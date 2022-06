Latvijas basketbolisti Šauļos saņem pamatīgu sutu no Lietuvas izlases

Gatavojoties 2023.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm, Latvijas basketbola izlase svētdien Šauļos ar rezultātu 62:98 kapitulēja Lietuvas valstsvienībai, kas reabilitējās par zaudējumu Rīgā.

Latvijas izlasē rezultatīvākais spēlētājs bija Rihards Lomažs, kurš guva 14 punktus. Dāvim Bertānam 14 punkti, bet Andrejs Gražulis pievienoja astoņus punktus. Lietuvas izlasē Gitis Masjulis un Ings Brazdeiķis izcēlās ar 17 punktiem.

Pirmos punktus guva Dāvis Bertāns, kurš bija precīzs no trīs punktu līnijas. Pirmās ceturtdaļas turpinājumā Latvijas basketbolisti nonāca iedzinējos, jo lietuviešiem izdevās izcīnīt vairākas atlēkušās bumbas uzbrukumā, kas ļāva tikt pie otrās iespējas punktiem.

Otrajā ceturtdaļā laukuma saimnieki turpināja palielināt savu pārsvaru, kas ceturtdaļas izskaņā sasniedza pat 16 punktus.

Pēc puslaika pārtraukuma trešās ceturtdaļas pirmajās trīs minūtēs Latvijas basketbolistiem izdevās samazināt deficītu līdz desmit punktiem, kā arī ātri izprovocēt četras personīgās piezīmes pretiniekiem. Tomēr laukuma saimnieki ātri veica septiņu punktu izrāvienu un atjaunoja pārsvaru (59:41), ko latviešiem izdevās pirms izšķirošās ceturtdaļas izdevās samazināt tikai par četriem punktiem.

Pēdējā ceturtdaļā Lietuvas valstsvienība atkal palielināja savu pārsvaru, kas jau ceturkšņa ievadā sasniedza 20 punktus, neatstājot Latvijas basketbolistiem cerības uz panākumu.

Ārpus pieteikuma šajā mačā palika Anrijs Miška un Artūrs Strautiņš, kurš izlasei, iespējams, nevarēs arī palīdzēt Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Serbiju.

Pirmajā abu komandu cīņā 22.jūnijā ar 70:52 uzvaru Rīgā svinēja mājinieki.

Jau ziņots, ka 24.jūnijā komandai plānoja pievienoties Spānijas vicečempions "Barcelona" sastāvā Rolands Šmits.

Latvijas izlases treniņi "Arēnā Rīga" notiek kopš 16.jūnija.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Pārbaudes spēle basketbolā: Latvija – Lietuva. Mačs Šauļos

Latvijas izlasē rezultatīvākais spēlētājs bija Rihards Lomažs, kurš guva 14 punktus. Dāvim Bertānam 14 punkti, bet Andrejs Gražulis pievienoja astoņus punktus. Lietuvas izlasē Gitis Masjulis un Ings Brazdeiķis izcēlās ar 17 punktiem.

Latvija - Lietuva 62:98. Spēle noslēgusies!

60:96Lietuvas izlase, neraugoties uz lielo pārsvaru, turpināja spēlēt agresīvi, kas ļāva pārsvaru audzēt.

56:87Latvijas izlases vairāk nekā trīs minūšu ilgo "sauso" periodu pārtrauca Čavars, kurš savāca atlēkušo bumbu un nopelnīja soda metienus. Viņš trāpīja abus metienus.

54:87Žukausks vēl iemeta tālmetienu. Latvijas izlasei 33 punktu deficīts...

54:84Latvijas izlases uzbrukums pilnībā bija iestrēdzis. Neizdevās tikt pie labām metienu iespējām, metieni bija samocīti, bet tad Dairis Bertāns nopelnīja piekto piezīmi. Tad arī Dāvis Bertāns nopelnīja uzbrukuma piezīmi, bija dusmīgs un tika arī pie tehniskās piezīmes.

54:80Brazdeiķis turpināja audzēt Lietuvas izlases pārsvaru. Pasečņikam neizdevās izmantot auguma pārsvaru groza apakšā, bet tad viņš pārkāpa noteikumus. Latvijas izlase sasniedza piezīmju normu, bet Sabeckis iemeta vienu no diviem soda metieniem.

54:77Grigonis devās caurgājienā, bija precīzs, kā arī nopelnīja soda metienu, kuru viņš realizēja. Pārsvars jau kļūst nepieklājīgi liels.

54:74Brazdeiķis panāca jau 20 punktu pārsvaru Lietuvas izlasei.

54:72Pēc Kuruca neprecīzā tālmetiena Lietuva aizskrēja pretuzbrukumā trīs pret vienu, kurā izspēlēja "alley-oop". Luka Banki bija pikts un pieprasīja minūtes pārtraukumu.

54:70Noslēdzošā ceturtdaļa iesākās ar Sedekerska 2+1 punktu gājienu. Šteinbergs nopelnīja divus soda metienus, realizējot vienu no tiem.

Latvija - Lietuva 53:67. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.

53:67Pacietīgā Latvijas izlases uzbrukumā Gražulis iemeta āķa metienu, bet Grigonis uzreiz atbildēja ar tālmetienu no laukuma stūra. Dairis Bertāns izprovocēja Grigoni uz noteikumu pārkāpumu, un Latvijas izlases kapteinis realizēja divus soda metienus.

49:64Andrejs Gražulis skaisti bloķēja metienu un apturēja Lietuvas ātro uzbrukumu. Ehods gan atkārtotu uzbrukumu noslēdza ar pustālo metienu. Grigonis pavirši piespēlēja, Žagars pārtvēra bumbu un guva divus punktus. Latvijas izlasei turpināja neveikties no tālās distances, joprojām Dāvis Bertāns bijis vienīgais, kurš trāpījis no distances.

47:62Lietuvas sasniegtā piezīmju norma ļāva Lomažam izpildīt soda metienus, bet viņš bija precīzs vienā metienā. Čižausks darbojās pacietīgi un guva punktus, bet Pasečņiks lieliski piespēlēja Lomažam, kurš varēja gūt vieglus punktus.

44:60Latvijas izlasei turpinājumā bija vairākas labas iespējas gūt punktus, bet bumba grozā nelidoja. Gražulis savāca bumbu uzbrukumā, nopelnīja soda metienus, bet trāpīja vienu. Ate un Gražulis fantastiski cīnījās par atlēkušajām bumbām, kas deva iespēju soda metienus izpildīt Žagaram. Viņš izmantoja iespēju gūt punktus.

41:59Pēc vēl viena tālmetiena Lietuvas izlase panāca jau 18 punktu pārsvaru, kas Banki lika pieprasīt minūtes pārtraukumu.

41:56Pēc nospēlētām trīs minūtēm Ehods guva pirmos divus punktus Lietuvai otrajā puslaikā. Velička pēcāk iemeta tālmetienu, un Lietuvas izlases pārsvars atkal pieauga.

41:51Latvijas izlase otrā puslaika pirmajās divās minūtēs aizsardzībā spēlēja veiksmīgi un neļāva pretiniekiem gūt punktus. Pēc tam Lomažs devās uz grozu, piespēlēja Gražulim, kurš bija precīzs vēlreiz.

37:51Latvijas izlasei pirmais uzbrukums noslēdzās ar Lomažu "kluso" metienu, bet brīdi vēlāk viņš piespēlēja Gražulim, kurš guva divus punktus no groza apakšas. Lietuvas izlase turpināja labi vākt bumba uzbrukumā pēc neprecīziem metieniem, bet puslaika pirmajās epizodēs punktus mājinieki neguva.

Sācies 2. puslaiks

https://twitter.com/basketbols/status/1541112844237914114

Dairis Bertāns intervijā LTV7 pēc pirmā puslaika norādīja, ka Latvijas izlase spēlē pārāk mīksti visos spēles komponentos. Kamēr Latvijas izlasei neizdodas tikt pie brīviem metieniem, Lietuva regulāri met netraucēti, norāda Latvijas izlases kapteinis.

Latvijas izlasē 10 punktus guvis Dāvis Bertāns, deviņi punkti Rihardam Lomažam, bet Anžejs Pasečņiks sakrājis septiņus punktus. Lietuvas izlasē Gitis Masjulis ir rezultatīvākais ar 17 punktiem, Igns Brazdeiķis sametis 13 punktus, bet Tomasa Dimšas kontā pieci punkti.

Latvija - Lietuva 37:51. Noslēdzies 1. puslaiksLomažs iemeta divus soda metienus, bet Masjulis turpināja "uguņot" - viņam vēl viens tālmetiens un 17 punkti pirmajā puslaikā. Lomažs caurgājienā guva divus punktus un noslēdza 1. puslaiku.

33:48Dāvis Bertāns uzbrukuma laika pēdējās sekundēs iemeta tālmetienu, bet Masjulis vēlreiz izdarīja to pašu.

30:45Masjulis guva piecus punktus pēc kārtas Lietuvas izlasei, bet Lietuvas izrāviens turpinājās ar Brazdeiķa tālmetienu.

30:37Bertāns guva divus punktus ar soda metieniem. Jūtot Latvijas izlases atspēlēšanos, Lietuva pieprasīja minūtes pārtraukumu.

28:37Pasečņiks groza apakšā atrada Dairis Bertānu, kurš bija precīzs. Pēc tam Pasečņiks ar gariem soļiem devās caurgājienā un bija precīzs, taču tam sekoja viņa lieliska darbība aizsardzībā, bloķējot metienu.

24:37Dāvis Bertāns pēc ātri realizētā tālmetiena turpinājumā nespēja gūt punktus. Pēc viena no metieniem viņš agresīvi runāja ar tiesneši, uzsverot, ka pret viņu pārkāpa noteikumus. Lietuvas izlase panāca 13 punktu pārsvaru, bet tad Dāvis Bertāns meta no tuvākas distances. Latvijas izlasei spēle īsti nevedās, un pēc lietuvieša bumbas trieciena grozā no augšas Luka Banki pieprasīja minūtes pārtraukumu.

22:32Pasečņiks beidzot trāpīja soda metienu. Divos mačos pret Lietuvu viņam vajadzēja septiņus metienus, līdz bumba kristu grozā. Grigonis lēcienā uz priekšu precīzi meta ar vienu roku, atjaunojot 10 punktu pārsvaru Lietuvai.

21:28Dimša ar caurgājienu atjaunoja Lietuvas izlases pārsvaru, bet Zoriks tika līdz grozam un guva punktus. Bertāns bloķēja metienu aizsardzībā, bez Pasečņiks uzbrukumā saņēma bumbu un iedabūja to grozā.

17:26Dimša ar tālmetienu panāca Lietuvas izlasei lielāko pārsvaru spēlē - +11. Lomažs izcīnīja divus soda metienus, kurus viņš realizēja.

Sākusies 2. ceturtdaļa.

15:23. Noslēgusies 1. ceturtdaļa. Čavars vēlreiz bija precīzs no groza tuvuma, bet lietuvieši vēlreiz guva punktu punktus pēc izcīnītas atlēkušās bumbas uzbrukumā. Šoreiz precīzs bija Radzēvičs. Lomažs atbildēja vienu trāpītu soda metienu, kurus nopelnīja caurgājienā. Ceturtdaļa noslēdzās ar skaistu Lietuvas izlases uzbrukumu, kurā Gričūns pēc lieliskas Radzēviča piespēles trieca bumbu grozā no augšas.

12:19Lietuva šajā mačā labāk cīnījās par atlēkušajām bumbām uzbrukumā. Vienā uzbrukumā lietuvieši tika pie divām bumbām, bet uzbrukums noslēdzās ar Žukauska nopelnītiem soda metieniem. Tiesa, ar soda metienu realizāciju viņiem neveicās.

12:18Pēc minūtes pārtraukuma Latvijas izlasei punktus gūt neizdevās. Savukārt Lietuva ar soda metieniem panāca 10 punktu pārsvaru. Lomažs ar meistarīgu caurgājienu apturēja lietuviešu izrāvienu. Tiesneši turpināja svilpt noteikumu pārkāpumus, kas mājiniekiem atkal devas soda metienus. Šoreiz Gricjūns bija neprecīzs, bet otrā laukuma galā Zoriks nogādāja bumbu Čavaram, kurš trāpīja sarežģītu metienu, bet nerealizēja soda metienu.

8:16Lietuvieši izcīnīja atlēkušo bumbu uzbrukumā, un Brazdeiķis realizēja tālmetienu. Gražulis realizēja vienu no diviem soda metieniem. Lietuvas izlasei arī nākamajās epizodēs izdevās gūt otrās iespējas punktus, kas ļāva panākt astoņu punktu pārsvaru.

7:9Pasečņiks pēc lieliskas tālas Dāvja Bertāna piespēles noslēdza ātro uzbrukumu, bet Brazdeiķis ātri atbildēja ar caurgājienu. Pēc tam Dairis Bertāns iemeta soda metienus.

3:7Pēc Brazdeiķis izlauzās līdz groza apakšai, guva divus punktus un realizēja nopelnīto soda metienu. Tas apturēja abu komandu "sauso" posmu.

Tiesnešu darbības šajā mačā ir daudz labvēlīgākas Lietuvas izlasei. Latvija divu minūšu laikā tika pie četrām komandas piezīmēm. Dāvis Bertāns turpināja aktīvi mest pa grozu, bet ne viņam, ne citiem bumbu grozā iedabūt neizdevās.

3:4Bertāns ātri tika arī pie pirmās piezīmes, bet brīdi vēlāk Masjulis iemeta bumbu no groza apakšas. Bertāns tika pie otrās piezīmes, kad tiesneši viņam fiksēja pārkāpumu uzliktajā aizsegā. Brazdeiķis devās uz grozu un iedabūja bumbu grozā.

3:0Dāvis Bertāns saņēma bumbu no Žagara un uzreiz izdarīja tālmetienu, pēc kura bumba lidoja grozā.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases pamatsastāvs: Artūrs Žagars, Dairis Bertāns, Dāvis Bertāns, Andrejs Gražulis, Anžejs Pasečņiks.

https://twitter.com/basketbols/status/1541046503938080768

Pirmajā mačā Latvijai uzvaru nodrošināja pārsvars cīņā par atlēkušajām bumbām (49-39) un agresivitāte aizsardzībā, kas kompensēja viduvējo metienu precizitāti (2p. 14/32, 3p. 8/32). Tiesa, Lietuvas komandai tā bija vēl sliktāka (15/36 un 4/24), ko treneris Kazis Maksvītis skaidroja ar pārāk īso sagatavošanās laiku.

Luka Banki iepriekš uzsvēra, ka vēlējās, lai Dāvis Bertāns piedalās abās spēlēs pret Lietuvu, tomēr viņš varēs spēlēt tikai vienā no šiem mačiem. "Viņš ir specifisks spēlētājs, kuram jāatrod savs ritms," teica Banki.

Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, Latvijas izlases sastāvā dosies Dāvis Bertāns un Kristers Zoriks. Malā šoreiz paliks Artūrs Strautiņš. Komandai pievienojies arī Rolands Šmits, bet šajā mačā viņš vēl laukumā nedosies.

Latvijas basketbolisti svētdien vēlreiz tiekas ar Lietuvas valstsvienību, aizvadot otru savstarpējo spēli šajā nedēļā. Pirms svētkiem Latvijas izlase Lietuvu sagrāva ar 18 punktu pārsvaru. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-un-lietuvas-basketbola-izlases-saulos-spekosies-velreiz.d?id=54487486