesnešu lēmums deva turkiem soda metienus, un Bitims ar soda metieniem rezultātu izlīdzināja. Turpinājumā Šķēle un Osmani guva pa diviem punktiem.

31:29Tālmetienu lietus turpinājās, un Turcija izlīdzināja rezultātu. Bet tad Žagars iedeva piespēli no gaisa Pasečņikam, kurš trešo reizi rībināja Bursas grozus!

29:26Ar Šteinberga tālmetienu Latvijas izlase turpināja audzēt savu pārsvaru, bet Osmani atbildēja ar savu metienu no trīspunktu distances. Turpinājumā vienības apmainījās ar uzbrukumiem, kuros punkti netika gūti.

26:23. Noslēgusies pirmā ceturtdaļa.Spēles turpinājumā komandas izpildīja soda metienus, un pēc tiem Latvija panāca četru punktu pārsvaru (24:20). Tad turkiem vēl viens tālmetiens, bet Latvijas izlases pēdējā uzbrukumā šajā ceturtdaļā Žagars caurgājienā izcēlās ar diviem punktiem.

22:19Komandas guva pa punktam no soda metienu atzīmes, bet tad Laksas tālmetiens pirmo reizi deva vadību Latvijas izlasei.

18:18Žagars vēlreiz bija precīzs no tālās distances, turki uzreiz atbildēja ar to pašu. Gražulis guva divus punktus no groza apakšas nākamajā Latvijas uzbrukumā. Brīdi vēlāk Gražulis teicami piespēlēja Žagaram, kurš iemeta savu trešo tālmetienu šajā ceturtdaļā!

10:15Bitims realizēja vēl vienu tālmetienu Turcijas izlase, savukārt otrā laukuma galā Gražulis iespēlēja bumbu Pasečņikam, pret kuru atkal pārkāpa noteikumus. Viņš šoreiz trāpīja abus metienus. Pēc teicama spēles sākuma Gražulis tika nomainīts. Latvieši pie sava groza pazaudēja bumbu, un turki iemeta vēl vienu trīspunktu metienu

8:9Ulubajs guva divus punktus Turcijas izlasei no pustālās distances, bet tad Pasečņiks tika garām sedzējam un vēlreiz satricināja grozu. Turpinājumā Sajbirs un Žagars apmainījās ar tālmetieniem.

3:4Pasečņiks guva arī nākamo Latvijas izlases punktu. Viņš divreiz stājās uz soda metienu līnijas un realizēja tikai vienu no metieniem. Latvijas basketbolisti labi cīnījās par atlēkušajām bumbām, un ieguva atkārtotas uzbrukuma iespējas, tomēr vēl pie punktiem tikt neizdevās.

2:4Turcijas izlase guva pirmos četrus punktus šajā mačā, bet tad Leimanis skaisti piespēlēja Pasečņikam, kurš gaisā tvēra bumbu un uzreiz to trieca grozā no augšas.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases pamatsastāvs spēlei: Leimanis, Bertāns, Strautiņš, Gražulis, Pasečņiks.https://twitter.com/basketbols/status/1629164994502791171

Turcijas izlase jau zaudējusi izredzes iekļūt Pasaules kausa finālturnīrā. Latvija un Turcija iepriekš tikās pirmā apļa spēlē 25. augustā, kad pārpildītajā “Arēnā Rīga” Latvijas izlase savā labākajā sastāvā izcīnīja graujošu uzvaru ar 111:85.

Latvijas basketbolistiem Pasaules kausa kvalifikācijā pēdējās divas spēles ir tuvu formalitātei, jo vieta finālturnīrā jau garantēta. Šajos mačos Latvijas izlase lūkos uzlabot savu reitingu, kas varētu palīdzēt apakšgrupu izlozē iegūt parocīgākas komandas.